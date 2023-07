Sur vos écrans: la mer à boire

Chaud devant !

La deuxième saison de The Bear est enfin disponible au Canada à partir du 19 juillet sur Disney+, près d’un mois après sa sortie aux États-Unis sur FX. Si on assistait l’année passée à la reprise mouvementée d’une sandwicherie italienne familiale, The Original Beef of Chicagoland, par le jeune chef étoilé au Michelin à la santé mentale fragile Carmy Berzatto, après le suicide de son frère, la nouvelle saison se concentre plutôt sur les efforts entrepris par l’équipe pour faire du restaurant un incontournable de la scène gastronomique de Chicago.Avec de telles prémices, et le survoltage avéré de la première saison, les prochains épisodes promettent donc d’être sous haute tension.

On retrouve par ailleurs la distribution incroyable que l’on suit depuis les débuts de The Bear, avec Jeremy Allen White (Shameless), qui revient dans le rôle-titre aux côtés d’Ayo Edebiri (Big Mouth), Ebon Moss-Bachrach (Girls), Liza Colón-Zayas (En analyse), Abby Elliott (Saturday Night Live), Lionel Boyce (The Jellies !), Oliver Platt (Beethoven) et le chef canadien Matty Matheson.

Bien que l’autrice de ces lignes ait déjà pu se délecter de la deuxième saison de The Bear, un embargo imposé par Disney interdit cependant d’en dévoiler plus… Mais puisque cette restriction ne concerne pas les médias américains, voici un aperçu de ce qu’ils en pensent, disponible en libre accès sur Internet : selon le New York Times, « la saison 2 […] est plus exaltante, plus focalisée sur l’esprit d’équipe et plus formidable » ; le Los Angeles Times titre « La saison 2 de The Bear est chaotique et calme, méditative et bruyante. Elle est parfaite » ; tandis que Entertainment Weekly écrit « Oui chef. Absolument. » Bon appétit, bien sûr !

Disney+, dès le 19 juillet

L’eau douce, cette denrée si rare

Les réalisatrices Alexandra Cliche-Rivard et Sofi Langis, à qui l’on doit déjà plusieurs documentaires explorant divers enjeux liés à la crise climatique, comme Climat déréglé, santé en danger, s’intéressent cette fois à la problématique de l’eau au Québec. Car il ne faut pas s’y tromper, la province est bel et bien déjà confrontée à des manques d’eau potable, et le sentiment d’abondance n’est qu’illusoire. Dès le premier épisode de La course à l’or bleu, les téléspectateurs n’ont ainsi d’autre choix que de prendre la mesure du désastre à venir : si le statu quo demeure et que les gouvernements n’agissent pas rapidement pour améliorer les infrastructures, la sécurité nationale même s’en verra menacée, alors que 3 personnes sur 10 dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et que les prévisions estiment que ce sera bientôt près de la moitié de la population de la Terre qui aura de la difficulté à s’approvisionner en eau. Et si l’ONU considère que l’accès à l’eau potable est un droit fondamental, plusieurs communautés autochtones du Canada doivent faire sans depuis des décennies.

Au fil de cette série documentaire saisissante et franchement bien faite, on apprend également que la motivation économique n’est jamais bien loin et qu’elle tend souvent à prendre le dessus sur les intérêts communs des Québécois. Certains experts interrogés dans La course à l’or bleu croient que l’exportation de nos eaux locales est inévitable, notamment face au stress hydrique et aux pénuries qui frappent de plus en plus nos plus proches voisins du Sud. Pour rappel, le Canada détient 20 % des réserves d’eau douce de la planète, mais à l’échelle mondiale, seulement 3 % de l’eau est non salée. C’est dire si nos ressources naturelles sont d’ores et déjà convoitées de toutes parts…

Vrai, dès le 18 juillet

Du sport en immersion

Toujours sur le thème de l’eau, le documentaire de Laura McGann (Revolutions) The Deepest Breath raconte l’histoire de la championne d’apnée Alessia Zecchini et de son entraîneur, le plongeur Stephen Keenan, qui ont ensemble atteint le sommet, en l’occurrence ici les profondeurs, de leurs carrières. Sur des images littéralement à couper le souffle, il est proposé au public de découvrir cette aventure hors norme tout en explorant l’univers de ce sport extrêmement dangereux qui demeure dans l’ombre du Grand Bleu de Luc Besson.

Du côté du basketball, le documentaire Stephen Curry: Underrated de Peter Nicks (The Waiting Room) s’intéresse aux débuts de l’un des joueurs de la NBA les plus influents et les plus marquants de sa génération, quand celui-ci était encore largement sous-estimé par ses pairs.

À voir en vidéo

En salle dès le 14 juillet à Montréal au Cineplex Odeon Quartier latinApple TV+, dès le 21 juillet