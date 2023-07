Sur vos écrans: un été à l’ombre

Le mystère Martin Lepage

Remontons le temps jusqu’en 2017, direction la mer des Caraïbes. Un voilier de renommée mondiale s’embrase, alors qu’il vient tout juste d’être interpellé par les douanes françaises, suspicieuses à son égard. Si ce scénario semble digne d’un film hollywoodien, il s’agit de faits bel et bien réels. Le quinquagénaire gaspésien Martin Lepage, ambulancier de profession et capitaine à la dérive du fameux monocoque Livie, et son acolyte, Langis Bélanger, sont ainsi arrêtés par les autorités qui ne tardent pas à maîtriser l’incendie et découvrir le pot aux roses : une tonne et demie de cocaïne destinée au marché canadien, soigneusement emballée dans une cinquantaine de ballots dissimulés dans les ballasts du navire, d’une valeur de quelque 100 millions de dollars. Voici le point de départ d’une enquête internationale qui a mobilisé les services de Paris, de Martinique, de Bretagne et du Québec pour tenter de remonter jusqu’à la source de cet immense trafic.

Photo: TV5

Mais qui est donc Martin Lepage, cet habitant de Sainte-Anne-des-Monts à qui on donnerait le bon Dieu sans confession ? Quel est son rôle dans cette histoire rocambolesque ? Est-il si naïf qu’il n’y paraît ? Avec sérieux, mais tout de même avec une touche d’humour, la série documentaire française Une tonne cinq, diffusée sur TV5, brosse le portrait captivant d’un homme à la personnalité complexe impliqué dans une affaire qui prendra, à un moment donné, une tournure dramatique. Pour ce faire, les réalisateurs Clément Godart, Alexandre Mehring et Raphaël Rouyer sont allés à la rencontre de malfaiteurs antillais et canadiens, de marins bretons et de policiers, mais aussi de Martin Lepage lui-même à sa sortie de prison.

TV5, lundi 21h, dès le 10 juillet

Du côté de Radio-Canada

Marieme Ndiaye embarque les téléspectateurs pour un voyage haut en couleur sur les traces des richesses culturelles du Canada actuel dans une nouvelle saison de Tout inclus. Chaque samedi jusqu’au 9 septembre, l’animatrice fait en effet rayonner une émission estivale rassembleuse et divertissante autour d’expériences et d’histoires régionales uniques. Elle s’est ainsi entourée de collaborateurs hors pair venus de tout le pays qui la rejoignent à Ottawa afin de présenter des escapades inédites. Le temps de reportages et de chroniques, il est donné l’occasion au public d’explorer des paysages pittoresques et de s’épancher sur des secrets bien gardés quelque part entre les océans Atlantique et Pacifique.

À chaque épisode, la musique sera par ailleurs mise en lumière grâce à une foule d’artistes francophones canadiens qui ne manqueront pas de nous surprendre avec la diversité de leurs mélodies. La cuisine pancanadienne sera également de la partie puisque des dégustations de spécialités locales seront présentées chaque semaine à Tout inclus.

Cet été marque aussi le retour de la websérie documentaire Parfaitement imparfait pour une deuxième saison. Si la formule a légèrement évolué, son objectif reste le même : dépasser les tabous de la santé mentale chez les jeunes. Cette année, Les Louanges, Kim Gingras, Yannick De Martino et Lysanne Richard n’hésitent donc pas à évoquer publiquement leurs troubles et deviennent les mentors artistiques de quatre jeunes eux aussi atteint par ces maux invisibles. En une douzaine de rendez-vous, ces derniers — Ariella, Samael, Émilie et Ann-Sarah — se préparent à montrer au public une performance qu’ils auront élaborée avec leur célèbre binôme en discutant d’anxiété, de dépression, de bipolarité, de trouble de la personnalité limite ou encore de TDAH. De plus, soulignons que des capsules informatives animées par l’illustratrice Mathilde Corbeil seront offertes en complément des épisodes.

ICI Télé, samedi, 18h30, dès le 8 juilletICI Tou.tv, dès le 12 juillet

Et du côté des productions internationales

Cinq ans après sa série interactive Mosaic, le cinéaste américain Steven Soderbergh propose Full Circle, une nouvelle minisérie de fiction très attendue sur Crave qui suit les avancées d’une enquête policière après un enlèvement raté à New York. Les recherches vont toutefois mener les autorités jusqu’à de vieux secrets… Les actrices Zazie Beetz (Atlanta) et Claire Danes (Fleishman a des problèmes) y tiennent les rôles principaux aux côtés de Jharrel Jerome (Dans leur regard), Dennis Quaid (L’étoffe des héros) et Timothy Olyphant (Deadwood) notamment.

Pour sa part, Netflix met à disposition de ses abonnés deux nouveautés. La première, la série Survival of the Thickest, est une comédie dramatique créée par Danielle Sanchez-Witzel et l’humoriste américaine Michelle Buteau et adaptée de l’ouvrage du même nom de cette dernière. Michelle Buteau incarne par ailleurs à l’écran la protagoniste Mavis Beaumont, une femme afro-américaine qui tente de se remettre d’une rupture amoureuse à coup de body positivity. La seconde, enfin, Quarterback, est une série documentaire consacrée à la trajectoire des quarts-arrière de la NFL Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City), Kirk Cousins (Vikings du Minnesota) et Marcus Mariota (Falcons d’Atlanta) lors de la saison 2022-2033. Pendant tous leurs matchs, ceux-ci ont été équipés de microphones, permettant un accès privilégié à ce qui se passe sur le terrain.

À voir en vidéo

Crave, dès le 13 juilletNetflix, dès le 13 juilletNetflix, dès le 12 juillet