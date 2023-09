Le documentaire télé à l’ère du vedettariat

Pour qu’un documentaire soit diffusé à la télé, faut-il absolument qu’une personnalité publique y soit rattachée ? Après Mariana Mazza, qui s’est intéressée plus tôt cette semaine à la surconsommation de vêtements, l’humoriste Phil Roy présentera plus tard cet automne Le poids de l’apparence, sur les troubles alimentaires. La présence de ces vedettes a sans doute le mérite de mettre en lumière des questions de société, mais certains doutent que ces visages connus apportent une valeur ajoutée au contenu.

« Je suis sûr que les vedettes qui s’associent à des documentaires le font de bonne foi. Mais c’est une grave erreur de la part des diffuseurs que de penser que si on ne met pas des vedettes dans des documentaires, les gens ne s’y intéresseraient pas. On sous-estime l’intelligence du public », avance le documentariste Jules Falardeau, qui critique le manque d’audace des télédiffuseurs. Lui-même dit avoir proposé par le passé quelques projets pour la télé qui ont tous essuyé des refus.

Ce recours fréquent au vedettariat lorsque vient le temps d’aborder n’importe quel sujet de société pour la télé, Jules Falardeau le dénonçait déjà dans un article paru en 2018. Autant dire que ce n’est pas d’hier que l’omniprésence des personnalités publiques dans les documentaires à la télé fait sourciller.

Mais dans les dernières années, on a parfois l’impression que le phénomène a continué de prendre de l’ampleur. Juste dans les derniers mois, on a pu voir Claude Legault, un passionné de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, aux commandes de la deuxième saison de 39-45 en sol canadien à TV5. Dany Turcotte a quant à lui piloté Le dernier placard. Vieillir gai, sur le tabou de l’orientation sexuelle dans les résidences pour aînés, un sujet qui lui tenait personnellement à coeur.

Marie-Lyne Joncas a davantage étonné en s’intéressant dans Pour nous chez nous à une question à première vue plutôt éloignée de son champ d’expertise : la gestion des ressources naturelles au Québec. Quant à Véronique Cloutier, elle fut à la barre de La machine à rumeurs. Cette série sur l’industrie du potinage est sortie un an après le mégasuccès de sa série Loto-Méno, qui a reçu un tel retentissement que Québec fut poussé à élargir l’accès aux hormones bio-identiques pour traiter la ménopause.

« Je ne dis pas que ça n’aurait pas eu d’impact sans Véro. Mais que ce soit elle qui porte le documentaire, ça a probablement accéléré les choses. La présence d’une vedette apporte des cotes d’écoute, c’est certain. Ça amène aussi des téléspectateurs à s’intéresser à un sujet auquel ils ne se seraient peut-être pas intéressés normalement », évoque Louis-Philippe Drolet, directeur général de la boîte de production KOTV.

L’importance de la quête personnelle

KOTV, dont le président est Louis Morissette, a produit plusieurs séries documentaires autour de personnalités publiques pour la section Véro.tv de TOU.TV. Des projets portés par Véronique Cloutier, bien entendu, mais aussi par Boucar Diouf, Varda Étienne ou encore Bianca Gervais.

Aucun diffuseur n’a fait pression sur KOTV pour greffer une de ces vedettes à un projet déjà entamé, dit Louis-Philippe Drolet. « Ce n’est jamais arrivé qu’on nous dise : “On va accepter votre idée si telle ou telle vedette se joint au projet.” »

« Au contraire, c’est toujours la vedette qui nous propose d’abord un sujet qui lui tient à coeur, et ensuite, on décide d’embarquer ou non. Boucar vient avec ses idées, Bianca aussi… Quand on connaît Véro, on sait que de faire un documentaire sur la ménopause ou sur les potins, ça vient d’elle », assure-t-il.

Néanmoins, quel est le degré d’implication des personnalités publiques dans ces productions ? Très variable, sans doute. Mais toutes ne sont certainement pas aussi investies que le fut Richard Desjardins pour L’erreur boréale, le documentaire-choc sur les pratiques de l’industrie forestière qu’il a coréalisé en 1999. La plupart des people qui portent un documentaire ne sont crédités ni comme réalisateur, ni comme producteur, ni comme scénariste ou recherchiste.

« Quand ça part d’une quête personnelle, comme pour Roy Dupuis avec Après la Romaine, je n’ai pas de problème avec ça. On sait que dans le cas de Roy, c’était une cause dans laquelle il s’impliquait avant et qui lui tient à coeur. De toute évidence, ce n’est pas un geste intéressé de sa part. Pour moi, ça lui donne une légitimité à parler de cet enjeu. […] Là où j’ai un problème, c’est quand on se sert de la visibilité d’une vedette pour faire augmenter les cotes d’écoute. Pour moi, à ce moment, ce n’est plus du documentaire, mais du show-business », croit le documentariste Hugo Latulippe.

La bonne vieille télé

Auparavant producteur, Hugo Latulippe s’est par le passé montré très critique de l’influence du star-système québécois dans le contenu des documentaires. En 2018, il a pourtant réalisé le documentaire Troller les trolls de Pénélope McQuade, sur l’intimidation en ligne dont sont victimes plusieurs personnalités publiques comme elle. Un projet légitime, selon lui, puisqu’il partait d’une quête personnelle de l’animatrice.

Mais Hugo Latulippe continue de penser que l’apport d’un visage connu à un documentaire est largement surestimé par les diffuseurs. « La télévision est en pleine mutation, mais les gens qui dirigent les chaînes au Québec sont un peu en retard par rapport à tout ce qui se passe, en Europe notamment. La réalité, c’est que l’idée qu’un documentaire ait besoin d’une vedette pour fonctionner, ça appartient un peu au passé », évoque celui qui est aujourd’hui le directeur général du Festival de cinéma de la ville de Québec.

Karine Dubois ne partage pas ce constat. Productrice de plusieurs documentaires pour la télé, elle ne peut que reconnaître que le fait d’avoir une vedette comme tête d’affiche change complètement la donne. « Je ne veux pas jeter la pierre aux diffuseurs, qui ont des objectifs de cotes d’écoute devant les annonceurs. Car c’est vrai qu’avoir une vedette, ça vient avec de meilleures cotes d’écoute. Ça facilite énormément la tâche aussi pour la promotion. Sans vedette, c’est difficile d’être invité dans les talk-shows », note la présidente de Picbois Productions.

Plus de visibilité, moins de profondeur

Sa boîte est entre autres derrière Essentiels, un documentaire diffusé l’hiver dernier à Télé-Québec sur le sort des travailleurs saisonniers. À l’animation : la journaliste du Devoir Sarah R. Champagne et la militante Sonia Djelidi. Pas de vedettes, donc, cette fois-ci : un choix délibéré de la production, qui préférait privilégier le contenu plutôt que la visibilité.

« Notre documentaire aurait probablement eu de meilleures cotes d’écoute s’il avait été associé à quelqu’un de connu, mais il n’aurait certainement pas eu la même profondeur. Le salaire de la vedette, c’est de l’argent qui ne va pas ailleurs : dans la recherche, dans la réalisation… Avec Essentiels, on a pu sortir des chiffres inédits qui sont aujourd’hui cités en commission parlementaire sur l’immigration. S’il avait fallu payer un cachet de l’Union des artistes, jamais on n’aurait eu les reins assez solides pour déterrer tous ces chiffres-là », illustre Karine Dubois.