Un projet de loi pour «La Presse»

La ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, a déposé un projet de loi permettant à La Presse de passer sous le contrôle d’un organisme à but non lucratif (OBNL) à l’Assemblée nationale jeudi. Formé de deux articles, le projet de loi 400 abroge une disposition d’une loi privée adoptée en 1967 empêchant au quotidien de changer de main sans l’autorisation du Parlement. Le Parti québécois et l’élue indépendante Martine Ouellet refusent de l’appuyer tant que la famille Desmarais s’entêtera à garder la main haute sur son conseil d’administration de La Presse, ont-ils averti.