Facebook à livre (un peu) ouvert au parlement d’Ottawa

Des dirigeants de Facebook ont révélé ce jeudi matin à Ottawa que 272 Canadiens ont installé l’application qui a permis à la firme britannique Cambridge Analytica de finalement extraire des données de 621 889 autres comptes de citoyens du pays. Cette manne représente 0,7 % des personnes touchées par le scandale du piratage des données à l’échelle mondiale.

Les données d’un total d’environ 87 millions de comptes ont été recueillies. Elles sont servies à chercher à influencer les intentions de votes, notamment pendant la dernière campagne présidentielle américaine.

« Nous prenons chaque cas très au sérieux, et c’est pourquoi nous informons les personnes dont les données ont pu être divulguées », a dit Rob Sherman, directeur adjoint de la protection des renseignements personnels de la compagnie aux députés membres du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique du Canada.

M. Sherman témoignait par vidéoconférence depuis la Californie où il devait animer un sommet « prévu depuis longtemps » sur la protection des renseignements personnels. Le directeur de la politique publique de Facebook Canada, Kevin Chan, était par contre sur place, au parlement.

Les élus ont été beaucoup plus incisifs dans leurs questions que leurs collègues du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis qui recevaient la semaine dernière avec beaucoup de déférence le président fondateur de Facebook. Certains élus étatsuniens ont ménagé Mark Zuckerberg en se contentant de lui poser des questions de béotiens, feintes ou pas, sur le fonctionnement de sa plateforme.

Le mégaréseau social affirme que 23 millions de Canadiens et deux milliards de Terriens utilisent ses services sur une base mensuelle. La firme de relation publique embauchée par Facebook Canada n’a pas été en mesure de préciser au Devoir combien de comptes d’utilisateurs du Québec ou de différentes provinces ont été touchées par le détournement en masse des données privées. « Nous n’avons malheureusement pas de chiffres à transmettre à cet effet », dit la réponse par courriel.

Le labo de Montréal

M. Chan a formulé des promesses et des excuses d’entrée de jeu. « Nous sommes conscients du rôle que nous jouons dans la vie des gens et savons que nous devons mieux assumer nos responsabilités à cet égard », a-t-il dit dans sa déclaration d’ouverture. Il a ensuite fait la liste de certaines mesures adoptées par Facebook pour « offrir une expérience sûre et sécurisée à cet Himalaya de clients ».

« Nous savons que nous pouvons et devons faire mieux et nous travaillons d’arrache-pied pour lutter contre les abus passés, prévenir les abus futurs et donner aux gens plus de contrôle et de choix sur la façon dont leurs informations sont utilisées. »

Le député conservateur ontarien Peter Kent a souligné à M. Chan que pendant une récente visite des élus canadiens auprès de représentants de Facebook à Washington des menaces auraient été formulées concernant d’éventuelles réglementations canadiennes pour protéger davantage les données privées des Canadiens en ligne, avec la possibilité d’imposer des pénalités plus strictes aux contrevenants.

« Pendant notre visite, ont nous a dit que toute nouvelle réglementation pourrait nuire aux investissements de Facebook au Canada, comme le projet d’intelligence artificielle à Montréal, a dit M. Kent. Je me demande, après les révélations de Cambridge Analytica et le témoignage de M. Zuckerberg au Congrès américain, si cet avertissement envers le Canada tient toujours ? »

Kevin Chan s’est fait rassurant. « Je tiens à vous dire une chose très clairement. Nous ne fondons pas nos décisions d’investissement sur l’environnement réglementaire dans les pays où nous investissons. Bon, c’est vrai, j’ai lu quelque chose sur des rumeurs entourant notre centre d’intelligence artificielle de Montréal, mais je vous assure que ce n’est pas notre position. Nous sommes très fiers d’appuyer l’intelligence artificielle et son développement au Canada particulièrement à Montréal au Québec. […] Notre investissement dans ce laboratoire de recherche ne dépend aucunement ment de la réglementation. »

La compagnie a investi 7 millions en septembre 2017 pour créer le Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) à Montréal. Deux universités partenaires (UdeM et McGill) y sont associées. Une trentaine de scientifiques devraient y oeuvrer d’ici la fin de l’année.

Du sang sur Zuckerberg

M. Kent a aussi reproché à Facebook de traquer et fermer des comptes de défenseurs des droits de la personne et de liberté d’expression dans certains pays à la demande de leurs gouvernements répressifs. Cette fois, M. Chan a évité d’aborder le problème dans sa réponse.

Le député du NPD Charlie Angus a été encore plus sévère. Il a rappelé que Facebook a permis l’an dernier à des groupes présumés d’origines russes de diffuser des mensonges sur les soldats canadiens de l’OTAN en exercice en Lettonie.

Après avoir expliqué qu’il utilise beaucoup la plateforme (« ma femme me dit que je suis marié à Facebook »), il a dit que la plateforme a aussi servi à organiser les discours haineux qui ont conduit aux répressions génocidaires des Rohingyas au Myanmar.

Le chercheur Raymond Sarrato a conclu que le réseau a servi à fédérer les groupes anti-Rohingas entre août et novembre 2017. Le député Angus a cité un article du Guardian où un analyste de l’Institute for War and Peace Reporting affirmait : « Je ne comprends pas comment Zuckerberg et ses semblables peuvent dormir la nuit. »

M. Chan a évité de commenter ce cas précis. « Nous comprenons nos responsabilités », a-t-il dit en expliquant que la compagnie a doublé son nombre d’employés travaillant à la validation des comptes et de leurs contenus. Ce département emploierait maintenant 20 000 personnes.

« Je ne dis pas que nous sommes parfaits, a dit le directeur de la politique publique. Mais nous sommes sur la bonne voie. C’est un parcours que nous avons entrepris il y a plus d’un an. Nous allons faire ce qu’il faut au Canada et ailleurs dans le monde. »