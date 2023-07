Allemagne, mère bavarde

Que regardent les autres téléphages du monde sur leurs petits écrans ? La série Dans ma télé étrangère fait le tour des programmations d’ailleurs, un pays avec un guide à la fois.

Chaque pays a son institution télévisuelle, une sorte de concentré de mentalité médiatique pur sucre. Ici, ce serait quoi ? Tout le monde en parle, La p’tite vie, Passe-Partout, le Bye Bye ?

En Allemagne, la spécificité du Heimat télévisuel se concentre dans le très sérieux talk-show de fin de soirée. Celui de Das Erste, première et plus importante chaîne publique du pays, s’intitule Maischberger, du nom de sa présentatrice, la journaliste Sandra Maischberger, qui l’anime depuis une vingtaine d’années. Le plateau dure 75 minutes et est diffusé deux fois par semaine, les mardis et les mercredis, à compter de 22 h 45.

Le menu mélange les propositions. Harrison Ford y est passé récemment pour faire la promotion de son dernier Indiana Jones. Il y est aussi beaucoup question de politique, de société et des grandes affaires du monde avec des experts et des gens de pouvoir qui se bousculent en studio. Le chancelier, Olaf Scholz, y était en même temps que l’acteur américain.

Il existe d’autres grands talk-shows sérieux les autres soirs sur Das Erste. Anne Will, une autre superprésentatrice, a sa propre émission à son nom le dimanche soir. Il y en a d’autres encore sur la ZDF, deuxième grande chaîne publique du pays, notamment ZDF Magazin Royale diffusé le vendredi soir. La production satirique, regardée encore plus en ligne, est animée par Jan Böhmermann, une sorte d’Infoman du pays.

Souvent, dans les heures qui suivent, le prestigieux quotidien Süddeutsche Zeitung (SZ) publie un récapitulatif de l’émission, autre preuve de l’importance de cette particularité télévisuelle nationale.

« C’est ce qu’on appelle la Nachtkritik, la critique de nuit », explique Kathrin Müller-Lancé, jeune journaliste du SZ depuis 4 ans (après deux ans de stages professionnels), jointe à Munich. Elle-même a pratiqué la Nachtkritik quelques fois.

« On écrit le texte pendant la nuit et on le diffuse sur le site Web du journal. Ça marche très, très bien, et d’autres médias font aussi de la Nachtkritik. Chez nous, les textes sont réservés aux abonnés, et on stimule les abonnements avec ces productions. Ces émissions de fin de soirée sont très importantes. Pendant la crise de la COVID-19, le ministre de la Santé a parfois annoncé là certaines mesures spéciales. Le discours politicomédiatique s’y forme. »

Le SZ, fondé en 1945 à Munich, est classé « légèrement à gauche du centre ». Le « journal du sud de l’Allemagne » (littéralement) maintient un tirage encore imposant d’environ 300 000 exemplaires quotidiens (100 000 de moins qu’au début du siècle) dans une facture magnifiquement austère. Une édition surgonflée du week-end porte une attention particulière aux actualités artistiques et culturelles. Une page quotidienne est consacrée aux médias.

C’est là que Mme Müller-Lancé, maintenant spécialisée en éducation, y a écrit des critiques sur les séries et d’autres productions télévisuelles. Elle rappelle que les émissions d’information ont aussi encore assez la cote dans son pays. Le Tagesschau est le plus ancien journal télévisé allemand. Disons Le Téléjournal d’ICI Radio-Canada, mais avec des moyens autrement considérables et sans publicité, évidemment. Le Tageschau, de forme assez traditionnelle, est diffusé sur plusieurs chaînes publiques avec un premier versement à 20 h.

Bonjour les polices !

La série criminelle (Krimi) constitue un autre grand genre typique et dominant de la grille allemande, exploité et décliné jusqu’à plus soif : Der Alte met en scène des policiers retraités débusquant le coquin ; Polizeiruf 110 et la série Soko régionalisent les enquêtes ; Alarm Für Cobra 11 — Die Autobahnpolizei met en vedette des patrouilleurs d’autoroute ; etc.

« On se moque un peu du fait que, tous les soirs, on peut regarder au moins trois ou quatre émissions policières allemandes, dit la journaliste. Des pages culturelles entières sont consacrées à ce phénomène de société. Franchement, l’émission qui représente le plus l’Allemagne c’est le Tatort. »

Cette émission policière est diffusée le dimanche soir à 20 h 15 juste avant Ann Will sur la première chaîne. La série créée en 1970 reste la plus ancienne et la plus appréciée des Allemands avec des audiences de 7 à 14 millions de téléspectateurs encore aujourd’hui.

Il existe des clubs Tatort, et la Nachtkritik suit évidemment chacune des diffusions. Le succès et les coproductions débordent en Suisse et en Autriche. On peut en voir des épisodes complets en ligne sur le site de Das Erste.

Toutes les statistiques de cette production de 90 minutes donnent le vertige. En plus de 50 saisons, elle a occupé plus de 150 réalisateurs, plus de 190 scénaristes pour produire au total près 1900 épisodes. Bon an, mal, la programmation de Tatort offre environ 35 épisodes. Certains comme Der gelbe Unterrock (1980) ou Krokodilwächter (1996) ont fait scandale, souvent par des scènes de violence ou de nudité.

Le titre (Tat + Ort) veut dire Le lieu du crime. La première enquête du commissaire Trimmel se déroulait à Leipzig. Maintenant les lieux du crime se déplacent de ville en ville (Berlin, Hambourg, Francfort, Constance, Munich…) avec des productions régionalisées et des enquêteurs renouvelés sans cesse. Une première femme enquêtrice apparaît en 1978, et il faudra attendre 2019 pour y voir une commissaire noire. 

Le feu de foyer s’éteint

Le Tatort reste, mais les temps changent. Comme partout, la bonne vieille télévision n’est plus ce qu’elle était. Les succès persistant et encore fort appréciable de la Krimi, du Tagesschau ou des talk-shows cachent un déclin constant du petit écran auprès des plus jeunes générations.

« Les chaînes voient leur public vieillir sans se renouveler, dit Mme Müller-Lancé. Pour la télévision publique, c’est encore pire, avec une moyenne d’âge de l’auditoire de 60 ans et plus. […] Moi, je n’ai pas d’amis qui disposent d’un appareil. On regarde la télévision sur ordinateur, et les plateformes marchent assez bien. La télévision publique a créé des formats en ligne qui fonctionnent bien. »

L’évolution du paysage médiatique fait tout de même qu’on n’a plus vraiment d’émissions qui rassemblent tout le monde. En allemand, on dit Lagerfeuer, des feux de foyer. « La télévision n’a plus cette fonction rassembleuse », résume la journaliste.

Elle donne l’exemple de Wetten, dass…, autre curiosité nationale. L’émission entremêlant entrevues avec des célébrités, musiques et jeux autour de paris insolites (d’où le titre qui veut dire en gros : On parie que…) connaissait un énorme succès autrefois. Elle était diffusée depuis 1981 une fois par mois et animée pendant un temps par la mégastar Thomas Gottschalk.

La ZDF l’a arrêtée il y a une décennie pour récemment la ramener une fois l’an. Une institution télévisuelle en version « diète » parce que, quand la société change, la télévision suit…

Portrait d’un mastodonte La République fédérale a développé un système audiovisuel mixte assez complexe, dont les racines remontent aux années 1920, avec évidemment une période obscurantiste entre 1933 et 1945. Le public et le privé y coexistent avec des réseaux fortement régionalisés. Chaque Land a son conseil de l’audiovisuel (Rundfunkrat), qui désigne le directeur du réseau censé assurer un bras de distance du politique. Les programmes sont produits par neuf radiodiffuseurs régionaux regroupés depuis 1950 au sein de la structure fédérale de l’ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland). La télévision complexifie encore le portait avec une chaîne fédérale (Das Erste, la une), produite en commun depuis 1952, ZDF, une seconde chaîne produite en mixité depuis 1963 et d’autres réseaux encore avec d’autres structures de production. La régionalisation importante de la production explique en partie la force préservée des réseaux publics. À la radio, les chaînes privées ne cumulent toujours qu’une faible proportion des auditoires, même auprès des jeunes.

Des services hautement financés Le financement des mastodontes audiovisuels publics allemands pourrait faire faire une syncope au chef conservateur Pierre Poilievre, qui veut privatiser la CBC. Là-bas les citoyens et les entreprises payent une redevance de radiodiffusion publique (la Rundfunkbeitrag). Jusqu’en 2013 régnait le principe de l’utilisateur-payeur, en fonction du type et du nombre d’appareils possédés (radios, télévisions et ordinateurs) ; les ménages qui n’en possédaient pas étaient ainsi exemptés. Depuis la réforme, le montant de la redevance est uniforme pour tous. Revu périodiquement, il est actuellement (2021-2024) de 18,36 euros par mois et par ménage, soit environ 150 $ par année par habitant. C’est cinq fois plus qu’au Canada (33 $). Ce système met le budget des médias publics à l’abri des pressions de l’État. Mais, tout comme en Suisse, ce mode de financement obligatoire par les impôts suscite de la grogne : 39 % des citoyens n’en veulent carrément plus. La droite de la droite, le parti AfD, propose d’ailleurs l’abolition du système.