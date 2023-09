«Cassandro»: Gael García Bernal dans la peau d’un lutteur queer

Saúl Armendáriz, mieux connu sous le nom de Cassandro el Exótico, a inspiré toute une génération d’amateurs de lucha libre, en assumant fièrement son homosexualité et son excentricité, dans son milieu traditionnellement macho. Après avoir fait l’objet d’un documentaire de Marie Losier, qui a été présenté à Cannes en 2018, le personnage est aujourd’hui interprété par Gael García Bernal dans un biopic de Roger Ross Williams.

D’un point de vue commercial, le cinéaste ne pouvait pas rêver d’un meilleur acteur pour tenir le rôle-titre de Cassandro. García Bernal (Y tu mamá también, Amores perros) est sans doute l’un des plus illustres comédiens latino-américains de sa génération. Mais en réalité, malgré son grand talent, la star n’arrive jamais complètement à incarner l’essence du personnage, dans ce portrait somme toute conventionnel.

Surnommé le « Liberace de la lucha libre », le vrai Cassandro el Exótico, maintes fois champion du monde à 53 ans, vient tout juste de prendre sa retraite du sport. À partir du début des années 1990, il est devenu l’un des premiers lutteurs exóticos à gagner des compétitions d’envergure. Les exóticos sont des luchadores qui performent en drag ou qui portent d’excentriques coiffes, des paillettes et des boas en plumes, contrastant avec le style traditionnel des lutteurs mexicains masqués et machos. Plusieurs, comme Cassandro, sont homosexuels.

Si de premiers exóticos sont apparus dans la lucha libre dès les années 1940, Cassandro est considéré comme un pionnier, car il a remporté des combats fortement médiatisés à une époque où les lutteurs comme lui étaient condamnés à perdre et à jouer dans de petits clubs amateurs. Dans le film, on apprend qu’il avait l’avantage d’avoir été formé à la lutte professionnelle, contrairement à d’autres qui ne cherchaient qu’à se donner en spectacle.

Authenticité

À première vue, on pourrait reprocher à Roger Ross Williams d’avoir dépeint un Cassandro très naïf, voire enfantin, compte tenu de l’aplomb du vrai personnage. Or, lorsqu’on revoit des reportages d’époque ainsi que le documentaire de Marie Losier (Cassandro the Exotico !, 2018), on constate à quel point la personnalité du lutteur — doux, sensible et authentique — est fidèlement représentée dans le film.

C’est surtout le traitement superficiel de sa relation avec son père, de ses problèmes de consommation et de son rapport trouble à la célébrité qui nuit à la crédibilité de la performance de García Bernal. Et si l’acteur parvient à se rapprocher de la corporalité de Cassandro, de ses manières, il n’en demeure pas moins que sa dissemblance évidente avec le personnage dérange.

La mise en scène, peu inspirée, échoue aussi à transmettre l’atmosphère des combats de lutte. Dans sa tentative manifeste de créer de belles images — la direction photo est soignée et les éclairages sont chaleureux —, Roger Ross Williams perd toute l’âpreté, l’authenticité, de la lucha libre. On aurait préféré une caméra à l’épaule, ou à tout le moins plus de plans serrés qui, comme dans Raging Bull de Scorsese, donnent à voir la rage, la sueur et la douleur des affrontements.

Seul son duel contre le célèbre Hijo del Santo (1991), qui l’a fait connaître du grand public et qui est présenté comme le point culminant du film, se révèle à la hauteur de véritables combats. Pour le reste, il vaut mieux s’en tenir au documentaire de Marie Losier pour y voir Cassandro, le seul et unique, se remémorer ses glorieuses années.

Cassandro Film biographique de Roger Ross Williams. Avec Gael García Bernal, Bad Bunny, El Hijo del Santo, Raúl Castillo et Roberta Colindrez. États-Unis, 107 minutes. Sur Amazon Prime Video.