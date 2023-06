«L’agence»: vive la drag pour toutes et tous!

« Avant, la porte était entrouverte. Maintenant, la porte est en mouvement », aime à dire Ariane Laguë-Barrette, qui se fait aussi appeler Velma et Johnny Jones sur scène. Parfois drag queen, parfois drag king, elle ne voit pas pourquoi une femme ne pourrait actuellement pas avoir sa place dans cet univers et a donc récemment rejoint l’agence de drags Productions Midor, qui sert de décor à la nouvelle émission réalisée par Simon Sachel pour Moi et Cie. La série de docuréalité L’agence suit ainsi le quotidien sans fard, mais toujours haut en couleur, de la dizaine d’artistes qui font partie de cette entreprise avant-gardiste fondée par Michel Dorion et Jean-Sébastien Boudreault.

Selon Ariane Laguë-Barrette, des injustices, il y en a encore dans le milieu, mais les choses sont tout de même bel et bien en ordre de marche. « Au début, j’avais beaucoup moins de contrats que mes consoeurs, fait-elle remarquer. Depuis quelques années, il y a cependant une réintégration du king et de toutes sortes de façons de faire la drag. Ça passe vraiment mieux maintenant ! » Et son collègue aux Productions Midor, Johnny Naoufal, alias Miss Butterfly, qui crève l’écran par son éloquence et son exubérance, de renchérir : « Tout ça apporte beaucoup de couleurs et de diversité que j’aime d’autant plus aujourd’hui, étant moi-même une personne racisée. » Pour lui, peu importent les années d’expérience, les drags apprennent sans cesse. « On découvre de nouveaux côtés de la drag auxquels on n’était pas habitués dans le temps. Je trouve que c’est le fun et ça fait juste grandir, car ça permet à tout le monde de mieux s’apprécier », confie celui qui a quelques décennies sur les planches à son actif.

Pour sa part, Michel Dorion — par ailleurs reconnu à travers la province pour être le personnificateur par excellence de Céline Dion — croit que cette grande transformation a en partie été rendue possible grâce à l’arrivée en ondes de la téléréalité américaine RuPaul’s Drag Race en 2009. Dès lors, il a vu émerger de nouveaux styles de drag. « C’était difficile : il fallait changer la mentalité de tout le monde dans l’industrie du spectacle, la clientèle, les bars, etc. » En 2023, c’est mieux, mais ce n’est pas encore ça…

Marcher sur des oeufs en talons aiguilles

Si Michel Dorion salue les évolutions de la drag, il déplore toutefois un climat actuel intoxiqué par des manifestations et pétitions ultraconservatrices à répétition. « On est à l’avant-scène et c’est certain que c’est pas agréable pour nous ! Mais on comprend que c’est surtout de l’appropriation politique par des gens qui ont besoin d’attention… Et nous, on en apporte, de l’attention », souligne-t-il. Force est de constater que, bien qu’il se promène partout dans la province, de l’Abitibi à la Beauce en passant par le Saguenay, depuis 1988, le copropriétaire de Midor confie n’avoir jamais fait de mauvaises rencontres. « Ce sont les gens qui viennent nous chercher et il y a des gens qui sont curieux de nous voir même s’ils ont des craintes. Tranquillement, ça se démocratise », note-t-il.

D’après lui, la solution est de laisser chacun découvrir et d’appréhender la drag à son rythme, en fonction de ses envies. « En ce moment, on polarise beaucoup sur l’hypersexualisation. Certains artistes peuvent choquer, mais il y a de l’humour qui choque aussi et les gens qui n’aiment pas ce type d’humour, ils ne vont pas les voir ! » soulève-t-il. Il en va de même pour son milieu, qui sait trouver son public. « Magasinez la drag qui vous convient, ce que vous avez envie de voir, et ça va être parfait ! » suggère fortement Michel Dorion.

De la nécessité d’une agence

« Les spectateurs, ce qu’ils voient et ce qu’ils retiennent finalement, ce sont les perruques, l’énorme maquillage, les costumes extravagants. Mais derrière ça, il y a celles et ceux qui travaillent fort et qui s’investissent dans une passion qui coûte excessivement cher », soulève Michel Dorion. À ce propos, ce dernier a vu un réel changement sur le plan financier quand son complice Jean-Sébastien Boudreault est officiellement devenu son agent. « Jean-Sébastien négociait les cachets et les conditions de travail. C’est là que l’idée de l’agence est née : pour que quelqu’un s’occupe de tout », se souvient-il. Plus encore, Productions Midor a aussi pour mission de bien choisir sa clientèle et de s’adapter à sa demande.

De son côté, Johnny Naoufal avait déjà beaucoup de contrats avant d’intégrer l’agence Midor. Ce qu’il est plutôt venu chercher, c’est la professionnalisation, et peut-être même le professionnalisme. « Michel, comme il est drag aussi, il comprend comment je vis, ce qui n’est pas forcément le cas des clients. L’agence m’a donc apporté la discipline nécessaire », avoue ce noctambule. Parce que sa drag est très ouverte et très sexualisée, la supervision de Michel Dorion l’aide à trouver une facette plus grand public. Je sais que je peux l’avoir, mais je ne la vois pas toujours », indique-t-il.

Car il ne faut pas s’y tromper, la drag peut être destinée à un public de tous les âges. Preuve en est avec Ariane Laguë-Barrette, qui est allée présenter ses alter ego Velma et Johnny Jones dans des cégeps de la province. « C’est le fun parce que ces jeunes de 16-18 ans sont loin et ils ont enfin pu voir des drags qui leur sont accessibles », s’enthousiasme celle-ci.

L’agence Moi et Cie, les lundis, 21 h, dès le 26 juin