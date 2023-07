La série «Succession» domine les nominations pour les prix Emmy

Les séries de HBO dominent les nominations pour les prix Emmy, annoncées mercredi matin, avec Succession, The White Lotus et The Last of Us qui combinent à elles seules 74 mentions.

Succession et sa dynastie profondément dysfonctionnelle du «un pour cent» se retrouvent en tête des nominations, avec un total de 27. La série a obtenu trois nominations pour le meilleur acteur dans un drame; Brian Cox, Jeremy Strong et Kieran Culkin se retrouvant en compétition. Sarah Snook se retrouve quant à elle en lice pour le trophée de la meilleure actrice.

Les vacanciers de la station balnéaire sicilienne présentés dans la deuxième saison de The White Lotus sont nombreux dans les catégories de soutien, notamment pour les actrices Jennifer Coolidge et Aubrey Plaza.

Bella Ramsey et Pedro Pascal, le duo dans le drame pandémique The Last of Us, ont chacun obtenu des nominations pour un rôle principal.

Ted Lasso domine les catégories consacrées aux comédies, avec 21 nominations, entre autres pour l’acteur Jason Sudeikis.

Du côté des artistes canadiens, les acteurs Martin Short, Luke Kirby et Lamar Johnson pourraient remporter une statuette.

Le thème de la grève des scénaristes risque peut-être d’assombrir la cérémonie prévue le 18 septembre.

Les acteurs pourraient rejoindre les scénaristes de cinéma et de télévision en grève, ce qui serait la première fois depuis 1960 que deux syndicats hollywoodiens sont en grève. Alors que les sorties de séries et de films se poursuivraient, le travail sur les projets à venir cesserait et les entrevues promotionnelles et les apparitions d’acteurs pour soutenir les projets seraient aussi suspendues.

La possibilité d’une industrie affaiblie par deux grèves pourrait atténuer toute joie pour les nommés et mettre un frein à la cérémonie.