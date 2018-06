Radio-Canada: le syndicat appelle à un «rejet fort» de l’offre patronale

Le Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC) a appelé ses membres à un « rejet fort » de la plus récente proposition de convention collective soumise par le diffuseur public. « Les trois instances du syndicat […] recommandent toutes à l’unanimité le rejet avec force de cette proposition globale de l’employeur », dit un courriel obtenu par Le Devoir. Cette décision se produit à quelques heures du début d’une ronde de votes secrets, qui commence à Montréal samedi et qui se poursuivra un peu partout au Québec et à Moncton dans les prochains jours. L’enjeu est l’adoption de ce qui serait la première convention d’une nouvelle structure syndicale qui rassemble trois anciens regroupements aux conditions de travail différentes.