Sur vos écrans: paillettes et confettis

Du glamour, s’il vous plaît !

La série Glamourous, de Netflix, éblouit grâce à ses deux têtes d’affiche : l’influenceur queer Miss Benny, qui interprète Marco de façon extrêmement convaincante, et la légendaire Kim Cattrall (Sex and the City) dans un rôle qui lui sied à merveille, celui de l’impitoyable Madolyn Addison. À noter également la qualité du reste de la distribution, qui comprend Jade Payton (Dynasty) en première assistante légèrement parano, le fils machiavélique Zane Phillips (Fire Island), Ayesha Harris (Daisy Jones The Six) et Michael Hsu Rosen (Pretty Smart), qui forment un duo redoutable, ainsi que Graham Parkhurst (Star Trek: Strange New Worlds), pas si hétéro qu’il en a l’air. Cette comédie LGBTQ est enfin si bien réussie qu’on enchaîne les épisodes sans même les voir défiler.

Kim Cattrall n’a pas fini de faire parler d’elle. Contre toute attente, elle est aussi de la partie pour la deuxième saison de And Just Like That… qui réunit ses anciennes collègues actrices Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon dans cette suite de la mythique série qui a marqué le tournant des années 2000, Sex and the City. Si elle était absente de la saison 1, Kim Cattrall a cependant accepté de faire revivre un instant Samantha Jones à l’écran. Mais les téléspectateurs devront se contenter de peu, car l’apparition de Samantha prendra simplement la forme d’une conversation avec Carrie Bradshaw. Rappelons que And Just Like That… évoque le quotidien de Carrie, Miranda et Charlotte, qui, désormais dans la cinquantaine, rencontrent de bien nouveaux défis.

Du côté des productions québécoises, la nouvelle émission de téléréalité de Québecor, La robe, réunit Emmanuelle Rochon et Craig Major, deux stylistes qui rivalisent d’imagination pour trouver la robe qui ira parfaitement aux candidates et aux candidats. Bal des finissants, mariage ou encore affirmation de soi, cette expérience de stylisme personnalisée marque en effet toujours un point de bascule dans la vie des différents participants. Pour prendre cette délicate décision, ceux-ci peuvent notamment compter sur les membres de leur entourage qui les accompagnent aux essayages. La robe promet donc d’être haute en couleur et en émotion !

Netflix, dès le 22 juinCrave, à partir 22 juin, un nouvel épisode tous les jeudisVrai, dès le 27 juin

Les spectacles de la Saint-Jean

Le grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal fait son retour sur les ondes de Radio-Canada et de TVA. Animé par Pierre-Yves Lord, ce grand concert, dont la scénographie est réalisée par Lüz Studio, rassemble sur scène des artistes de toutes les générations. Marjo, Garou, Isabelle Boulay, FouKi, Mélissa Bédard, Souldia, Jay Jay, Lydia Képinski, P’tit Belliveau, Scott-Pien Picard et Justin Boulet donnent rendez-vous au public pour une soirée d’enchantement.

Du côté de la ville de Québec, Émile Bilodeau invite ses amis et tous les Québécois pour Le grand spectacle de la fête nationale dans la capitale ! Depuis la scène des plaines d’Abraham, Louis-Jean Cormier, Muzion, Laurence Jalbert, Kanen, Marilyne Léonard, Pierre Kwenders, Patrick Norman, Vulgaires Machins, entre autres, célébreront ensemble la Saint-Jean pour Télé-Québec.

Enfin, la cinquième édition du spectacle Tout pour la musique, animé par Guylaine Tanguay et Shawn Jobin, accueille une quinzaine d’artistes francophones de tout le Canada afin de fêter comme il se doit la musique en langue française. Salomé Leclerc, Étienne Fletcher, BAIE, 2Frères, Mimi O’Bonsawin ou encore Alpha Yaya Diallo sont notamment au programme de cette émission d’Unis TV.

ICI TÉLÉ et TVA, le 24 juin, 20 h 30Télé-Québec, le 23 juin, 21 h 30Unis TV, le 24 juin, 22 h

Mais encore…

Idris Elba (The Wire) est le héros de Hijack, la nouvelle série à suspense d’Apple TV+. Pendant sept heures et autant d’épisodes, le public suit en temps réel le vol d’un avion piraté qui relie Dubaï à Londres. Depuis la terre ferme, Sam Nelson, un négociateur d’affaires, et les autorités mettent ainsi tout en oeuvre pour tenter de mettre fin au détournement.

Pour sa part, la série de Prime Video Jack Ryan tire sa révérence après une quatrième et dernière saison. Le personnage principal, un analyste à la CIA dont la mission est de démanteler des réseaux terroristes, est incarné par John Krasinski (The Office).

À voir en vidéo

Apple TV+, dès le 28 juinPrime Video, dès le 30 juin