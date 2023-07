Au Brésil, l’écran des passions

Que regardent les autres téléphages du monde sur leurs petits écrans ? Cette série sur la télé des autres fait le tour des programmations d’ailleurs, un pays avec un guide à la fois.

Après le meurtre de son mari, l’enseignante Aline (jouée par Barbara Reis) a pris le relais sur la terre familiale du Mato Grosso do Sul, qu’elle défend maintenant contre la convoitise acharnée et meurtrière du vilain et très riche voisin Antonio (Tony Ramos) tout en se rapprochant d’un de ses fils, gentil et écolo.

Amour, convoitise, argent, pouvoir : tous les éléments attendus dans une télénovela se concentrent dans le canevas de Terra e Paixão (Terre et passion), lancée le 8 mai dernier au Brésil. La série est diffusée à 21 h, du lundi au samedi, sur TV Globo. Elle pourrait compter plus de 200 épisodes d’ici sa grande finale projetée au début de 2024. Puis lui succéderait dans le créneau horaire de la « novela das nove » le remake de Renascer, feuilleton qui avait connu un grand succès en 1993.

Globo est le principal diffuseur du pays. C’est aussi le second

réseau de télé privé du monde après ABC aux États-Unis. Le mastodonte du Sud produit la quasi-totalité de ses programmes. Ses soaps ont cumulé des centaines de milliards de téléspectateurs au total depuis plus d’un demi-siècle, au Brésil et ailleurs dans le monde.

Le premier soir, Terre et passion a fait le plein d’environ 18 millions de curieux dans ce pays de 210 millions d’habitants. Le succès n’a pas beaucoup gonflé ensuite, une déception relative pour l’empire télévisuel.

« Depuis une trentaine d’années, les chaînes traditionnelles perdent sans cesse du public au Brésil, explique le critique de télévision Mauricio Stycer, joint à São Paulo. Mais TV Globo peut encore faire le plein de 30 millions de personnes qui regardent la même émission en direct en même temps. Le plus souvent il s’agit d’un soap diffusé en continu pour 150 épisodes ou plus pour rentabiliser les investissements importants. »

Sob Pressao, ce n’est pas Grey’s Anatomy

Après une longue carrière de reporter, Mauricio Stycer travaille aujourd’hui exclusivement comme chroniqueur télé pour Folha de S. Paulo, un rare privilège. Le quotidien de haute tenue, fondé en 1921, fait maintenant partie du groupe Universo Online, le plus grand portail Internet brésilien. Folha publie même des morceaux choisis en espagnol et en anglais.

L’émission brésilienne favorite du connaisseur reste Sob Pressao (Sous pression), drame médical campé dans le service d’urgence d’un hôpital de Rio. La série s’inspire du récit éponyme du chirurgien Marcio Maranhao évoquant une dizaine d’années de « routine guerrière et d’adrénaline du combat » aux soins intensifs. Sa diffusion a commencé en juillet 2016 et s’est étendue sur cinq saisons et une soixantaine d’épisodes, cumulant succès populaire et reconnaissance critique, dont beaucoup de prix. Sob Pressao est disponible au Brésil comme dans une dizaine de pays (dont le Canada) sur Globoplay.

Photo: Globo

« Ce n’est pas Grey’s Anatomy ou E.R., dit M. Stycer. L’action se déroule dans un hôpital public où les médecins sont de vrais héros. Ils travaillent sans les ressources et l’équipement nécessaires et ils sont très, très dévoués pour aider les plus pauvres. C’est une série réaliste et touchante sans être larmoyante, qui aborde des questions sociales, ce qui est assez rare à la télé brésilienne. »

Les plus jeunes, comme partout, se détachent de la télé hertzienne ou par câble, ou encore ils la regardent autrement (sur leur téléphone et en ligne), en faisant souvent d’autres choix de programmation. Celui de la téléréalité notamment. Globo Produit aussi Big Brother Brasil depuis 2002 et diffuse la quotidienne après ses soaps, à 22 h 30. À la vingtième saison, en trois jours, à la fin de mars 2020, le public avait enregistré plus de 1,5 milliard de votes pour départager trois concurrents, établissant un record mondial.

La concurrence de Netflix et d’autres distributeurs de films ou d’émissions en ligne force aussi la bonne vieille télé brésilienne des soaps à s’adapter en offrant des séries plus cinématographiques, bouclées en quelques épisodes vite télégavés. Barbara Reis, la vedette de Terra e Paixão, tournera bientôt dans une série policière pour Amazon Prime.

La dernière chronique de M. Stycer avant l’entrevue traitait des finales des séries américaines Ted Lasso (Apple TV+) et Succession (HBO), série mondiale des dernières années. « La réalité, c’est qu’une majorité de la population au Brésil n’a pas l’argent pour s’abonner aux services Internet à haute vitesse et aux différentes plateformes en ligne. Les abonnements progressent d’année en année cependant. Mon lectorat vient de la classe moyenne et supérieure. Ces gens peuvent se payer les connexions et ils s’intéressent à ces productions, comme partout sur la planète. »

Photo: Renato Parada /Todavia

La diffusion des matchs de soccer, une quasi-religion en ce pays, amplifie l’exclusion. Les parties sont maintenant offertes par une multitude de sources pour couvrir les ligues de première et de deuxième divisions. Globo continue la présentation sportive le dimanche après-midi et le mercredi soir, mais il ne détient plus l’exclusivité des droits.

Les plateformes payantes de diffusion en continu (SporTV, Premiere, TNT Sports, DAZN Brasil, TV Brasil, ESPN Brasil, Star +…) relaient les championnats nationaux de la fédération ou de ses États, la Coupe du Brésil, les matchs des pays voisins ou des grandes ligues européennes. Même Amazon, Paramount et HBO montrent du football et concurrencent Terra e Paixão.

Segundo Sol a fait scandale

Mauricio Stycer fait de l’accès payant à la télé dans ce pays relativement pauvre l’un des trois problèmes majeurs de la télédiffusion dans son pays. Le second accroc de taille concerne les séries documentaires sur la criminalité, diffusées le plus souvent en fin d’après-midi. L’histoire véridique et délirante de l’animateur de Canal Livre,Wallace Souza, accusé d’avoir financé des assassinats ensuite documentés par son émission, a été racontée dans Killer Ratings (Netflix).

« Ces émissions sur la répression du crime dépeignent toujours les policiers comme des héros, souligne M. Stycer. La violence policière n’y est jamais un problème. Je ne suis pas pour la censure. Je demanderais cependant une plus grande responsabilité éthique de la part des équipes qui produisent ces émissions. »

Les médias brésiliens sont soumis à diverses influences idéologiques clivantes, la routine habituelle, quoi. Globo a été critiqué pour ses alliances avec le pouvoir pendant la dictature (1964-1985). L’empire est maintenant concurrencé par divers groupes médiatiques, dont Grupo Jovem Pan, une sorte de Fox News septentrionale pro-Bolsonaro, qui domine la radio et qui s’est implanté récemment avec TV Jovem Pan News.

Le troisième problème cité vise l’absence de diversité sur les écrans. La télé brésilienne demeure très blanche et ne respecte donc pas la multiplicité ethnique du pays-continent. Un peu comme la télé québécoise, en somme.

En 2018, le soap Segundo Sol, de Globo (encore…) a fait scandale : campé à Salvador de Bahia, ville afro-brésilienne à 80 %, il n’employait que 3 Noirs sur 27 acteurs et aucun dans un rôle principal.

« Même les comédiens ont critiqué cet état de fait, dit Mauricio Stycer. La chaîne a fait plus d’efforts ensuite pour mieux équilibrer ses distributions. Mais, en général, la télé brésilienne a encore beaucoup d’efforts à faire pour représenter la diversité du pays. »

Terra e Paixão a un peu retenu la leçon dans sa distribution. Barbara Reis, qui y joue l’enseignante Aline, est d’origine afro-brésilienne.