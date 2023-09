Xavier Dolan fait le plein de prix Gémeaux, mais laisse échapper le plus prestigieux

Dans les premières minutes du gala, Pierre-Yves Lord s’est confié sur son état mental des derniers jours : « J’étais stressé, j’étais nerveux, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. La nuit où j’ai réussi à dormir, j’ai rêvé que je faisais de l’insomnie ! » a dit en blague l’animateur. La nervosité ne paraissait pas du tout en lever de rideau, dimanche, au Gala des 38es prix Gémeaux, qui présentaient pour la première fois des catégories non genrées.

Ayant la difficile tâche de succéder à Véronique Cloutier, qui a été à la barre de la soirée à neuf reprises depuis 2008, « PY » a eu droit aux mots d’encouragement de Véro à la toute fin d’une édition spéciale de l’émission Retour vers la culture, qui précédait le gala. S’en est suivi un long numéro musical où l’animateur, installé aux platines, a fait danser le théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

La lutte s’annonçait féroce entre La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Avant le crash pour le titre de la meilleure série dramatique. Si la première a fait le plein de récompenses, c’est cette dernière qui a remporté les grands honneurs. Forte de 10 nominations, la série sur le monde de la finance a mis la main sur un seul prix, le plus prestigieux.

La récolte a toutefois été faste pour Laurier Gaudreault, qui a gagné 6 prix sur 12 nominations. Les acteurs Patrick Hivon (meilleur premier rôle) et Anne Dorval (meilleur rôle de soutien) ont été couronnés pour leur interprétation dans une série dramatique. L’oeuvre s’est aussi démarquée au Gala de l’industrie, jeudi dernier, et au Gala d’ouverture, dimanche après-midi, où Xavier Dolan a été sacré meilleur réalisateur pour une série dramatique.

Le succès de Laurier Gaudreault, dont Xavier Dolan signe les textes et la réalisation, va-t-il encourager son créateur à poursuivre son parcours au petit écran ? Il s’était montré ouvert à cette éventualité en juillet dernier, lorsqu’il avait affirmé ne plus vouloir réaliser de films. Parions que cette belle performance nourrira sa réflexion.

S’adressant à Xavier Dolan au moment de cueillir son prix, Anne Dorval y est allée d’un discours émouvant : « Dans le premier épisode de Laurier Gaudreault, tu m’as vieillie de 20 ans, tu m’as fait mourir. Mais dans le même épisode, tu m’as ressuscitée […] À chaque fois que je suis au bord du gouffre, j’ai l’impression que tu me ressuscites un peu. »

Du côté des séries dramatiques quotidiennes, Indéfendable, favorite de la soirée avec 14 nominations, a dû se contenter du prix — mais pas le moindre — de la « série dramatique quotidienne ». Charles Lafortune en a profité pour livrer un plaidoyer pour la télévision québécoise en acceptant le prix.

Malgré des nominations deux fois moins nombreuses qu’Indéfendable, sa rivale STAT a eu la main plus heureuse, repartant avec les titres de meilleur premier rôle pour Suzanne Clément, meilleur rôle de soutien pour Geneviève Schmidt et meilleur texte pour Marie-Andrée Labbé. Plus tôt en après-midi, Danièle Méthot avait été sacrée meilleure réalisatrice pour une série dramatique quotidienne.

Complètement lycée a, quant à elle, été couronnée meilleure comédie ou comédie dramatique. Simon Boulerice a été récompensé pour ses textes (série dramatique) avec Chouchou, et le titre de meilleure série dramatique annuelle est allé à Alertes.

Interprétation non genrée

La section québécoise de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision avait annoncé en décembre dernier que les catégories d’interprétation seraient désormais non genrées. L’Académie avait justifié son choix par un souci d’inclusivité, mais aussi pour dynamiser le gala en le rendant plus court.

Cette décision ne fait pas l’unanimité, certaines personnes se réjouissant que les artistes non binaires n’aient plus à choisir une catégorie genrée, alors que d’autres craignent que cela avantage les candidatures masculines. Des expériences semblables aux prix Grammy et Juno ont d’ailleurs amené leurs lots de critiques, les nominations et lauréats masculins étant souvent plus nombreux que leur contrepartie féminine.

Le travail d’élagage fait est flagrant : on trouve cette année plusieurs dizaines de catégories de moins qu’à l’édition précédente. Désormais, ce sont huit finalistes au lieu de cinq qui se disputent les trophées d’interprétation. Tous les yeux étaient rivés vers les premiers lauréats ou lauréates qui l’emporteraient dans leur catégorie respective.

C’est Jade Charbonneau qui a brisé la glace en après-midi, au Gala d’ouverture, en s’imposant comme meilleur premier rôle (jeunesse) pour Lou et Sophie, une émission jeunesse qui s’est démarquée avec 8 nominations.

Au gala principal, en ouverture, Pierre-Yves Lord appelait « les gars » et « les filles » à faire le plus de bruit possible, avant de se faire rappeler à l’ordre : « C’est bien trop genré pour les Gémeaux ! » l’a-t-on averti. Un clin d’oeil qui a mis la table pour les cinq femmes qui sont reparties avec des trophées dans les six catégories d’interprétation.

Pour leurs premiers rôles, on trouve notamment Catherine Trudeau pour Les moments parfaits (série dramatique annuelle) et Christine Beaulieu pour L’oeil du cyclone (comédie ou comédie dramatique). Sur scène, cette dernière a tenu à livrer un message aux mères : « On espère, toute l’équipe, que L’oeil du cyclone vous allège un peu, vous aide et vous fait prendre conscience de la valeur de votre rôle de maman, beaucoup plus déterminant et crucial que n’importe quel rôle présenté ce soir. »

À l’animation, les résultats sont paritaires : Jean-Philippe Dion (émission ou série : entrevues ou talk-show), France Beaudoin (émission spéciale ou série : variété ou arts de la scène), Katherine Levac (humour) et Mathieu Pichette (jeunesse).

Appelés à voter pour leur série préférée, les téléspectateurs ont accordé le prix du public à Discussions avec mes parents. « C’est le premier prix que cette émission gagne en six ans », a souligné François Morency en allant chercher son trophée. « Que ce soit le prix du public est, ma foi, tout sauf un hasard […] Vous êtes le seul et ultime jury. »

Liste des lauréats des 38es prix Gémeaux Émissions Meilleure série dramatique : Avant le crash

Meilleure série dramatique annuelle : Alertes – saison 3

Meilleure série dramatique quotidienne : Indéfendable

Meilleure comédie ou comédie dramatique : Complètement lycée – saison 2

Meilleur texte (série dramatique) : Simon Boulerice – Chouchou

Meilleur texte (série dramatique quotidienne) : Marie-Andrée Labbé – STAT Interprétation Meilleur premier rôle (comédie ou comédie dramatique) : Christine Beaulieu – L’oeil du cyclone

Meilleur premier rôle (série dramatique) : Patrick Hivon – La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Meilleur premier rôle (série dramatique quotidienne) : Suzanne Clément - STAT

Meilleur premier rôle (série dramatique annuelle) : Catherine Trudeau – Les moments parfaits

Meilleur rôle de soutien (série dramatique) : Anne Dorval – La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Meilleur rôle de soutien (série dramatique quotidienne) : Geneviève Schmidt – STAT Animation Meilleure animation (émission ou série : entrevues ou talk-show) : Jean-Philippe Dion – La vraie nature

: Jean-Philippe Dion – Meilleure animation (émission spéciale ou série : variété ou arts de la scène) : France Beaudoin – En direct de l’univers – saison 14

Meilleure animation (humour) : Katherine Levac – Gala les Olivier

Meilleure animation (jeunesse) : Mathieu Pichette – Bizarroscope Prix spécial Prix Gémeaux du public Fonds Cogeco : Discussions avec mes parents Alex Fontaine

Que retenir du Gala d’ouverture ? En guise d’amuse-bouche, Nicolas Ouellet animait le Gala d’ouverture sur la Grande-Place du Complexe Desjardins, dimanche après-midi. Quarante-cinq prix étaient distribués, ce qui a contribué à alléger la cérémonie en soirée. Cette année, Bye Bye 2022 s’est démarqué avec deux distinctions : meilleure émission spéciale ou série (humour) et meilleure réalisation (émission spéciale ou série – humour). Le prix de la meilleure réalisation pour une série dramatique est allé à Xavier Dolan pour La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Stat a mis la main sur le trophée de la meilleure réalisation pour une série dramatique quotidienne en récompensant Danièle Méthot, coiffant deux finalistes d’Indéfendable au passage. Les prix d’interprétation ont commencé à être distribués en après-midi. Jade Charbonneau et Sophie Cadieux ont été couronnées pour leur travail dans Lou et Sophie, respectivement pour le meilleur premier rôle (jeunesse) et le meilleur rôle de soutien (jeunesse). Le prix du meilleur rôle de soutien (série dramatique annuelle) a été attribué à Frédéric Millaire Zouvi pour sa participation à 5e rang, alors que le trophée du meilleur rôle de soutien (comédie ou comédie dramatique) est allé à Micheline Bernard pour À propos d’Antoine. Le titre de meilleure interprétation (humour) a été décerné à l’imposante distribution de Club Soly, qui comprend notamment Katherine Levac, Martin Matte, Richardson Zéphir, Virginie Fortin et Arnaud Soly lui-même. Les séries Pour toi Flora et Mégantic ont eu droit au Grand Prix de l’Académie, remis par le conseil d’administration de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec. Découvrez la liste complète des lauréats du Gala de l’industrie sur le site des Gémeaux. Alex Fontaine

Survol du Gala de l’industrie Animé par Nicolas Ouellet sur la Grande-Place du Complexe Desjardins, le Gala de l’industrie était présenté jeudi dernier. Trente-quatre prix ont été décernés, dont trois pour La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé : Xavier Dolan et Stéphane Lafleur pour le meilleur montage (fiction), David Fleming et Hans Zimmer pour la meilleure musique originale (fiction ou documentaire) et André Turpin pour la meilleure direction photographique (fiction). La récolte a été faste pour Bye Bye 2022, qui repart avec six prix louangeant ses décors (magazines, affaires publiques, sports, variétés toutes catégories), sa création de costumes (fiction, humour, variétés toutes catégories), ses maquillages et coiffures (fiction, humour, variétés toutes catégories), son montage (humour, magazine, variétés toutes catégories), son habillage graphique (toutes catégories) et sa direction photographique ou éclairage (humour, magazine, variétés toutes catégories). La deuxième saison de Complètement lycée fait aussi belle figure dans des catégories de pointe avec des prix pour le meilleur texte (comédie ou comédie dramatique) et la meilleure réalisation (comédie ou comédie dramatique). Le spécial de fin d’année Infoman 2022 a quant à lui remporté les prix du meilleur thème musical (toutes catégories) et de la meilleure recherche (talk-show, magazine, affaires publiques, jeunesse – divertissement ou magazine). Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist ont été récompensées deux fois pour leur documentaire Je vous salue salope : meilleure réalisation pour une émission ou série documentaire (société, histoire, politique et économie) et meilleure recherche pour une émission ou une série (documentaire). Découvrez la liste complète des lauréats du Gala de l’industrie sur le site des Gémeaux. Alex Fontaine

