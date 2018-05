La Presse devient un OBNL, Power Corporation se retirera

L'entreprise médiatique La Presse se transformera en organisme à but non lucratif (OBNL), a appris Le Devoir. Les employés rassemblés par la haute direction mardi matin au Palais des Congrès ont aussi eu l'assurance qu'il n'y aurait pas de mises à pied.



Le propriétaire actuel du quotidien montréalais, Power Corporation, investira 50 millions dans l'aventure, mais ne sera plus engagé dans le journal à terme.



Le président Pierre-Elliott Levasseur prendra la parole après la rencontre avec les employés



D'autres détails suivront.