«Les stagiaires»: Il ne peut en rester que six

Ils étaient plus de 200 au moment des inscriptions, seuls 24 d’entre eux ont été sélectionnés pour participer aux épreuves. À la fin de celles-ci, ils ne seront que 6 à poursuivre l’aventure. Non, cela n’est pas le concept d’une nouvelle téléréalité de survie dans la jungle, mais celui de la nouvelle docusérie Les stagiaires, qui suit six aspirants journalistes découvrant les rouages du métier au sein de Radio-Canada.

Au fil des huit épisodes, on suit la sélection et le parcours des heureux élus qui participent à ce tout premier stage du genre dans la salle de rédaction du diffuseur public sous l’oeil des caméras. Pendant huit semaines, les reporters en devenir apprennent à faire de la radio, de la télévision et du Web au cours de différentes affectations : conversation en direct du palais de justice, reportage sur les conséquences de l’inflation, couverture des débats à l’Assemblée nationale ou encore construction d’un téléjournal.

Dans le rôle de mentore, la journaliste Marie-Maude Denis accompagne sa gang tout au long de la docusérie, lui offrant soutien et conseils précieux pour passer à travers les différentes missions. Les animateurs Isabelle Richer et Patrice Roy y font aussi de nombreuses apparitions dans le rôle d’évaluateurs. Ils commentent leur français, leur façon de rédiger et leur manière de se comporter à la caméra.

Le passage des stagiaires aura été un réel vent de fraîcheur pour ces journalistes bien établis. « Ils nous ont redonné foi en notre métier. On est tous passionnés, mais, tu sais, il y a toujours un petit mardi après-midi de novembre où on couvre une conférence de presse et on se dit : “À quoi bon?”. Eux, c’était notre traitement antirouille », a lancé Marie-Maude Denis en riant lors du visionnement de presse la semaine dernière.

Elle n’a que de bons mots pour l’équipe d’apprentis journalistes, qui n’ont cessé de l’impressionner. « Une des surprises du stage a été de voir à quel point les stagiaires étaient attachés à une certaine tradition en matière d’information. Je pensais qu’ils allaient triper de faire du RAD et trouver un peu plate de faire un téléjournal, mais au contraire. Je sentais qu’ils ne voulaient pas faire table rase de notre héritage comme média traditionnel, [mais] voulaient plutôt bâtir là-dessus avec leur fraîcheur. »

Des profils variés

Lors du visionnement, les médias ont notamment pu découvrir en primeur le tout premier épisode — dont la diffusion est prévue jeudi 5 octobre —, qui montre le camp de sélection. Durant celui-ci, 24 participants sont soumis à une série de tests : connaissances générales, qualité du français, compétences journalistiques et entrevue. On se croirait à un réel processus d’embauche à Radio-Canada.

À l’écran, les aspirants reporters défilent, se présentent à la caméra, aussi stressés que déterminés à passer à l’étape suivante. Contre toute attente, on peut compter les étudiants en journalisme sur les doigts d’une main. Parmi les autres : une ex-avocate criminaliste, une directrice des communications, une mannequin, un enseignant, un étudiant à Polytechnique, une réalisatrice de cinéma et une sexologue.

« Avec ce projet-là, on voulait interpeller une relève de tout horizon pour montrer qu’il n’y a pas qu’un seul chemin pour devenir journaliste. […] Tu peux avoir un parcours différent et avoir quelque chose à apporter au métier, à une salle de nouvelles. Cette diversité de parcours est super intéressante », explique Crystelle Crépeau, première directrice Magazines et information numérique.

Le but de la docusérie est donc d’encourager les gens, les jeunes de la relève particulièrement, à vouloir pratiquer « ce métier passionnant », fait valoir Luce Julien, directrice générale de l’information de Radio-Canada. Elle note que ce stage s’est avéré une belle « porte d’entrée » dans le milieu pour les participants, sans ajouter plus de détails sur ce qui les attendait à la fin du processus, pour ne « pas casser le punch ».

Les stagiaires se veut aussi une porte d’entrée pour le grand public afin qu’il comprenne mieux et « apprenne à aimer », ce métier de journaliste, soutient Luce Julien. « On en parle beaucoup, on l’entend, on le lit, on le voit, mais le travail des journalistes est encore très souvent mal compris. On a voulu montrer l’envers du décor, les coulisses de ce métier extrêmement exigeant », précise-t-elle. En effet, au fur et à mesure du stage intensif des six apprentis journalistes, on comprend quelles sont les normes, la rigueur et les valeurs qui leur sont inculquées et qu’on attend des employés du diffuseur public.

Y aura-t-il une deuxième saison ? Rien n’est confirmé pour le moment. « On va regarder ça aller, puis on va voir, on va en discuter », répond Luce Julien.

Les stagiaires Huit épisodes de 60 minutes, les jeudis à 20 h sur ICI RDI dès le 5 octobre et en rattrapage sur ICI TOU.TV.