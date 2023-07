Le miracle islandais

Que regardent les autres téléphages du monde sur leurs petits écrans ? La série Dans ma télé étrangère fait le tour des programmations d’ailleurs, un pays avec un guide à la fois.

Les Islandais regardent les émissions islandaises. Ce n’est pas une évidence partout. Les Canadiens anglais ne regardent à peu près pas leurs productions nationales. Les Québécois francophones n’écoutent même pas beaucoup la musique francophone sur les plateformes de streaming, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs. Alors, hein.

Et quelles émissions regardent les Islandais ? Une fois l’an, à la Saint-Sylvestre, comme les Québécois francophones, ils se branchent en masse sur le petit écran pour regarder des sketches humoristiques sur l’année écoulée, un Bye Bye version scandinave, quoi.

Récemment, ils se sont aussi beaucoup passionnés pour Verbúðin, lancée sur la chaîne publique RUV le 21 décembre 2021. La série proposée sur Netflix sous le titre Blackport propose un portrait touchant et comique d’un petit port de pêche dans les années 1980. La privatisation et d’autres soucis plus ou moins capitalistes déchirent la communauté de pêcheurs. Le pamphlet écolo et rigolo a été décrit comme une sorte de croisement des univers d’Aki Kaurismäki et des frères Coen.

Le service de télédiffusion RUV existe depuis 1966. Il compte deux chaînes. Jusqu’aux années 2000, la programmation se limitait à sept heures quotidiennes, en soirée. La diffusion déborde un peu plus maintenant les jours de semaine et elle commence à 8 h le week-end. La RUV ne ferme plus pour quelques semaines pendant les vacances estivales, comme au XXe siècle, pour encourager la population à aller jouer dehors sous le soleil de minuit.

Je dirais simplement que nous sommes une nation de conteurs

« Les conversations le prouvent : les gens parlent de la télévision entre eux, surtout quand arrive un succès national comme Blackport, qui a aussi été beaucoup couvert par les médias du pays », dit au Devoir Hrafnkell Stefánsson. Lui-même scénariste de cinéma (Kurteist Folk, Corruption, Borgriki…), il a été joint à Reykjavik fin juin alors que le premier ministre Trudeau participait au Sommet des pays nordiques. « C’était pareil déjà avec Naeturvaktin [Le quart de nuit, 2007]. Tout le monde regardait cette série et tout le monde en parlait. »

Comme ses suites, Dagvaktin et Fangavaktin, la sitcom Naeturvakvin était diffusée par Stöð 2 (littéralement : la 2e chaîne), du consortium privé Sýn qui possède d’autres plateformes, notamment pour le sport. Stöð 2 diffuse le télécrochet national Idol stjörnuleit et beaucoup de séries américaines, de Homeland à Curb Your Enthusiasm. La RUV en relaie aussi un paquet.

Ces émissions étrangères sont toujours proposées en anglais avec sous-titres, même les productions pour enfants, ce qui les rend bilingues rapidement. La RUV exploite aussi le site en ligne pour enfants Krakkaruv pour offrir des dessins animés et d’autres créations en islandais.

« Comme bien des pays, nous diffusons beaucoup de productions américaines, dit encore M. Stefánsson. Les gens de moins de 40 ans parlent tous assez bien l’anglais et ils l’ont souvent appris en regardant la télévision américaine. Les enfants de 5 ou 6 ans l’apprennent comme ça, puis ils continuent à regarder du contenu en anglais sur YouTube. C’est presque un problème. Il faut aussi protéger notre langue nationale. »

Une surchauffe

Il faut bien produire cette télévision islandaise que les Islandais regardent en concurrence de la TVmade in USA.

Hrafnkell Stefánsson se retrouve au centre de ce système médiatique puisqu’il dirige les études de l’école islandaise du film, la Kvikmyndaskóli Íslands. L’établissement fondé en 1992 forme des professionnels dans tous les métiers audiovisuels, de producteur à scénariste ou concepteur d’effets spéciaux en passant par le jeu. Les programmes de deux ans attirent autour de 110 étudiants à la fois. Les étrangers suivent un parcours entièrement en anglais pour environ 12 000 $ par session.

« Beaucoup de nos étudiants n’ont pas d’écran de télévision, explique le directeur. Ils regardent les films et les séries sur leur ordinateur ou leur téléphone. » Il ajoute qu’il y a quelques années encore ses étudiants travaillaient les formats pour grand écran, alors que maintenant le bon vieux format 4/3 de la télévision traditionnelle redevient à la mode. « Leurs images sont de plus en plus étroites. Je pense que ça vient de leur habitude de regarder les images à la verticale sur leur téléphone. »

La Kvikmyndaskóli Íslands, école de l’image, du son et du jeu, offre aux futurs professionnels des stages rémunérés en collaboration avec l’industrie audiovisuelle en expansion. Environ 90 % des finissants de 2022 travaillent déjà dans le secteur.

Ce résultat n’est rien de moins qu’un miracle culturel de plus pour cette terre, cette ultima Thulé, qui les accumule. La république indépendante depuis 1944 compte environ 375 000 habitants seulement, soit 200 000 de moins que la capitale nationale québécoise. Cette minuscule population s’éparpille en plus sur l’équivalent de toutes les régions sud du Québec.

Le lilliputien démographique produit pourtant des géants artistiques depuis 1000 ans. Ses sagas moyenâgeuses font partie du patrimoine littéraire de l’humanité. L’Islandais Halldor K. Laxness a reçu le prix Nobel de littérature en 1955. Faut-il vraiment parler de Björk, de Ragnar Kjartansson ou de Hildur Guðnadóttir ?

« Il y a une caractéristique artistique assez forte dans notre nation, dit M. Stefánsson. Les Islandais auraient le plus d’auteurs par habitant au monde et, en fait, on dit souvent que nous sommes les meilleurs par habitant dans plusieurs domaines. Je dirais simplement que nous sommes une nation de conteurs. »

L’industrie des tournages islandais se nourrit donc de la richesse culturelle nationale, et vice versa. Tout s’explique, et pas besoin de relire Ernest Renan pour savoir qu’un miracle, c’est simplement un fait inusité qui attend son explication rationnelle.

La force par l’émulation

La croissance du secteur audiovisuel du pays s’explique aussi en partie par l’apport des tournages étrangers. Des avantages fiscaux (jusqu’à 35 % des coûts de production) attirent les grands plateaux hollywoodiens autant que les paysages féeriques, qui changent complètement à quelques dizaines de kilomètres de distance. La liste des séries et des films tournés là récemment comprend Prometheus, Interstellar et Game of Thrones.

« Ces productions gardent nos équipes de tournage au travail toute l’année et stimulent sans cesse la qualité de leur travail », dit le directeur Stefánsson. « L’Islande est un tout petit marché, et il faut réaliser des alliances pour survivre et se développer. »

Certaines productions nationales se font en collaboration avec des partenaires internationaux, souvent européens notamment, pour accoucher d’une énième version filmée du Nordic noir : Ófaerð (Trapped) avec la Norvège et l’Allemagne ; Brot (Les meurtres de Valhalla) coproduite avec la Norvège ; Rettur avec le Danemark ; Stella Blomkvist avec la Suède et l’Allemagne. Un quatuor de grosses poches du secteur, dont le comédien Olafur Darri Olafsson (True Detective), vient de fonder Act 4 pour soutenir des productions islandaises destinées au marché mondial.

En même temps, l’Islande réussit à s’imposer un peu partout avec ses histoires bien typiques tournées en islandais, une langue parlée par 0,004 % des Terriens. Les Islandais se regardent en islandais. Le reste du monde aussi.

« L’Islande est à la mode depuis quelque temps, résume Hrafnkell Stefánsson, en toute modestie. Ça doit aider un peu. Les plateformes comme Netflix ont aussi habitué les auditoires internationaux à fréquenter les productions dans leur langue originale, avec des sous-titres. Mais je crois que c’est surtout la qualité des productions qui explique l’attrait de la télévision islandaise. »