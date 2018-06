Une émission spéciale pour la radio CIBL

En plein processus de relance après une crise financière ayant forcé la mise à pied des employés de la station, la radio communautaire montréalaise CIBL tient samedi une émission spéciale de huit heures pour lancer sa programmation estivale et pour mettre en avant sa campagne de sociofinancement. Sur le thème « Nulle part ailleurs qu’à CIBL », l’exercice qui se termine le vendredi 22 juin vise à amasser 35 000 $. De ce montant, la station a déjà recueilli quelque 11 600 $. L’émission, qui réunira entre autres Jacques K. Primeau, Fred Dubé, Dany Placard et Matthieu Dugal, sera diffusée au 101,5 FM de 10 h à 18 h, et les quatre premières heures seront aussi présentées au petit écran à MAtv.