«Polyamour»: un autre regard

Faire en sorte que le polyamour soit reconnu par le grand public. Voilà l’ambitieuse idée de départ de la série Polyamour créée par Christophe Magnette, thérapeute en relation d’aide, lui-même polyamoureux et par ailleurs recherchiste et coscénariste de la série documentaire. « Plein de gens ne savent pas que c’est un modèle qui peut fonctionner et se vivre de manière très normale et bienveillante », explique celui qui, à plusieurs reprises, a remarqué que ses clients ne se doutaient pas que le polyamour était à mille lieues des préjugés qui lui collent à la peau.

« Il y a encore beaucoup d’amalgames entre le polyamour et la polygamie, par exemple », renchérit la scénariste et productrice au contenu de l’émission Maude-Émilie St-Pierre. Pour contrer les idées reçues, l’équipe de Polyamour a donc travaillé fort afin de poser les bases de ce modèle relationnel riche et complexe. « Ne serait-ce que pour comprendre ce qu’est un polycule [terme qui inclut toutes les personnes liées par une relation au sein d’un groupe polyamoureux] et le fonctionnement du polyamour », ajoute-t-elle. Dès le deuxième épisode, les téléspectateurs sont à ce propos invités à entrer dans le vif du sujet avec cette fameuse question que tout le monde a en tête : les relations polyamoureuses sont-elles épargnées par la jalousie ? « Ce n’est pas du tout le cas ! C’est juste que les polyamoureux ont appris à développer des outils pour vivre avec la jalousie, qui peut être très difficile à vivre, mais aussi très intéressante », répond-elle.

Par ailleurs, la sexualité au sein des relations polyamoureuses est fréquemment discutée par celles et ceux qui ne sont pas concernés. « C’est une vraie sensibilité dans cette communauté, et on voulait la respecter. C’est aussi un autre préjugé tenace, car les gens souvent associent le polyamour à une histoire de sexe », souligne Maude-Émilie St-Pierre. Et de poursuivre : « Je n’ai aucun regret qu’on ait fait cet épisode parce qu’on a réussi à déconstruire l’image qui rattache le polyamour à la recherche d’une sexualité très active. » Asexualité, cododo… pour la scénariste et productrice au contenu, il s’agit moins d’une question de quantité que de diversité. « Certaines personnes se considèrent dans un continuum de polyamour, donc dans un même polycule, mais n’ont pas de relations sexuelles », raconte-t-elle.

Pour sa part, Christophe Magnette note qu’il n’existe pas de documentaires qui vont aussi loin dans l’exploration du polyamour que dans sa série. « Certes, il y a bien de temps en temps un petit reportage de dix minutes sur le polyamour au téléjournal, mais quelque chose qui le montre dans toute sa diversité, ça ne se trouve pas », dit-il. Si le thérapeute ne veut pas se lancer de fleurs, il confie toutefois être assez fier d’avoir été au bout des choses.

De l’importance des participants

Puisqu’il a effectué la recherche pour la série documentaire et qu’il a collaboré au scénario avec Maude-Émilie St-Pierre, il a rapidement semblé logique que Christophe Magnette intervienne à l’écran pour son rôle de thérapeute. « On a pensé que ça serait cool qu’il y ait un axe thérapeutique. Ça fait beaucoup de casquettes pour moi et j’avais du stress à le faire, mais je me suis dit que ça avait du sens », indique-t-il. Selon lui, ses apparitions à la caméra sont dans la continuité de celles et de ceux qui ont osé se dévoiler pour Polyamour. « Je trouve très courageux les gens qu’on a abordés et qui se présentent leur intimité et leur vulnérabilité », affirme-t-il, ajoutant qu’un bon nombre des personnes contactées se sont finalement retirées du projet par peur des représailles. « Beaucoup m’ont dit qu’en fait, ils n’étaient pas à l’aise à cause de leur job ou de leurs ex-conjoints, notamment. »

Christophe Magnette estime même que les participants au documentaire sont presque des militants. « Je n’aime pas trop utiliser ce mot, mais ils savent pourquoi ils l’ont fait : ce n’est pas pour eux, mais pour montrer que ce modèle relationnel est quelque chose qui existe », précise-t-il. Quant à Maude-Émilie St-Pierre, elle rappelle le rôle de la communauté dans la représentation du polyamour. « Non pas pour l’idéaliser, mais pour le démocratiser. C’est ce qu’ont fait nos intervenants en racontant certains moments plus difficiles de leur vie. Aussi pour que les gens à la maison puissent se dire que ça leur correspond, ou pas », prévient-elle.

Pour Maude-Émilie St-Pierre, peu importe le modèle relationnel auquel chacun s’identifie, il y a de belles leçons dans la série documentaire. « Consentement, respect, perception de l’amour, besoins, etc. Les polyamoureux sont les champions de la communication, qui est la base de n’importe quelle relation », note-t-elle. Son coscénariste, lui, insiste sur le fait que le polyamour n’est pas mieux que la monogamie, et explique que la relation polyamoureuse peut se développer de manière éthique, avec autant de défis que de jolies histoires. Avec cette philosophie comme fil conducteur, Polyamour ouvre ainsi la voie et dessine le champ des possibles. « Plein de gens, de tous les âges, dans plein de situations et de configurations différentes vivent ce modèle-là », conclut Christophe Magnette.

Polyamour Unis TV, les mercredis, 22 h 30, dès le 26 juillet, puis sur tv5unis.ca