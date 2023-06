Sur vos écrans: de la suite dans les idées

Des retours britanniques très attendus

Rappelez-vous : il y a 25 ans, Gaz et ses copains chômeurs décidaient de se trémousser et de se déshabiller pour se changer les idées alors que l’Angleterre était frappée de plein fouet par la crise de la métallurgie. Depuis, le monde s’est beaucoup transformé et les joyeux lurons de la Monty gang retrouvent enfin leur public… mais que sont-ils devenus entre-temps ?

Dans The Full Monty : la série, on apprend ainsi que Gaz, toujours incarné par Robert Carlyle, est grand-père, mais n’a pas perdu ses bonnes habitudes pour autant. De son côté, Dave (Mark Addy) est encore marié à Jean (Lesley Sharp) et Lomper, Dennis, Gerald et Horse font du mieux qu’ils peuvent pour leurs vieux jours. Mais voilà, la jeune génération promet de donner du fil à retordre à leur amitié indéfectible. Soulignons par ailleurs que le scénariste du film de 1997, Simon Beaufoy, cosigne cette nouvelle mouture.

Une autre fiction made in UK suscite l’impatience des téléspectateurs depuis la sortie des derniers épisodes en 2019. Black Mirror, la série d’anthologie sombrement satirique et dystopique de Charlie Brooker, fait donc un retour fracassant sur Netflix dans une sixième saison qu’on annonce imprévisible et surprenante. Si seules quelques images ont filtré jusqu’à présent, on sait d’ores et déjà que la distribution est impressionnante, avec des dizaines d’acteurs hollywoodiens comme Salma Hayek (Frida), Michael Cera (Juno), Josh Hartnett (Pearl Harbor), Zazie Beetz (Joker), Kate Mara (House of Cards) ou encore Rory Culkin (Swarm). Paranoïa, streaming, paparazzis, chantage, paysages écossais et haute technologie sont notamment les ingrédients des nouveaux épisodes de Black Mirror.

Disney+, dès le 14 juinNetflix, dès le 15 juin

L’histoire d’une trahison

À l’approche du Grand Prix du Canada,disputé sur le circuit Gilles-Villeneuve, Crave s’intéresse au pilote qui a donné son nom à la célèbre piste ainsi qu’à son meilleur ennemi, le Français Didier Pironi. Au rythme d’images d’archives, le documentaire Villeneuve Pironi ravive la rivalité entre les deux hommes, ou plutôt fait la lumière sur une relation tumultueuse entre coéquipiers de la Scuderia Ferrari, vue de l’intérieur.

Pour ce faire, le cinéaste Torquil Jones (14 Peaks: Nothing Is Impossible) tend son micro à celles et ceux — Joann, Mélanie et Jacques Villeneuve, Catherine Goux, Alain Prost, Sir Jackie Stewart, entre autres — qui les ont côtoyés alors qu’ils atteignaient ensemble les sommets. Mais tout prend fin pendant la dramatique saison 1982 de Formule 1, où se succèdent les bassesses, les accidents et la mort tragique de Gilles Villeneuve.

Crave, dès le 12 juin

Rire pour désamorcer la démarche de procréation

À noter également la diffusion de l’excellente websérie radio-canadienne À tout prix, adaptation de How to Buy a Baby de CBC Gem par Julie Hogue (L’oeil du cyclone), qui suit les péripéties d’un couple dans son processus de procréation assistée. Mickaël Gouin (Escouade 99) et Pascale Renaud-Hébert (M’entends-tu ?) sont ainsi Charles et Laurence, qui s’aiment très fort et n’arrivent pas à avoir d’enfants de façon naturelle.

Bien sûr, ils n’échappent pas aux contraintes médicales, aux multiples rendez-vous à la clinique de fertilité, aux variations d’hormones et aux commentaires pas toujours à propos de leurs proches… Entre deux répliques hilarantes et acerbes, À tout prix montre avec espièglerie les hauts et les bas d’une démarche qui, en fin de compte, demande beaucoup de patience, de courage et de persévérance.

Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra, dès le 16 juin

Des trésors cachés

La série documentaire de Bernard Lafrenière (L’unité des naissances) met pour sa part en lumière le travail acharné de quelques cueilleurs qui traversent le Canada en quête de précieux aliments. Au gré de rencontres, d’épreuves et de gestes écologiques, on découvre, dans la bien nommée Les cueilleurs, les multiples facettes de ce métier de l’ombre, tout comme les spécificités de ces champignons, fruits, plantes sauvages et autres algues qui mettent ces professionnels sens dessus dessous.

On retient, par exemple, l’époustouflant épisode consacré aux oursins verts du Bas-Saint-Laurent, dans lequel on suit Joseph Roy et Anthony Jean, des pêcheurs-plongeurs passionnés qui exercent quotidiennement contre vents et marées ; ou encore celui qui nous emmène sur la côte est de Terre-Neuve, avec ses paysages grandioses, à la recherche de genévriers en compagnie du nomade Baptiste Gissinger et Ushuia, son chat bengale.

Unis TV, jeudi, 21 h 30, dès le 15 juin

Deux séries françaises à retenir

Télé-Québec a retenu pour sa programmation estivale deux fictions venues d’outre-Atlantique. La première, Désordres, a été créée, écrite et réalisée par l’humoriste Florence Foresti, qui tient de plus le premier rôle. Florence Foresti est donc Florence Foresti, une femme presque comme les autres : mère célibataire en garde alternée, artiste en panne d’inspiration, grande anxieuse et grande gueule, mais aussi célébrité connue et reconnue de tous. Avec ses amies Béatrice (Béatrice Facquer), Manue (Laetitia Vercken) et Julia (Anouk Feral), elles font les 400 coups et enchaînent les blagues salaces dès que leur progéniture n’est pas dans les parages… Si la série semble parfois user des clichés jusqu’à la corde, l’esprit de Florence Foresti n’en demeure pas moins divertissant.

Dans Septième ciel, de ClémenceAzincourt, on fait la connaissance de Jacques (Féodor Atkine), un aîné bougon qui se croit définitivement condamné lorsque sa fille le place en résidence pour personnes âgées. Puisque la vie réserve toujours bien des surprises, il va en réalité tomber sous le charme de sa colocataire Rose (Sylvie Granotier), avec laquelle il redécouvre le désir et le plaisir physique. Une comédie somme toute originale et bien ficelée !

À l’intention des plus jeunes La troisième édition de La grande récré, émission destinée aux écoliers de 5 à 13 ans, est placée sous le signe du voyage dans le temps. Pascal Morrissette et Julie Ringuette y célèbrent la fin des classes à coups de chansons, de sketchs et de danse et ont pour l’occasion invité plusieurs personnalités, comme Véronic DiCaire, Richardson Zéphir et Véronique Claveau, à se joindre à eux. Que la fête commence !



La grande récré

lagranderécré.tv, le 16 juin, dès 8 h

À voir en vidéo

Télé-Québec, samedi, 20 h, dès le 10 juinTélé-Québec, samedi, 20 h 30, dès le 10 juin