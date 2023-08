C'est la fin pour Vrak

Vrak, qui fut la chaîne de prédilection de toute une génération au début des années 2000, sera retiré de l’antenne à compter du 1er octobre. Bell Média dit n’avoir eu d’autres choix que de prendre cette décision après que Vidéotron eut retiré la chaîne de son offre.

Rappelons que Vrak fait partie des deux chaînes appartenant à Bell — avec Z — qui ne sont plus disponibles pour les clients de Vidéotron depuis le début de la semaine. En représailles, Bell a retiré de ses forfaits Yoopa, une chaîne spécialisée s’adressant aux enfants, propriété de Québecor. Bref, on sent que le ton est monté d’un cran cette semaine dans la longue guerre que se livrent depuis plusieurs années les deux câblodistributeurs.

Par communiqué vendredi matin, Bell Média a expliqué que la fermeture de Vrak était directement liée à cette situation. « Compte tenu de la décision de Vidéotron et du contexte actuel dans lequel nous évoluons, une réévaluation de notre programmation est de mise et les téléspectateurs ne sont plus assez nombreux », a indiqué Karine Moses, première vice-présidente, contenu et nouvelles, Bell Média.

Vrak – anciennement Vrak TV — avait pris l’antenne en janvier 2001, succédant à Canal Famille. La chaîne visait spécifiquement un public pré-adolescent et adolescent. Elle a diffusé plusieurs émissions marquantes pour toute une génération de millénariaux : Mixmania, Une grenade avec ça, R-Force, Il était une fois dans le trouble ou encore Méchant changement pour ne nommer que celles-là… Plusieurs vedettes du petit écran ont amorcé leur carrière sur Vrak TV, Magalie Lépine-Blondeau, Catherine Proulx-Lemay et Stéphane Bellavance entre autres.

Avec l’exode du public jeunesse vers les plateformes, Vrak n’était plus que l’ombre de ce que la chaîne a été dans les années 2000 et au début de la décennie 2010. Progressivement, elle s’est éloignée de sa mission d’origine pour viser un auditoire jeune adulte. Puis l’an dernier, elle a opéré une ultime transition en présentant surtout des séries policières américaines traduites.