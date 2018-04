«Le Devoir» en lice aux Prix d’excellence en publication numérique

Le Devoir est en nomination dans deux catégories aux Prix d’excellence en publication numérique 2018 de la Fondation des prix pour les médias canadiens.

La première nomination vise l’ensemble du Devoir sur le numérique, dans la catégorie « Excellence générale en publication numérique : large publication ». Le Devoir y côtoie le Globe and Mail, ainsi que le Winnipeg Free Press. Cette catégorie vise à « honorer les publications qui parviennent à remplir leur mission éditoriale de la façon la plus exemplaire, en adoptant les plus hautes normes journalistiques et en satisfaisant le mieux les attentes de leur auditoire en optimisant le potentiel offert par la publication numérique ».

La seconde concerne le dossier Monnaie d’échange, dans la catégorie « Meilleur dossier thématique ». Ce reportage plonge au coeur des transferts d’argent entre migrants et leurs familles dans leurs pays d’origine, qui tissent un lien d’interdépendance entre Montréal, Toronto, le Mexique, Haïti et la Turquie. Signé Sarah R. Champagne et Michel Huneault, et produit par l’équipe Web du Devoir, il marie texte et image pour offrir une lecture immersive et innovante, sur toutes les plateformes. Les autres médias nommés sont Air Canada enRoute, Châtelaine, le Globe and Mail et Today’s Parent.

En tout, 106 candidatures soumises par 37 publications canadiennes ont été retenues dans 23 catégories. Les gagnants seront annoncés le 29 mai prochain.