Sur vos écrans: un soupçon de suspense

Au revoir, Reservation Dogs !

La série créée par Sterlin Harjo (Barking Water) et Taika Waititi (Jojo Rabbit) et acclamée tant par la critique que par le public fait un ultime retour en ondes pour sa troisième et dernière saison. On retrouve ainsi les Rez Dogs, ces quatre adolescents autochtones de l’Oklahoma, à Los Angeles, où ils se sont rendus afin de réaliser le voeu de leur défunt ami Daniel. Après une introduction fracassante de « l’Esprit », toujours aussi cocassement incarné par Dallas Goldtooth (Rez Ball), la tante Teenie, que l’on avait rencontrée dans la saison 2 et interprétée par Tamara Podemski (Outer Range), a pour mission de ramener tout ce petit monde à la maison, en bus.

Quant aux jeunes et talentueux comédiens Devery Jacobs (Bootlegger), Lane Factor, Paulina Alexis et Postoak D’Pharaoh Woon-A-Tai, ils reprennent respectivement leurs rôles d’Elora, de Cheese, de Willie Jack et de Bear. Dans le premier épisode, ce dernier découvre par ailleurs un secret bien gardé par son père, un rappeur déchu aux abonnés absents depuis qu’il a déménagé en Californie… C’est dire si la fin de Reservation Dogs promet des rebondissements et de l’inattendu, aux antipodes d’un long fleuve tranquille !

Disney+, dès le mercredi 30 août

Du côté de TV5

Les chaînes de TV5 proposent deux programmes intrigants. D’abord, le documentaire Garçons, un film de genre, écrit et réalisé par Manuel Foglia (Chers électeurs) pour Unis TV, s’intéresse aux clichés qui collent à la peau des hommes, notamment du point de vue d’élèves de cinquième secondaire de Montréal et de Matane. Dans le film, on suit ainsi ces élèves, qui doivent participer à la réalisation d’un court métrage pour leurs cours d’art plastique et d’art dramatique pendant toute l’année scolaire. Le thème qu’ils doivent explorer : les stéréotypes de genre. Au fil de leur processus créatif, ponctué d’ateliers et de discussions, les adolescents peuvent remettre en question leurs idées reçues et pousser leur réflexion sur le propos. De plus, existe-t-il des différences de perspectives entre les citadins montréalais et leurs camarades matanais ? Garçons, un film de genre s’affaire à répondre à l’interrogation.

Sur un tout autre ton, la série française Jeux d’influence met en lumière l’univers très opaque du lobbyisme. La fiction à suspense fait notamment s’entremêler les destins tragiques d’individus qui ont, de près ou de loin, un lien avec les pesticides. Alors que le directeur marketing d’une grande entreprise agrochimique est retrouvé mort dans la Seine, un député et son assistant parlementaire mènent un âpre combat pour faire interdire un produit toxique malgré l’entrée en jeu d’un redoutable lobbyiste engagé par ladite compagnie… Dans le même temps, un agriculteur porte plainte contre celle-ci, qu’il accuse d’être à l’origine de sa leucémie à cause de l’utilisation d’un désherbant controversé. Et quand une ancienne journaliste politique arrive dans l’équation, les choses se corsent sérieusement. Manigances et bassesses sont donc au programme…

Unis TV, le lundi 28 août, 21hTV5, mardi, 22h, dès le 29 août

Et sur une plateforme américaine...

Le géant Netflix adapte la saga de mangas à succès pour adolescents sortie dans les années 1990 One Piece, d’Eiichiro Oda, dans une série en action réelle. On y retrouve Monkey D. Luffy, un jeune flibustier enthousiaste à l’emblématique chapeau de paille qui possède un superpouvoir singulier, celui d’étirer son corps comme bon lui semble. Pour ce faire, il suffit au personnage joué par Iñaki Godoy de croquer dans le « fruit du démon ». Accompagné de son équipage, il vogue dans un monde fantastique en quête d’un but bien précis : dénicher le trésor One Piece qui lui permettra, peut-être, de devenir le roi de tous les pirates.

À voir en vidéo

Netflix, dès le mardi 29 août