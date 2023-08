Sur vos écrans: le tour de la question

Partir pour mieux se retrouver, dit-on…

Lorsque le hasard fait se rencontrer deux inconnus sur le bord de la route 132 dans le Bas-Saint-Laurent, les choses promettent d’être tout sauf un long fleuve tranquille. Surtout quand on sait qu’Oli, incarné par Olivier Beauchemin, conduit en direction de Rouyn-Noranda, d’où il est originaire, et que l’autostoppeuse qu’il prend, Camille, interprétée par Romy Bouchard, veut s’en aller loin, très loin, et très vite. Avec une telle prémisse, Ailleurs qu’icitte, la websérie de Marc-André Morissette pour la plateforme de TV5, ne peut être que rocambolesque.

Évidemment, ce nouveau duo que les forces obscures de l’univers ont dirigé l’un vers l’autre doit surmonter un tas de défis pour le moins inattendus. Entre une crevaison et la longue traversée du parc de la Vérendrye, Camille et Oli doivent aussi composer avec les arrivées d’un certain Chris (Félix-Antoine Duval) et d’une certaine Jade (Jade Barshee), qui ne manquent pas de pimenter leur inédite, et très comique, quête identitaire.

TV5Unis.ca, dès le 8 août

En plein dans le mille !

Painkiller, la minisérie créée par Micah Fitzerman-Blue (Maléfique. Le pouvoir du mal) et Noah Harpster (Transparent), risque bien de faire parler d’elle lors de sa diffusion sur Netflix. Avec un titre aussi évocateur, cette fiction s’attaque en effet aux causes et aux conséquences de la crise des opioïdes aux États-Unis. Tandis que les victimes de médicaments comme l’oxycodone se font de plus en plus nombreuses, une enquêtrice, dont Uzo Aduba (Orange Is the New Black) joue le rôle, fait de la recherche de la vérité et de coupables son cheval de bataille. À noter également la présence de Matthew Broderick au générique. Le comédien vedette de La folle journée de Ferris Bueller, de John Hughes, y revêt les habits de Richard Sackler, un ponte de l’industrie pharmaceutique à la cupidité dérangeante.

Pour sa part, la série de Steve Martin (La panthère rose), Dan Fogelman (This Is Us) et John Hoffman (Grace et Frankie) Only Murders in the Building fait son retour sur Disney+ pour une troisième saison. Les personnages de Selena Gomez (Spring Breakers), de Steve Martin et de Martin Short (Le père de la mariée) y sont toujours aussi obnubilés par les histoires de true crimes, notamment celle qui les tient en haleine dans leur propre immeuble de New York, et se font très vite rattraper par leur imagination et leurs hypothèses abracadabrantes.

Il n’y a pas si longtemps, dans une galaxie pas si lointaine

Apple TV+ s’empare du phénomène des réseaux sociaux issu de la bande dessinée de Nathan W. Pyle Stranger Planet en l’adaptant en série animée. Celle-ci explore avec autodérision, bienveillance et sagesse nos comportements humains à travers de petits extraterrestres bleus, pas si étrangers que ça à nos normes et à nos codes sociaux. Il est, entre autres, très drôle d’observer ces petits individus naïfs remercier leurs acolytes avec le mot « gratitude » ou encore sortir de leur zone de confort grâce à la thérapie par le cri. Finalement, Stranger Planet nous fait réfléchir avec légèreté, et beaucoup de musique pop, sur nos façons de gérer nos émotions et notre rapport à l’autre.

Remettre les pendules à l’heure jaune

La série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty braque les projecteurs sur l’une des équipes les plus emblématiques de la NBA, les Lakers de Los Angeles, au moment où elle domine le monde du basketball dans les années 1980. Jambes athlétiques dénudées et brushings délurés sont au rendez-vous de la deuxième saison, qui offre une distribution à la hauteur de la réputation flamboyante des Lakers : Quincy Isaiah est toujours Magic Johnson, aux côtés de John C. Reilly (Les gardiens de la galaxie), d’Adrien Brody (The Grand Budapest Hotel), de Jason Segel (How I Met Your Mother), de DeVaughn Nixon (The Bodyguard), de Tamera Tomakili (Fruitvale Station) ou encore de Molly Gordon (The Bear).

Une programmation tout en Fierté ! Puisque le début du mois d’août rime avec le festival Fierté Montréal, qui se déroule du 3 au 13, les diffuseurs n’hésitent pas à présenter des contenus pertinents. ICI Télé propose la remise en onde du documentaire animé par Dany Turcotte Le dernier placard. Vieillir gai, qui s’intéresse aux réalités des aînés LGBTQ+. Radio-Canada OHdio est aussi de la partie avec le balado Le Village, un documentaire sur les thérapies de conversion, et Les grandes oeuvres top chrono avec Barbada. De son côté, Crave invite ses abonnés à se replonger dans plusieurs oeuvres qui abordent — de front ou par la bande — des thèmes LGBTQ+. La série The L Word: Generation Q, le spectacle Grosse de Katherine Levac ou encore le film de Xavier Dolan Laurence Anyways sont, par exemple, des titres à mettre sur sa liste de visionnement. La Fierté est en outre l’occasion de regarder la série culte de Sam Levinson Euphoria, qui a perdu l’un de ses meilleurs acteurs, Angus Cloud, décédé subitement en début de semaine à l’âge de 25 ans. Celui-ci était Fezco à l’écran, le dealer et confident de Ru (Zendaya), une adolescente en proie aux idées noires et amoureuse de Jules (Hunter Schafer), une jeune femme transgenre. Le dernier placard. Vieillir gai

