Sur vos écrans: un air de septembre

Suspense au rendez-vous à Canal D

Qui se souvient de l’affaire François Pagé ? La série documentaire Démasqués décortique les enquêtes qui ont permis de faire tomber certains menteurs notoires. Le premier épisode palpitant est consacré à ce scénariste québécois sorti de nulle part qui, en 2021, s’est fait connaître pour trois séries parues en simultané. Sauf que… certains de ses proches pensaient qu’il était décédé à la suite d’une maladie…

Loin de faire l’éloge de ces manipulateurs, Démasqués tente plutôt de répondre aux interrogations qui entourent le mystère de leurs mensonges. Comment ces personnes ont-elles fait pour faire croire à leurs affabulations ? Pourquoi et comment sommes-nous tombés dans leur piège ? La série est indéniablement haletante.

De son côté, Colosse Plamondon revient sur l’affaire Yves Plamondon, cet homme qui fut reconnu coupable d’un triple meurtre en 1986, puis condamné à la prison à perpétuité. Après avoir très longtemps clamé son innocence et passé 28 années derrière les barreaux, il fut finalement blanchi de toutes les accusations en 2014. Yves « Colosse » Plamondon a aujourd’hui l’occasion de s’exprimer directement dans la série documentaire pour donner son point de vue et relater son expérience de trois décennies dans les méandres juridiques. D’allégations de complot aux faux témoignages, plusieurs experts de l’affaire et des proches brossent en parallèle le portrait de cet homme, qui ne nie par ailleurs pas d’avoir été impliqué dans le trafic de stupéfiants.

Canal D, vendredi, 20 h 30
Canal D, vendredi, 21 h

La bataille de l’après

À la croisée du documentaire et de la fiction, la série Chicanes d’héritage met en lumière des histoires de succession qui tournent mal… Inspirée de faits réels, celle-ci fait s’alterner des segments scénarisés et des reconstitutions avec des acteurs et des commentaires de spécialistes qui expliquent le laborieux processus testamentaire.

Premier écueil, et non des moindres : lors du décès d’un proche, y a-t-il un testament ou pas ? Le notaire Me Michel Beauchamp confie, par exemple, que son métier est teinté d’une large part d’inattendu, mais aussi d’inconnu pour celles et ceux « qui s’attendent à hériter ». Souvent, d’autres héritiers apparaissent dans le décor…

Réalisée par Charles Grenier (Georges est mort), Chicanes d’héritage est intéressante en ce sens qu’elle expose les différents enjeux d’une liquidation de succession au-delà du droit. Conflits, deuil, manipulation, tromperie, psychologie, etc., ce que les notaires doivent gérer est ainsi parfois digne d’un film hollywoodien.

Moi et cie, vendredi, 21 h

Une autre époque

Il plane une atmosphère médiévale — qui rappelle fortement le burlesque de Kaamelott ou des Visiteurs — dans la nouvelle websérie comique de Bertrand Desrochers (A Brixton Tale). On y fait en effet la connaissance d’Emma, incarnée par l’actrice et metteuse en scène Héloïse Desrochers, une jeune femme légèrement antipathique qui se retrouve soudainement sans emploi, sans logement et sans son chat, et qui s’invente une passion pour le Moyen Âge afin d’obtenir un poste d’aubergiste dans le restaurant à thème Les oubliettes. Que la fête commence, donc !

Quelque part entre un univers fantastique, la vraie vie de 2023 et le monde impitoyable de la restauration, Emma navigue tant bien que mal parmi ses aspirations personnelles, ses mensonges et des personnages tous plus intrigants — mais surtout très dévoués — les uns que les autres. Tout ce petit monde est par ailleurs dirigé d’une main de fer par Duchesse, l’archiduchesse du duché, formidablement interprétée par Fabiola Nyrva Aladin (Viking). Et parce que rien n’arrive jamais par hasard, Emma ne serait-elle pas en fin de compte la brave « élue », celle qui délivrera Les oubliettes du mauvais sort ?

TV5Unis, dès le 22 août

Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ?

Plusieurs couples qui veulent mettre à l’épreuve leur amour se retrouvent volontairement dans des situations délicates, où ils n’ont d’autre choix que de tenter de survivre coûte que coûte dans un environnement qui leur est hostile pendant 36 heures. Avec de telles prémices, la nouvelle émission de Canal Vie Couple en survie, animée par Kim Rusk (Loft Story) et éclairée par un spécialiste en survie et une professionnelle en relations de couple, promet son lot de défis et de surprises. Couple en survie braque ses caméras sur Jade et Samuel, de jeunes mariés qui cherchent à améliorer leur confiance et leur communication. Lâchés en pleine nature, ils doivent escalader des parois rocheuses. Il y a aussi les citadins Marie-Pier et Laurent qui devront vivre une expérience de survie s’inspirant de l’écrasement d’hélicoptère au beau milieu de la forêt boréale. Ils seront donc contraints de s’adapter rapidement et de collaborer, quoi qu’il arrive. Vont-ils y parvenir ?

Le retour de «Star Wars» L’empire de Star Wars continue de s’étendre avec une nouvelle série développée par Jon Favreau (Iron Man) et Dave Filoni (The Mandalorian). De ce que l’on sait déjà, Star Wars. Ahsoka se passe dans la même temporalité que Star Wars, épisode VI. Le retour du Jedi et gravite autour de l’ancienne chevalière Jedi Ahsoka Tano, qui mène une enquête sur une menace jaillissante. Rosario Dawson (Death Proof) y tient le rôle principal. Star Wars. Ahsoka

Disney+, dès le 23 août

Disney+, dès le 23 août

Canal Vie, mercredi, 20 h