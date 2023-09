Martin Matte, ou comment provoquer sans (trop) choquer

Martin Matte le jure, jamais il n’a cherché à susciter volontairement la polémique. Mais en digne héritier d’Yvon Deschamps, c’est plus fort que lui : il lui faut s’approcher le plus possible de la limite du bon goût pour avoir le sentiment de faire oeuvre utile avec l’humour. Un exercice qui demande énormément de doigté, et qui peut assurément s’avérer un jeu dangereux. Surtout quand on est amené à animer une émission en direct chaque semaine à heure de grande écoute.

À la veille de la grande première de son talk-show à TVA, l’humoriste vedette prend toute la mesure du risque qui le guette. « C’est sûr que ça va m’arriver d’aller trop loin. Surtout aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, où tout le monde peut commenter. Si juste 5 % des gens sont choqués, sérieusement, je m’en fous. Mais quand, vraiment, on aura le sentiment d’aller trop, trop loin, on s’excusera et on se redressera les manches. C’est le risque à prendre pour un talk-show que je veux croustillant et audacieux », lance Martin Matte en entrevue en Devoir.

À compter de jeudi, il sera aux commandes d’un tout nouveau talk-show hebdomadaire au titre on ne peut plus prosaïque : Martin Matte en direct.

Le concept est proche de celui des émissions de fin de soirée aux États-Unis, avec un numéro d’ouverture collé sur l’actualité, un invité, des sketchs et un groupe maison, sous la direction musicale du chanteur Dumas. Martin Matte pourra aussi compter sur des collaborateurs réguliers, comme Maude Landry et Katherine Levac.

« Ce ne sera pas exactement comme les talk-shows américains, tient-il tout de même à préciser. Eux peuvent recevoir Barack Obama et Sting un soir, puis Brad Pitt et Bruce Springsteen le lendemain. Nous, on a notre propre show-business qui fonctionne bien, mais on s’entend que ce n’est pas la même ampleur. C’est pour ça qu’on a juste un invité par soir. […] Et les invités qu’on a, c’est vraiment parce qu’on avait envie de leur parler. Ce n’est pas parce qu’ils ont des projets à vendre. C’est zéro un show de plogues », ajoute celui qui accueillera en studio Patrick Huard pour sa première de jeudi.

Aucun malaise

Le ton se veut avant tout humoristique, mais Martin Matte n’esquivera pas pour autant les sujets plus profonds si jamais l’entrevue en vient à tomber dans un registre plus sérieux. Quitte à sortir de son personnage de scène, prétentieux et sarcastique, que les Québécois connaissent depuis maintenant plus de 25 ans.

« Dans l’émission pilote qu’on a tournée, Louis-José Houde était l’invité, et on a eu une très belle conversation sur la médication et les antidépresseurs. C’était très profond, mais on a beaucoup ri aussi. J’aime quand c’est très touchant et ensuite très drôle. Oui, ça reste avant tout une émission de divertissement, mais je trouve que le drame a toujours plus de profondeur quand il est mêlé à l’humour », fait valoir Martin Matte.

Il avait d’ailleurs écrit Les beaux malaises dans le même état d’esprit. Cette comédie à succès, dans laquelle il jouait son propre rôle, a été adaptée en France, en Belgique et en Serbie. Diffusée à l’origine entre 2014 et 2017, elle a connu une deuxième incarnation à TVA durant la pandémie. Et il n’est pas exclu que la série revienne une nouvelle fois à l’antenne dans quelques années, suggère l’humoriste.

Il planche également sur une nouvelle série, elle aussi inspirée de sa vie. L’action se déroule dans les années 1990, à l’époque où il a quitté l’entreprise familiale pour aller étudier à l’École nationale de l’humour. Au grand dam de son père entrepreneur, qui devrait être joué par Martin Matte. « Je suis hésitant à en parler plus, car on négocie présentement avec un diffuseur », glisse-t-il avant de changer de sujet, préférant se concentrer sur Martin Matte en direct.

L’humoriste a signé avec TVA pour 10 épisodes cet automne, mais ne cache pas qu’il espère que son talk-show sera reconduit pour plusieurs années s’il rencontre le succès escompté.

Profession : humoriste

En parallèle, Martin Matte est également ces jours-ci la tête d’affiche d’une nouvelle campagne publicitaire de Maxi, dont il est le porte-parole depuis maintenant sept ans. À l’heure où les dirigeants des grandes chaînes sont accusés d’avoir gonflé leurs prix à des niveaux qui dépassent largement l’inflation, Martin Matte assure n’avoir jamais remis en question cette association avec la marque au rabais.

« S’il se passe de quoi avec lequel je ne suis pas à l’aise, je vais partir. Mais ce n’est pas le cas en ce moment, affirme-t-il. Tous les supermarchés, pas juste Maxi, doivent faire face à l’inflation. Eux, ils sont au bout de la chaîne. Après, est-ce que le gouvernement peut aider à fixer les prix ? Je ne sais pas si tu le sais, mais ce n’est pas de mon ressort », plaisante l’humoriste, qui, comme dans sa série, sait habilement contourner les malaises avec l’humour.

Chose certaine, Martin Matte sera très présent au petit écran cet automne. Ceux qui espèrent le revoir sur scène devront donc prendre leur mal en patience. Son quatrième spectacle solo n’est pas pour demain.

« La scène, c’est un sport extrême. Quand j’entends les athlètes olympiques parler de leur métier, je trouve qu’il y a quelque chose de très proche dans le stand-up. Il y a une angoisse de performance qui est plus dure à gérer que quand je fais de la télé. Je suis sûr que l’envie de retourner sur scène va revenir. Ce n’est pas un désamour. Mais en ce moment — cette année et l’an prochain, au moins —, je me concentre sur la télévision », confie celui dont le dernier spectacle, Eh la la..!, remonte à 2018.

Télé de rendez-vous

Martin Matte est de ceux qui croient encore en la télé traditionnelle. Il en a tout de même douté un instant, lorsque TVA lui a proposé l’animation d’un talk-show. Dans les dernières années, plusieurs humoristes ont préféré se tourner vers la baladodiffusion, un format bien moins rigide que la télévision. L’arrivée des plateformes a aussi changé la donne. Les cotes d’écoute dépassant les deux millions, comme à l’époque des Beaux malaises, sont devenues rarissimes.

Mais tout cela mis dans la balance, Martin Matte en est tout de même venu à la conclusion que la bonne vieille télé avait toujours un avenir devant elle. Encore faut-il réussir à créer des événements qui sachent rallier les gens à une heure précise. D’où l’intérêt que ce nouveau talk-show soit en direct plutôt qu’en différé.

« Je pense que la télévision, quand c’est live, il se passe encore de quoi. Ça devient un rendez-vous, croit Martin Matte. C’est jeudi et c’est là que ça se passe. La question s’est posée si on tournait avant, avec du montage. Ç’aurait été plus sécurisant, mais le show n’aurait pas eu la même énergie. »