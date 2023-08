Télé-Québec présentera un nouveau jeu télévisé pour valoriser le français

Un nouveau jeu télévisé destiné à un public familial et visant à valoriser la langue française prendra l’antenne de Télé-Québec à compter de l’hiver prochain.

L’animation de l’émission intitulée La langue dans ma poche sera assurée par l’animatrice Anaïs Favron et par l’auteur-compositeur-interprète Mike Clay à la musique.

Québec a annoncé lundi une somme de près de 5 millions $ pour soutenir la production qui comptera 52 épisodes de 30 minutes répartis jusqu’en décembre 2025. Le projet comportera aussi un volet éducatif pouvant servir dans les écoles.

« C’est une entente extrêmement importante pour la promotion du français dans notre univers culturel », a soutenu le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, en conférence de presse.

« Il se fait toutes sortes de choses en francophonie. On peut écouter des choses d’ailleurs, des choses traduites. Mais on n’est jamais si bien servi que par soi-même. […] Ça fait quelque chose qui nous ressemble et qui nous rassemble davantage », a-t-il ajouté.

Diffusée une fois par semaine, l’émission mettra en vedette deux duos différents formés par un jeune âgé de 10-16 ans et un adulte. Ces équipes vont s’affronter dans des jeux variés portant sur le français.

« Par exemple, il y a des jeux autocorrecteurs où on va jouer sur des messageries textes où il y a un mot qui a été changé. Il faut trouver lequel et le corriger. Il y a des jeux sur des proverbes et des expressions », a expliqué Mme Favron.

« Dans la majorité des jeux, il y aura un contexte actuel. On parle d’échanges de textos, de chansons populaires », a renchéri Mike Clay.

La présidente-directrice générale de Télé-Québec, Marie Collin, a aussi fait valoir que la langue française ouvre « plusieurs possibilités pour jouer ; les accents, les expressions, le bon usage, les dialectes ».

L’émission devrait occuper une plage horaire considérée comme une heure de grande écoute. Pour valoriser le français, le télédiffuseur public a décidé de miser sur un jeu-questionnaire puisqu’il représente un « genre attractif pour plus qu’une génération », selon Mme Collin.

Elle espère répéter le succès du jeu scientifique « Génial ! » qui est présenté depuis 14 ans sur les ondes de Télé-Québec.

Le tournage doit commencer cet automne. La production recherche d’ailleurs des participants qui peuvent s’inscrire à lalanguedansmapoche.telequebec.tv.

À partir du contenu de l’émission, des outils pédagogiques seront également offerts sur la plateforme web Télé-Québec en classe. Les enseignants pourront les utiliser avec leurs élèves afin de « rendre peut-être l’apprentissage du français plus ludique pendant quelques minutes durant la journée », a indiqué Mme Collin.

Le soutien financier de 4,9 millions $ de Québec pour La langue dans ma poche s’inscrit dans le cadre des investissements de 24,9 millions $ prévus sous la mesure « Promouvoir l’usage du français ».

D’autres actions assurant l’avenir du français au Québec seront annoncées au cours des prochaines semaines, a mentionné M. Roberge.