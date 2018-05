Claude Rajotte à CIBL

Rien n’est réglé dans la situation financière de la station de radio communautaire montréalaise CIBL, mais ces ondes presque uniquement musicales depuis plusieurs semaines verront bientôt poindre à nouveau une poignée d’animateurs. Le vétéran DJ et animateur télé et radio Claude Rajotte a d’ailleurs annoncé vendredi sur sa page Facebook qu’il serait du nombre.

« Bonne nouvelle, je retourne enfin à la radio, à CIBL » a annoncé Rajotte, qui a passé de nombreuses années à Musique Plus — entre autres à la barre du Cimetière des CD — et à Radio-Canada. Sur les ondes du 101,5 FM à partir du 16 mai, il animera de 23 h à minuit une émission intitulée simplement Rajotte, qu’il veut « un reflet de ce qu’[il] écoute et aime comme musiques au XXIe siècle », et qui sera versé dans différentes facettes du techno.

Claude Rajotte, 64 ans, a longtemps travaillé en fin de soirée à Espace Musique, encore là dans des eaux musicales électroniques. Après y avoir animé de 2003 à 2011, il est retourné à Musique Plus et à Musimax jusqu’en 2015.

Déjà, une poignée d’émissions, dont Pour la suite des ondes, consacrée à l’univers radiophonique, sont présentement diffusées au 101,5 FM, installé au 2-22 à l’angle de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent.

La station communautaire en difficultés financières a mis à pied tous ses employés en janvier, et a créé un comité de relance le 10 février. Celui-ci compte ainsi sur la présence du producteur et agent d’artistes Jacques K. Primeau, de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, de l’ex-patronne de la SODEC Monique Simard et du directeur général du Chantier de l’économie sociale, Jean-Martin Aussant.