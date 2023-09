Sur vos écrans: c’est encore la rentrée!

Doublé intrigant sur Historia

À une semaine de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Une histoire vraie (version française de True Story) offre un point de vue autochtone sur l’histoire des Premiers Peuples et aborde la relation entre ceux-ci, la terre et les colons européens. Si les premiers contacts s’annonçaient prometteurs, comment en est-on arrivé à un génocide ou aux pensionnats ? Ce documentaire est d’autant plus pertinent qu’il propose un récit décolonisé de la création de l’île de la Tortue (l’Amérique du Nord) qui a maintes fois été caché ou réécrit par des concepts patriarcaux et eurochrétiens. On en apprend notamment davantage sur la culture des Premières Nations et des Inuits, qui date de plus de 23 000 ans, à travers le rôle puissant des femmes, des aînés, des personnes bispirituelles et indigiqueer.

Sur un autre ton, le comédien Fabien Cloutier revêt ses habits d’animateur pour partager avec le public ses connaissances encyclopédiques des incontournables qui définissent le Québec. De la bière Laurentide de la brasserie Molson au fameux sirop d’érable en passant par le soutien-gorge Wonderbra et le masque de gardien de but, la série documentaire Là pour rester revisite les objets et inventions qui nous ont marqués par le passé et continuent de nous influencer aujourd’hui en explorant le parcours de créateurs d’ici avant-gardistes. Images d’archives et souvenirs confiés à la caméra permettent ainsi de mieux comprendre ce qui fait que ces produits ont été élevés au rang d’icônes.

Historia, le samedi 23 septembre à 20 hHistoria, le samedi 23 septembre à 16 h

Le complexe du sauveur blanc décortiqué

Savior Complex est une série documentaire de HBO détonante, réalisée et produite par la journaliste américaine Jackie Jesko. On y fait la connaissance de Renee Bach, une jeune volontaire américaine qui, à l’âge de 19 ans, a mis sur pied Serving His Children, un organisme humanitaire, avec l’objectif de venir en aide aux enfants malnutris de Jinja, en Ouganda, après qu’elle eut reçu un appel de Dieu. Plusieurs années après son initiative, celle-ci fut toutefois accusée de soigner elle-même les jeunes dont elle s’occupait, sans la moindre qualification médicale. Au-delà de brosser le portrait de la jeune femme et de ses actions controversées, Savior Complex aborde méticuleusement, le temps de trois épisodes, les questions passionnantes du « sauveur blanc » dans les pays défavorisés, notamment sur le continent africain, et le néocolonialisme. Il s’agit sans aucun doute d’un incontournable de la rentrée !

Crave, le mardi 26 septembre à 21 h

Mais aussi…

Je suis moi, l’artiste ! est un documentaire original d’AMI-télé qui propose aux téléspectateurs de faire une incursion à l’école Les Muses, qui offre depuis un quart de siècle une formation professionnelle bien spéciale puisqu’elle permet à de jeunes artistes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou des limitations physiques ou sensorielles de se former en théâtre, en chant, en danse et en jeu devant la caméra. On y rencontre trois étudiants qui ont intégré l’école pour un cursus complet de cinq années.

Soulignons également l’adaptation pour la télé du film de fiction L’ombre des corbeaux de Marie Clements, sortie en 2022. La série Bones of Crow retrace, de fait, le destin de la jeune pianiste prodige Aline Spears qui, avec ses frères et soeurs cris, fut placée dans un pensionnat pour Autochtones. Une fois adulte, celle-ci se retrouve au beau milieu du tourbillon de la Seconde Guerre mondiale et doit faire face à ses traumatismes.

Pour les enfants, enfin, Le safari de Joanie est une émission animalière de Télé-Québec qui présente les petites et les grandes bêtes sauvages d’ici. Au volant de sa Jeep, la technicienne en santé animale Joanie Lamoureux sillonne en effet les routes de la province à la recherche d’une faune haute en couleur en compagnie notamment de Xavier Watso, qui aborde la culture autochtone grâce aux animaux qui se dressent sur leur chemin.

À voir en vidéo

AMI-télé, le samedi 23 septembre à 18 hCBC Gem, Tou.tv extra, en français dès le vendredi 29 septembreTélé-Québec, le vendredi à 18 h dès le 22 septembre