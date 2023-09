Sur vos écrans: pour ne pas oublier

Perspectives inédites

Emmené par Samian, Derrière chaque image, une histoire est un documentairepassionnant où le musicien décide d’en apprendre davantage sur sa culturedans une remarquable quête télévisuelle. L’artiste multidisciplinaire tente en effet de retrouver des personnes autochtones de toute la planète qui ont par le passé été photographiées, souvent dans un contexte colonial, par les Occidentaux. Des millions de clichés ont ainsi fait le tour du monde sans jamais que l’on connaisse l’identité de leurs sujets.

Mettre un nom et une histoire sur ces visages anonymes pour les humaniser, voilà donc l’ambition de Samian, dont les recherches vont de Paris, au musée du quai Branly Jacques Chirac, jusqu’à Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa, à la rencontre de celles et ceux qui pourront l’aider et mettre en lumière les peuples autochtones.

Tout aussi captivant, Se souvenir. L’histoire des vétérans autochtones revient sur la participation autochtone aux conflits mondiaux dans lesquels a été impliqué militairement le Canada. S’ils ont officiellement été environ 7000 à prendre les armes de manière volontaire au fil de l’histoire moderne, il s’agit d’un fait qui reste oublié, voire ignoré, pour beaucoup de Canadiens. Qui sont ces femmes et ces hommes qui ont contribué à l’effort de guerre, que sont-ils devenus à leur retour et, surtout, pourquoi l’ont-ils fait alors qu’ils n’étaient même pas reconnus par leur pays comme des citoyens à part entière ? De fait, ce n’est qu’en 1995 que la contribution des Premières Nations aux guerres a été reconnue, et il a fallu attendre 2003 pour que les soldats autochtones puissent faire reconnaître leurs droits d’anciens combattants. Finalement, ce documentaire permet de rétablir la vérité avec franchise, bienveillance et justesse.

Se souvenir des enfants est quant à elle une émission spéciale de commémoration de la troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation diffusée en direct de la colline du Parlement. Celle-ci a pour objectif d’honorer les survivants des pensionnats et la mémoire de tous les jeunes qui y ont perdu la vie. Animé par la musicienne et journaliste Madeleine Allakariallak et l’acteur Charles Bender, ce rassemblement souhaite créer un environnement sécuritaire propice à la réconciliation et à la guérison grâce à des réflexions et à des performances artistiques.

À ne pas manquer Joue-la comme Beckham Le nouveau président de l’Inter Miami est au coeur de Beckham, une série documentaire qui aborde ce qui a fait de David Beckham un véritable phénomène mondial. David et Victoria Beckham prennent, entre autres, la parole et évoquent leurs souvenirs respectifs qui permettent de mieux comprendre comment le milieu de terrain anglais, qui a porté les maillots du Manchester United, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, est devenu l’un des joueurs de soccer les plus célèbres du monde. Beckham

Netflix, dès le 4 octobre Netflix, dès le 4 octobre

ICI Tou.tv, dès le samedi 30 septembreICI Télé, le samedi 30 septembre à 22 h 30APTN et Unis TV, le samedi 30 septembre à 13 h

L’animatrice Annie-Soleil Proteau et le journaliste du bureau d’enquête du Journal de Montréal et de TVA Nouvelles Félix Séguin sont aux commandes d’une nouvelle série documentaire qui explore le parcours de criminels notoires aujourd’hui décédés à travers le regard de leurs familles. Famille de criminel revient notamment sur le destin du jeune trafiquant lié au clan Scoppa William Robinson, mais aussi de Guy Laflamme, tué par Gérald Gallant, du gangster Gaétan Sévigny et du prêteur sur gages Roger Valiquette.

Sur un tout autre ton, celle qui fait fureur sur les réseaux sociaux grâce aux fascinantes vidéos de ce qu’elle observe sous son microscope propose désormais une série documentaire consacrée aux micro-organismes. Chloé Savard propose ainsi Créatures microscopiques, où l’on découvre avec elle l’existence presque secrète de ces infiniment petits êtres vivants qui élisent domicile dans les moindres recoins de la nature, de nos maisons et de nos corps. Accompagnée d’experts et de solides références scientifiques, la microbiologiste et artiste québécoise se donne pour mission de vulgariser ses nombreuses connaissances et compétences.

Vrai, dès le 3 octobreSavoir Média, dès le 2 octobre