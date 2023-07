La grande évasion de la télévision japonaise

Que regardent les autres téléphages du monde sur leurs petits écrans ? Cette série sur la télévision des autres fait le tour des programmations d’ailleurs, un pays avec un guide à la fois.

Une Italienne polyglotte travaillant pour des émissions tournées au Japon depuis des décennies : qui de mieux pour lever un peu le voile sur la lointaine et mystérieuse télévision nipponne ?

La Piémontaise Luisella Palladino a d’abord été embauchée comme recherchiste pour le show de voyage Naruhodo ! diffusé par Fuji TV à la fin du siècle dernier, après ses études orientales et l’apprentissage de la langue de Mishima à l’Université de Venise. Elle a ensuite travaillé comme « fixeuse » pour plusieurs productions de découvertes et d’exploration de la série Sekai, qui veut dire monde. Il existe par exemple Sekai fushigi hakken (Les mystères du monde), Sekai Marumi (Voir le monde entier) et Sekai zekkei kikou (Les meilleurs panoramas du monde).

« Beaucoup d’émissions font découvrir la planète en multipliant les effets pour épater et éblouir les Japonais, qui sont très curieux », explique Mme Palladino au Devoir, en s’exprimant en anglais et en français. Elle se débrouille aussi en allemand et en espagnol. Elle a commencé à assumer sa passion pour les langues à 10 ans en apprenant les hiéroglyphes égyptiens.

«La télévision japonaise est très colorée et vraiment bruyante, ajoute l’Italienne japonisante, qui s’est installée à Tokyo en 1987. Même dans les émissions d’exploration, les participants crient tout le temps, s’étonnent et s’extasient. Il y a aussi énormément de bandes défilantes à l’écran. Quelqu’un crie “Wow !” et le mot est écrit en plus en couleur. Je n’ai jamais vu nulle part dans le monde une télévision avec autant de sous-titres. »

La télévision japonaise a en fait généralement assez mauvaise réputation à l’étranger. On en connaît des bribes par des versions américaines (Iron Chef, American Ninja Warrior, LOL: Last One Laughing). Une vilaine blague dit que les chaînes du pays lointain ne proposent que trois types d’émissions : des shows avec des vedettes, des shows de cuisine et des émissions montrant des vedettes cuisinant.

La très populaire émission Naruhodo !, qui a introduit l’Italienne dans ce monde exotique, n’échappait pas à la règle de trois. « C’était une émission hybride, explique Mme Palladino. Des célébrités participaient au quiz lié aux sujets des reportages tournés dans le monde entier. Je ne travaillais qu’avec des Japonais tout en voyageant partout. J’ai moi-même travaillé avec plus d’une quarantaine de célébrités à la télévision japonaise. »

Trois écrans

Il y a beaucoup, beaucoup de chaînes dans ce pays : cinq grands réseaux commerciaux (Nippon TV, TBS, Fuji TV, TV Asahi et TV Tokyo) en plus des offres publiques de la Nippon Hoso Kyokai (NHK) et des services payants par câble ou par satellite. Comme partout, la consommation des émissions se fait sur trois appareils : la bonne vieille télévision, l’ordinateur et le téléphone, avec toutefois une prédilection nationale immodérée pour le plus petit écran.

La plateforme de streaming Abema, lancée en 2016, propose une variété de contenus en direct provenant des grands réseaux et à la demande, y compris des films, des séries, des émissions de variétés et des jeux-questionnaires. Abema est disponible gratuitement avec des publicités ou en version « premium » sans publicité avec des bonus.

« Les Japonais passent énormément de temps dans les transports en commun et ils regardent beaucoup la télévision sur leur cellulaire, explique Mme Palladino. J’étais à Tokyo au début juin, et tout le monde, 99,9 % des gens, regardait son téléphone pour lire des mangas ou suivre ses émissions préférées, souvent des séries dramatiques ou des comédies. »

Les productions sérielles peuvent être diffusées le matin (les asadora, littéralement drame matinal, une proposition courte de 15 minutes), en après-midi (les shows à l’eau de rose) ou en soirée (notamment les séries criminelles). Elles peuvent aussi évidemment être rattrapées n’importe quand.

La NHK exploite la série historique Taiga (grande rivière) depuis 1963 en y mettant d’énormes moyens. Les scénarios s’inspirent souvent de romans de haute tenue (comme Furin Kazan, de Yasushi Inoue), et la qualité des adaptations est reconnue par tous les Japonais, même si les audiences stagnent. La diffusion des épisodes de 45 minutes se fait le dimanche soir à 20 h. Cette année la 62e production de la lignée s’intitule Dou Suru Ieyasu. Elle met en vedette Jun Matsumoto, chanteur, animateur de radio et mannequin adulé.

Tous les genres sont exploités, dont le show médical et celui mettant en vedette de jeunes écolières, souvent en dessins animés. Les canevas reproduisent des clichées : la jeune fille riche et la pauvre, le triangle amoureux, etc.

Murai no Koi, lancé avec huit épisodes l’an dernier, raconte la passion dévorante du pichou Murai pour le pétard Tanaka. Elle le rejette, mais une fois que Murai opère une transformation esthétique radicale, les rôles s’inversent. Une autre série récente, Mairunovich (2021), exploite le même modèle, cette fois avec Kinoshita Mairu comme personnage central qui se croit laide et indésirable. Elle se trompe.

Un autre exemple : la série d’animation Meitantei Konan, diffusée depuis 1996 sur Nippon TV. La production s’inspire du manga du même nom lancé en 1994 pour raconter les aventures d’un enquêteur de police rajeuni mystérieusement à l’âge de 7 ans et qui continue de résoudre les affaires criminelles. Le cap des 1000 épisodes a été franchi en 2021, et il existe maintenant des films, des jeux vidéo et d’autres produits médiatiques dérivés.

Fantaisie et enfantillages

« La société japonaise est très rigide », explique encore Mme Palladino, elle qui la fréquente pratiquement depuis bientôt quatre décennies. « Quand les Japonais regardent la télévision, ils veulent fuir la réalité quotidienne, rire et fantasmer. Les mangas et le cosplay sont très populaires pour cette raison. Il y a aussi beaucoup d’émissions franchement stupides. »

Elle ajoute après coup par message que, pour elle, les termes « évasion », « enfantin » et « fantaisie » décrivent le mieux ce que propose souvent la télévision japonaise. Elle parle de décors en studio très élaborés pour attirer l’attention, de contenus « fous, ringards », et d’émissions découpées en segments pour multiplier les occasions d’hameçonnage des téléspectateurs. « Les réalisateurs travaillent exactement avec le même esprit qu’un youtubeur en faisant des bêtises pour attirer le public », résume la professionnelle.

Elle donne l’exemple de l’émission de type owarai (comédie, au sens très large) Suiyoubi Downtown (TBS) animée par le célèbre duo composé de Masanori Hamada et Hitoshi Matsumoto. Le show rigolo « teste » des idées folles. Par exemple, il tente de voir si les clients remarqueront la modification des paroles d’une chanson célèbre diffusée dans un magasin. Ou encore si une personne comprendra qu’une autre lui a emprunté ses vêtements.

C’est de la téléréalité, à sa manière. La franchise mondiale Big Brother n’a pas eu de prise au Japon. Un dérivé, Terasu Hausu (la maison à la terrasse, disponible sur Netflix au Canada), a eu plus de succès en exposant le quotidien de six personnes ordinaires. La saison 2019-2020, la dernière, a été annulée après le suicide d’une participante.

Il n’y a pas que ça, évidemment. Mme Palladino cite le talk-show quotidien Tetsuko no heya (le salon de Tetsuko) sur TV Asahi. L’animatrice Tetsuko Kuroyanagi, « la Barbara Walters du Japon », y interviewe des personnalités ou des experts depuis 1976. Elle aura 90 ans en août et continue de travailler comme tant d’autres vieux de ce pays en déclin démographique où le tiers de la population a maintenant plus de 65 ans.

Mme Palladino aussi continue de s’activer. Depuis deux décennies, elle a beaucoup servi de facilitatrice et d’interprète pour les équipes étrangères des grands réseaux tournant au Japon, dont la BBC, Al Jazeera, des chaînes allemandes et même pour une production canadienne de History Channel, la série Perfect Storms, sur le séisme du Kanto de 1923. Elle fait la navette entre son pays d’origine et son pays d’adoption, où elle a conservé sa maison à Tokyo.

« Le Japon est un pays un peu trop rigide où tout le monde travaille tout le temps, explique-t-elle. J’ai passé ma jeunesse à travailler. Mais je connais très bien la culture japonaise alors je peux guider les autres. »

En effet. Arigato/grazie…