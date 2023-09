L’écart se creuse entre la télévision d’ici et celle du ROC

L’industrie de la télévision au Québec s’est toujours mieux portée que celle du Canada anglais, mais la différence entre les deux solitudes a été particulièrement notable l’an dernier. Alors que 29 productions québécoises ont dépassé le million de téléspectateurs, à peine 2 émissions canadiennes ont franchi cette barre symbolique dans le marché anglophone, pourtant quatre fois plus populeux. Boudée par le public, la télévision anglo-canadienne peut compter malgré tout sur un financement public plus important : une injustice aux yeux des producteurs québécois.

« Il y a une injustice par rapport au succès que la télévision québécoise reçoit. C’est aussi une injustice par rapport au volume de production. Avec deux fois moins d’argent, le Québec produit presque deux fois plus d’heures de télé », avance Hélène Messier, présidente-directrice générale de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).

Mme Messier fait ainsi référence au rapport publié la semaine dernière par le Fonds des médias du Canada (FMC), l’un des principaux bailleurs de fonds dans l’industrie de la télévision au pays. Bon an, mal an, le FMC accorde environ les deux tiers du volet télévisuel de son budget aux productions anglophones ; le tiers aux émissions francophones. Or, cette répartition ne prend pas en compte le fait qu’il se produit beaucoup plus de séries et d’émissions de variétés au Québec qu’au Canada anglais.

Conséquence : l’enveloppe accordée aux francophones se divise entre davantage de projets. En 2022-2023, les producteurs francophones avaient en moyenne presque quatre fois moins d’argent du FMC pour produireune heure de télévision que leurs collègues anglophones.

« Le nombre de productions au Québec a baissé dans la dernière année, et ça va continuer. On n’a pas le choix : les coûts augmentent, et le financement ne suit pas. Les gens pourraient se dire que c’est normal, que, si on a moins d’argent, on a juste à moins produire, comme ça, il y aura plus d’argent visible à l’écran. Mais moi, je ne raisonne pas de cette façon. Le succès de la télé québécoise, c’est aussi parce qu’on réussit à remplir nos écrans. Produire beaucoup, ça permet de mettre en valeur de nouveaux talents, des réalisateurs émergents et des comédiens de la relève dans de plus petites productions », soutient Hélène Messier.

La p.-d.g. de l’AQPM ne manque pas de rappeler au gouvernement libéral de Justin Trudeau qu’il s’était engagé, lors de la dernière campagne électorale, à faire en sorte que le FMC accorde à l’avenir 40 % de ses fonds à la production en français, plutôt qu’un tiers. Deux ans plus tard, cette promesse se fait toujours attendre.

Deux mondes à part

Une partie du financement du Fonds des médias provient des câblodistributeurs, mais le gouvernement fédéral demeure le plus grand contributeur. Le FMC distribue ensuite ces sommes entre les différents projets en variétés, en fiction, en jeunesse et en documentaires. Il ne couvre pas certains genres télévisuels, comme le sport ou l’information.

On ignore quelles sont les émissions financées par le Fonds qui ont obtenu les meilleures performances au cours de l’année télévisuelle qui vient de s’achever. On peut lire toutefois, dans son plus récent rapport annuel, qu’à peine deux productions anglophones qui ont reçu l’aide du FMC ont dépassé le million en cotes d’écoute lors de la saison 2021-2022. L’une d’elles est le spectacle diffusé la veille du jour de l’An sur les ondes de CBC. L’autre est en fait une production québécoise, la série médicale Transplant, qui est tournée en anglais à Montréal et qui met en vedette Laurence Leboeuf, entre autres.

29 C’est le nombre de productions francophones, soit 8 de plus que l’année précédente, qui ont rassemblé plus d’un million de téléspectateurs en moyenne lors de la saison 2021-2022.

« Ça a toujours été difficile de se tailler une place du côté anglophone. Les émissions américaines sont beaucoup plus présentes sur les chaînes de télévision. Ce n’est pas un phénomène nouveau. Il n’y a pas le même attachement que les Québécois peuvent avoir avec leur télé », fait remarquer Mathieu Chantelois, premier vice-président aux affaires publiques du FMC.

Les productions anglophones ont encore obtenu de moins bons résultats que lors de la saison 2020-2021, quand cinq d’entre elles avaient au moins réussi à franchir le seuil du million. A contrario, 29 productions francophones, soit 8 de plus que l’année précédente, ont rassemblé plus d’un million de téléspectateurs en moyenne lors de la saison 2021-2022.

Sans surprise, les émissions du 31 décembre furent les plus regardées avec, en tête, le Bye Bye, vu par plus de cinq millions de personnes, un niveau inimaginable ailleurs au pays. Parmi les autres projets à s’être démarqués cette année-là : la comédie Le bonheur (2,1 millions en auditoire moyen), l’émission de variétés Chanteurs masqués (1,9 million) ou encore la quotidienne District 31 (1,8 million).

L’avenir : l’exportation

De manière générale, l’écoute de la télévision traditionnelle tend à diminuer avec l’émergence des plateformes. Mais les chiffres du Fonds des médias, qui comptabilisent les rattrapages, rappellent que la télévision québécoise conserve un fort pouvoir d’attraction, comme l’indiquaient déjà il y a quelques semaines des données publiées par la firme Numeris.

Or, la crise de rentabilité est bien réelle, soutiennent les producteurs. Non seulement la télévision francophone bénéficie d’aides publiques moins généreuses, mais elle doit en plus composer avec le désengagement des diffuseurs. Ceux-ci comptent pour près de 45 % de son financement, mais cette part diminue, les diffuseurs étant heurtés de plein fouet par la baisse des revenus publicitaires, comme en font foi les récentes compressions au Groupe TVA.

Au Canada anglais, les producteurs compensent en allant chercher de nouvelles sources de financement à l’étranger, notamment grâce à la vente de concepts et d’émissions originales, ce qui demeure marginal au Québec. « Des cotes d’écoute millionnaires au Canada anglais, ça a toujours été extrêmement rare. Le succès d’une émission, ça se mesure plus sur les ventes, voire sur les préventes. L’émission n’est pas encore diffusée qu’elle est déjà vendue dans trois ou quatre pays. Ça commence aussi au Québec, mais ça demeure rare. C’est là-dessus qu’il faut miser et se donner les moyens, car ça pourrait représenter une immense source de financement pour notre télé », souligne Mathieu Chantelois.