«L’effet Wow»: la «gomme balloune» culturelle

Ici Artv annonçait lundi sa nouvelle émission culturelle, qui sera lancée en janvier 2019. L’effet Wow, animée par Sébastien Diaz et dirigée essentiellement sur ses coups de coeur personnels, se déploiera en treize épisodes d’une heure et sera « tourné comme un gros road movie », comme l’indiquait l’animateur en conférence de presse téléphonique. La proposition vise à être plus rassembleuse et accessible que critique, puisque l’émission entend être, tel que l’expliquait de vive voix M. Diaz, comme « un gros paquet de gomme balloune qui va plaire à tout le monde, parce que la culture, c’est comme ça. »