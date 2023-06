Sur vos écrans: des communautés à voir

Une promenade inoubliable

Le Meatpacking District de Manhattan est un arrêt incontournable lors de séjours à New York, avec le Whitney Museum of American Art, la High Line, ses galeries, ses rues impeccables, ses boutiques, hôtels et restaurants de luxe… Mais il n’y a pas si longtemps, le quartier montrait un tout autre visage : mal famé, du moins il en avait la réputation, malodorant à cause des entrepôts à viande et, surtout, il était reconnu pour The Stroll, cette portion de la 14e Rue où se retrouvaient les femmes trans prostituées pour travailler. La cinéaste Kristen Lovell, qui a elle-même marché le long de cette « promenade » pendant une dizaine d’années, savait donc de quoi elle parlait lorsqu’elle a décidé d’y consacrer un documentaire « de l’intérieur » et de raconter cette histoire méconnue, celle d’une communauté tissée serrée que ni le temps ni l’embourgeoisement n’auront défaite.

The Stroll permet ainsi de mettre des visages et de donner une voix à celles et ceux, essentiellement des membres de la communauté LGBTQ+, que Kristen Lovell a côtoyés, qui ont vécu et fait vivre le Meatpacking District dans une ère pré-11 Septembre — on apprend dans le film que les décisions politiques des maires Giuliani et Bloomberg qui ont suivi les attentats ont en effet sonné le glas de ses activités nocturnes. Leurs récits mettent par ailleurs en lumière le racisme, l’homophobie et la violence dont ces personnes trans et non binaires ont bien trop souvent été victimes. Plus encore, ce remarquable documentaire en forme de legs rend hommage à l’activisme qu’elles mènent depuis cette époque révolue et dont le mouvement fait encore écho.

HBO, dès le 21 juin

La grande fête

Avec sa grandiose chanson Moteskano (Les sentiers de nos ancêtres), l’autrice-compositrice-interprète attikamek Laura Niquay donne le la de l’émission Le grand solstice, qui revient pour une troisième édition cette année. Depuis la Biosphère, celle-ci fait résonner la journée la plus longue de l’année, qui est aussi la Journéenationale des peuples autochtones, le 21 juin, avec un enseignement à transmettre, celui que cette « messagère » a reçu de ses parents et de ses grands-parents sur sa culture.

D’un lieu emblématique de la métropole à un autre, le spectacle imaginé par Elisapie Isaac promet de célébrer le patrimoine, la créativité, la richesse culturelle et les contributions des Inuits, des Métis et des membres des Premières Nations au Canada. Le grand solstice propose notamment des performances musicales de Kanen, Shawnee Kish, Soleil Launière, Joseph Sarenhes, Florent Vollant, son fils Mathieu McKenzie, des groupes allochtones Valaire et Milk Bone, mais aussi des interventions de l’artiste, enseignant et militant abénaquis Xavier Watso. Ce dernier explique à ce propos que « le solstice d’été est un moment sacré et vénéré depuis des temps immémoriaux. C’est le moment où le soleil atteint son point culminant dans le ciel, offrant une abondance de lumière et de chaleur. Mais pour nous, peuples autochtones, c’est aussi un temps de célébration, de gratitude et de reconnexion avec la terre et nos ancêtres ».

À noter également la diffusion du documentaire Elisapie. Faire face à la musique de Sophie Proulx-Lachance dans le cadre de Doc humanité, qui revient sur le parcours de l’artiste inuite.

ICI Artv et APTN, le 19 juin, 20 h ; ICI Télé. Télé-Québec, APTN et ICI musique, le 21 juin, 20 h ; ICI Tou.tv, Radio-Canada OHdio et APTN lumi, dès le 22 juinICI Télé, le samedi 17 juin, 22 h 30

L’indicible raconté

L’auteur et réalisateur Jean Sébastien Lozeau (Une semaine sur deux) se fait « un devoir de donner la parole aux personnes qui se sont fait voler leur enfance ». Dans son récent documentaire, il s’intéresse au pasteur baptiste Claude Guillot, accusé de multiples sévices sur six jeunes garçons âgés de quatre à vingt ans entre 1982 et 2014, et condamné en 2022 à huit ans de prison. Harcèlement psychologique, privations, agressions physiques, châtiments corporels… toutes ces ignobles méthodes étaient bonnes selon Claude Guillot pour contrôler les enfants de Victoriaville et de Québec à qui il enseignait.

Dans le bouleversant Victimes du pasteur Guillot, Marc Levasseur et Josh Seanosky se livrent ainsi à Jean Sébastien Lozeau sur leur sombre passé, mais aussi sur le chemin qui les a menés vers la guérison.

Vrai, dès le 20 juin

À retenir également

Dans Deschamps raconte Yvon, Télé-Québec propose des confessions touchantes du grand humoriste et monologuiste québécois. Lancement de sa carrière, L’Osstidcho, ou encore son enfance et les mouvements sociaux des années 1960 dans la province : Yvon Deschamps invite les téléspectateurs dans son intimité le temps d’un documentaire.

Le réalisateur de Sorry to Bother You, Boots Riley, est quant à lui de retour avec une série coming-of-age pour Prime Video, I’m a Virgo. On y suit les aventures de Cootie, incarné par Jharrel Jerome (When They See Us), un adolescent californien de 13 pieds de haut qui, après avoir grandi à l’écart, découvre le monde et fait ses propres expériences.

Des comics à Disney+ Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), Cobie Smulders (How I Met Your Mother), Olivia Colman (The Favourite), Don Cheadle (Hotel Rwanda), Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld), Emilia Clarke (Game of Thrones), Kingsley Ben-Adir (High Fidelity), etc. La liste des vedettes qui participent à Secret Invasion, la nouvelle minisérie adaptée des bandes dessinées Marvel par Disney+, est aussi interminable qu’elle est attrayante ! Nick Fury (Jackson) doit interrompre une mission spatiale s’il veut sauver la Terre et l’humanité d’une invasion clandestine de Skrulls métamorphes… Rien que ça ! Mention spéciale pour l’incroyable générique !

Secret Invasion

Disney+, dès le 21 juin

Télé-Québec, le mardi 20 juin, 20 hPrime Video, dès le 23 juin