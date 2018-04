Martine Ouellet: le Conseil de presse blanchit «La joute»

Dans une série de décisions publiées jeudi, le tribunal d’honneur du Conseil de presse du Québec a entre autres rejeté une plainte concernant les propos estimés injurieux de Luc Lavoie, commentateur à l’émission de TVA La joute, à l’endroit de la chef bloquiste, Martine Ouellet. Le Conseil, précisant que M. Lavoie n’est pas journaliste, a estimé que la liberté d’expression des commentateurs permet aux médias de diffuser des commentaires, même cinglants, à l’égard d’une personnalité publique. M. Lavoie a entre autres dit à propos de Mme Ouellet : « Non, je ne l’aime pas beaucoup, parce qu’en plus, elle dit pas mal de conneries. » Les propos « peuvent sembler durs, mais ils ne suscitent ni n’attisent la haine ou le mépris », dit le Conseil. Le 22 mars, Le Devoir dévoilait par ailleurs que Mme Ouellet avait envoyé une mise en demeure à l’émission La joute. Son avocat réclamait une rétractation en ondes des quatre panélistes présents. Dans d’autres causes, le Conseil de presse a blâmé Pierre Bruneau pour des propos discriminatoires tenus le soir de la tuerie de Québec, ainsi que l’animateur André Arthur pour avoir suggéré de « frapper » des cyclistes. Un total de 69 plaintes ont été reçues à ce sujet.