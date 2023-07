«Maman la mitraille» : derrière le mythe, une famille

«Monica la Mitraille, c’est d’abord Monique Proietti », fait remarquer Gilles Tessier, le fils de cette femme au destin brisé originaire de la ruelle Leduc, ce qui était le Red Light de Montréal. Il n’a que 18 mois lorsque sa célèbre mère meurt, à 27 ans, à la suite d’un ultime braquage de banque. Cinquante-six ans après les faits, la série documentaire Maman la Mitraille donne une voix à celles et ceux que l’on n’a presque jamais entendus dans les médias. « Les journaux à sensation n’ont jamais parlé de la famille. La seule rumeur qu’ils ont réussi à faire courir, c’est qu’elle prenait ses enfants pour faire des hold-up. C’est pas vrai », dit-il.

Le réalisateur de Maman la Mitraille, Martin Paquette, a ainsi tenu à ce que la famille, les enfants surtout, de Monique Proietti ait l’occasion de démanteler le mythe. « On a tendance à prendre l’histoire de Monica et à jeter le reste, mais il y a de vraies personnes derrière tout ça pour qui la vie n’a pas été facile et qui cherchent aujourd’hui une manière de ne plus subir », souligne-t-il. Avec sa série documentaire, il souhaitait notamment donner la chance à Gilles Tessier et à ses proches, qui ont été exposés à « beaucoup de haine dans leur vie », d’enfin pouvoir « faire la paix » avec Monica la Mitraille.

« On ne se réappropriera jamais cette histoire, parce qu’elle appartient au Québec, mais c’est une façon de remettre les pendules à l’heure », estime pour sa part Gilles Tessier, qui confie avoir toujours souffert du décès troublant de sa mère. « C’est un fardeau que j’ai traîné toute ma vie. J’ai passé dix-sept ans en prison, j’ai jamais eu d’éducation, la chance de savoir c’était quoi, des parents. Quand t’es pas élevé par des personnes qui t’aiment, tu finis que t’aimes pas le monde », dit-il, sur un ton calmement enragé. Et de poursuivre : « Comme je l’ai déjà écrit dans le livre Manufacture criminelle, je suis parti tout seul d’un bord après sa mort, parce que mon père était au pénitencier. Pendant 12 ans de temps, j’ai été garroché d’un bord pis de l’autre. Partout où j’allais, je mettais le monde mal à l’aise. »

Si, selon Gilles Tessier, justice n’a jamais été et ne sera jamais rendue à Monique Proietti et à sa famille, Maman la Mitraille l’a énormément aidé dans sa quête de vérité sur les circonstances exactes de la mort de sa mère. « L’intervention du journaliste Claude Poirier a mis le clou dans le cercueil de ce que je croyais être la vérité, alors que je n’avais pas de preuve. Après tant d’années d’attente, je me suis dit : “Je le savais.” » La mort de Monique Proietti était-elle un coup monté ? Dans sa série documentaire, Martin Paquette souhaite en tout cas contextualiser les faits. « Je comprends que les choses se faisaient de la façon qu’elles se faisaient à l’époque. Ce que je remets en question, c’est qu’il y a eu certaines actions qui n’étaient peut-être pas nécessaires, qui ont eu des impacts réels dans la vie de certaines personnes », explique le réalisateur.

D’après Martin Paquette, il est grand temps, en 2023, de dire les choses. « Je pense qu’on réussit à donner un certain point de vue tout en relativisant. L’idée n’est pas d’accuser, le passé est ce qu’il est, mais ce qui est important pour moi, c’est qu’on voie les résultats de ces actions-là », précise-t-il.

Quant au mythe de Monica la Mitraille, il préfère miser sur l’aspect humain de ce récit hors norme. « Une femme de 27 ans qui a fait plusieurs hold-up, et dans les années 1960, ça marque. On en parle encore. Mais ce qui est vrai, ce qui n’est pas vrai, à un moment donné, ce n’est plus si déterminant que ça », croit le réalisateur, qui espère pour Gilles Tessier que son documentaire sera la dernière chose qui sera faite sur sa mère afin qu’il puisse finalement aller de l’avant.

Portrait de famille

Si Martin Paquette s’est donné corps et âme à sa série documentaire, c’est qu’il n’est pas étranger aux Proietti. « Je connaissais l’historique de Monica à travers mon père et mes tantes, qui ont fait un travail de recherche sur ma famille et celle de Gilles. Puisqu’elles étaient voisines dans la ruelle Leduc, elles sont indirectement liées. J’ai une affection profonde pour ces gens-là », indique-t-il, un peu comme si les Proietto et les Paquette faisaient partie de la même famille. « Donc, cette histoire de Monica la Mitraille m’a toujours habité. »

Lorsque le réalisateur est allé à la rencontre de Ginette, la soeur de Gilles Tessier, en Gaspésie, il lui a d’ailleurs avoué que Monique était un peu comme une tante pour lui.

Quant à sa relation avec Gilles Tessier, dont il a fait la connaissance lors du tournage de son film consacré aux maisons de transition, À deux pas de la liberté, Martin Paquette admet qu’elle est indéfectible. « Dans Maman la Mitraille, c’est moi qui vais chercher son fils Maxime en prison, parce que Gilles ne peut pas y aller », se souvient-il. De Monique Proietti à Gilles Tessier et à Maxime Tessier : la criminalité est-elle transmissible de génération en génération ? Pour le réalisateur, sa série documentaire permet en outre de réfléchir à ce qui fait que l’on devient qui on est.

Quoi qu’il en soit, Gilles Tessier éprouve maintenant la satisfaction du travail accompli après avoir participé à Maman la Mitraille. « Je connais Martin et je sais qu’il cherche la vérité, pas le sensationnalisme », conclut-il fièrement.

Maman la Mitraille Vrai, dès le 1er août