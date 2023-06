Sur vos écrans: loin de la banalité

Drôles de découvertes sur TV5

L’acteur et animateur Jean-Simon Leduc (Chien de garde) emmène les spectateurs dans un voyage autour du globe afin de découvrir ces endroits secrets tapis dans l’ombre qui grouillent d’époustouflantes histoires — petites ou grandes. Peuples souterrains brosse ainsi le portrait de personnes qui ont choisi de vivre dans des grottes, des mines ou encore sous des ponts. Aux États-Unis, par exemple, il existe encore d’innombrables vestiges militaires datant de la guerre froide, comme des silos à missiles ultrasécurisés, où se sont établies des communautés entières. C’est le cas de Ruben, de sa femme et de leurs trois filles, qui ont élu domicile dans un bunker très isolé depuis deux ans. La famille y mène un quotidien presque coupé du monde — les enfants sont scolarisés à la maison, le père télétravaille — et prévoit à long terme d’entreposer un stock d’épicerie d’un an, « juste au cas où », puisque l’immense abri a été conçu dans les années 1960 pour pouvoir s’y réfugier si la situation devait tourner mal…

À l’heure des changements climatiques et d’une instabilité géopolitique grandissante, la situation de Ruben et de ses proches nous fait prendre étrangement conscience qu’il ne s’agit pas uniquement d’un scénario de fiction à la Take Shelter de Jeff Nichols. La série documentaire diffusée sur TV5 est d’autant plus intéressante qu’elle permet de mieux comprendre certaines façons de vivre en marge de nos sociétés et de pénétrer dans des lieux que l’on reconnaît sans en savoir grand-chose. À ce propos, on apprend que la ville de Matmata, en Tunisie, dissimule des maisons troglodytes creusées dans les collines qui sont devenues le décor de la planète Tatooine lors des tournages des films Star Wars.

De son côté, l’enthousiasmante série de Frédéric Nassif (Les cèdres du Liban) 300 paniers, coécrite avec Rose-Aimée Automne T. Morin (Le deuil en héritage) pour Unis TV, invite le public à faire la connaissance d’une équipe de basketball pour le moins inusitée, formée par des adolescents québécois, français et africains à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si la formation Dynastie s’est déjà fait remarquer au-delà des frontières en participant à des tournois en ligue américaine, comme Grind Session, ses membres, qui vivent dans une église convertie en centre sportif, doivent toutefois composer avec de nombreux défis et occasions, où se conjuguent bien souvent rêves de NBA, cohabitation, blessures, ambition, éloignement familial et chocs culturels.

En immersion

Ils mènent des enquêtes policières vraiment pas comme les autres… Les lieux de travail des policiers-plongeurs sont en effet les fonds marins hostiles du fleuve Saint-Laurent, où ils mènent des opérations parfois dangereuses, dites de « récupération ». L’escouade des six policiers-plongeurs de la Sûreté du Québec est, bien souvent, le dernier espoir pour retrouver le corps de personnes emportées par les eaux ou pour récolter des preuves qui pourront servir à résoudre des enquêtes criminelles.

Le docuréalité de la journaliste Marie-Christine Bergeron à Vrai, Policiers-plongeurs, fait ainsi honneur à ce corps de métier spécialisé. Au visionnement, on se rend vite compte qu’il s’agit littéralement d’une profession de passionnés qui s’exerce contre vents et marées dans des conditions généralement extrêmes.

Pour sa part, Historia s’intéresse au tragique accident ferroviaire de Lac-Mégantic survenu il y a dix ans, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013. Le documentaire Au coeur de Mégantic, animé par le chanteur et comédien Stéphane Archambault, consigne les souvenirs et le parcours personnel de reconstruction de gens touchés par la catastrophe, qui a fait 47 morts. On y trouve plusieurs témoignages poignants, dont celui de Colette Roy-Laroche, la mairesse de cette ville des Cantons-de-l’Est au moment de l’événement.

Des séries étrangères tout aussi intrigantes

Les 5 et 6 septembre 1972, les Jeux olympiques d’été de Munich, en Allemagne de l’Ouest, furent le théâtre d’une prise d’otages sanglante. Lors de cette attaque contre des athlètes israéliens par huit membres de l’organisation palestinienne Septembre noir, onze sportifs furent assassinés et un policier allemand tué. Plus de 50 ans après cet assaut que l’on appelle aujourd’hui le massacre de Munich, la fiction de Michal Aviram (Fauda) et Martin Behnke (Dark) s’empare du passé et imagine une série qui met en scène un match de soccer amical, mais sous très haute tension, entre l’Allemagne et Israël, alors que les commémorations battent leur plein. À noter que Munich Games est diffusée jusqu’au mois d’août sur Télé-Québec.

Adaptation du balado du même nom et de la pièce de théâtre Empanada Loca, la série d’Amazon The Horror of Dolores Roach explore une légende urbaine new-yorkaise sous la forme d’un Sweeney Todd contemporain imprégné d’amour, de drogue et de cannibalisme. On y suit Dolores Roach, incarnée par Justina Machado (Six pieds sous terre),qui, à sa sortie de prison après une peine de 16 ans, se retrouve projetée dans son ancien quartier, Washington Heights, désormais embourgeoisé. Pour survivre, elle devient « Magic Hands », c’est-à-dire une masseuse réputée qui travaille illégalement depuis la cave d’un ancien ami stoner. Bien entendu, les choses ne tardent pas à prendre une inquiétante — mais quand même abracadabrante — tournure… Soulignons d’ailleurs que la série a été produite par l’équipe derrière le film d’horreur M3GAN sorti en janvier dernier.

