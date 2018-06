«Buzzfeed France» fermera ses portes après quatre ans d’activité

Paris — Le site américain Buzzfeed prévoit de fermer sa version française, après quatre ans consacrés aux contenus viraux et à la publication d’enquêtes exclusives, ont indiqué à l’AFP jeudi plusieurs salariés du site.

Buzzfeed prévoit de cesser son activité en France et par conséquent de licencier les 14 salariés de Buzzfeed France, ont précisé deux employés du site.

La nouvelle a été annoncée jeudi à Paris à l’équipe française par Scott Lamb, le responsable du développement international de Buzzfeed, selon une de ces sources. Le rédacteur en chef du site, Stéphane Jourdain, a regretté sur Twitter une « décision brutale et complètement inattendue ».

Décision brutale et complètement inattendue. On sort de quatre super mois en terme de trafic et d’infos. @sayseal avait constitué une équipe géniale, hyper impliquée, des super gratteurs que j’ai adoré diriger. C’est très triste.