Sur vos écrans: n'en faire qu'une bouchée

Production comparée à un « shit show » dans une enquête du magazine Rolling Stone, départ précipité de la réalisatrice Amy Seimetz (The Girlfriend Experience), critiques d’ores et déjà virulentes quant au male gaze… Après de très, très longs mois à faire monter la pression et, surtout, à enchaîner les controverses, la nouvelle série du créateur d’Euphoria, Sam Levinson, d’Abel Tesfaye, alias The Weeknd, et de Reza Fahim, The Idol, fait enfin son entrée — retentissante — sur les écrans de la planète tout entière. Si elle a reçu un accueil plus que tiède lors de sa récente projection en première mondiale au 76e Festival de Cannes et comptabilise un score médiocre frôlant à peine les 30 % sur le site Rotten Tomatoes, il n’en demeure pas moins que la fiction est de celles qui font le plus languir le public et les médias.

Présentée par son équipe comme « l’histoire d’amour la plus sordide des bas-fonds de Hollywood », la série dépeint ainsi la relation malsaine, voire très certainement toxique, entre une jeune pop star interprétée par Lily-Rose Depp (The Dancer), Jocelyn, qui se remet tout juste d’une dépression, et un patron de boîte de nuit, aussi gourou de secte à ses heures perdues, incarné par le chanteur The Weeknd lui-même. Cela étant dit, alors que seules quelques images racoleuses ont filtré jusqu’à présent grâce aux bandes-annonces, le point fort de The Idol est sans aucun doute son impressionnante distribution, qui compte entre autres les comédiens Rachel Sennott (Shiva Baby), Dan Levy (Schitt’s Creek) et Anne Heche (Walking and Talking…), mais aussi les musiciens Troye Sivan, Jennie Kim, de Blackpink, et Moses Sumney. Reste maintenant à savoir qui, du fond ou de la forme, sera le plus grossier…

HBO et Crave, dimanche, 21 h, dès le 4 juin

Et les hommes, dans tout ça ?

Sur un ton irrévérencieux et légèrement sarcastique, l’acteur et animateur Rémi-Pierre Paquin entame une sérieuse enquête afin de décortiquer la question de la vasectomie, cette opération mineure qui permet la stérilisation masculine de façon définitive.Le documentaire suit notamment un « futur vasectomisé » dans sa démarche de faire « un petit pas pour l’homme, un grand pas pour le couple » et glane çà et là témoignages et autres faits scientifiques.

Survivre à la vasectomie est aussi l’occasion d’engager ouvertement des discussions sur un sujet toujours trop discret dans l’espace public grâce à la participation d’Arnaud Soly, Gildor Roy, Patrick Groulx, Frédéric Pierre, Antoine Vézina, Alex Perron, ou encore Kim Lévesque-Lizotte, Alain Farah et Karine Glorieux, qui se prêtent au jeu de l’entrevue sans retenue. Qui sait, à ce propos, que le Québec est le champion international en matière de vasectomie, avec près de 15 000 interventions réalisées sur des hommes chaque année ? Une drôle de réflexion qui, sous couvert d’humour, permet d’en apprendre plus qu’il n’y paraît.

Crave, dès le 8 juin

Pendant ce temps-là, du côté de nos assiettes…

La minisérie documentaire Mangez-moi, version française de Eat Me (or Try Not To) de TVO, est une véritable mise en bouche sur le sort qui nous est réservé par le secteur alimentaire mondial, un avant-goût de la façon dont celui-ci influence nos habitudes de consommation sans même que nous nous en apercevions. Quand on sait qu’il se vend 21 bouteilles de ketchup Heinz chaque seconde, le sujet, bien qu’il ait déjà été traité de multiples fois à la télévision, mérite une bonne piqûre de rappel tant il est vaste, mouvant et étonnant.

Durant six épisodes bien garnis, les téléspectateurs passent, entre autres, de l’univers du marketing à celui de la science alimentaire en deux temps, trois mouvements, juste ce qu’il faut pour mieux comprendre les rouages de l’industrie de la nourriture emballée, qui pèse à elle seule 3000 milliards de dollars annuellement. De plus, on y apprend toutes sortes d’anecdotes, comme le temps qu’il faut à une pomme de terre pour devenir une croustille ou l’origine des céréales Corn Flakes de Kellogg’s, histoire d’en savoir davantage sur ce que nous engloutissons sans trop nous poser de questions. Loin d’être moralisatrice ou prescriptrice, la série Mangez-moi déboulonne, de fait, certains mythes pas toujours reluisants sur l’alimentation transformée.

ICI Explora, lundi, 20 h dès le 5 juin

Mais encore

Le documentaire américain The Age of Influence pénètre dans les coulisses du monde pas toujours doré des influenceurs. À travers différents scandales, il est notamment question de la cancel culture sur les réseaux sociaux et de tout ce que lesdits influenceurs ont à cacher et qui peut détruire des vies.

L’acteur et humoriste Rachid Badouri se raconte pour sa part lors d’un voyage père-fils au Maroc, quelque part dans les montagnes poétiques du Rif qui ont vu naître ses ancêtres. Le documentaire L’héritage Badouri explore donc les racines berbères de Rachid et de Mohamed Badouri et met en lumière le parcours sinueux qui a mené la famille jusqu’au Québec.

Tom Holland pour Apple TV+ Celui qui a déjà été six fois Spider-Man/Peter Parker sur grand écran pour Marvel revient dans une minisérie adaptée du roman de l’Américain Daniel Keyes, The Minds of Billy Milligan. Dans la déconcertante et obscure The Crowded Room, l’espoir du cinéma britannique Tom Holland, qui en est par ailleurs producteur exécutif, est Danny Sullivan, un jeune homme arrêté après une mystérieuse fusillade dans le New York de la fin des années 1970. Ses interrogatoires avec la détective Rya Goodwin, interprétée par Amanda Seyfried (The Dropout), vont rapidement révéler un passé trouble et pour le moins surprenant. À noter aussi la présence au générique d’Emmy Rossum (Shameless), de Will Chase (Nashville), de Sasha Lane (American Honey) et de Christopher Abbott (Girls).



The Crowded Room

Apple TV+, dès le 9 juin

Disney+, dès le 5 juinTV5, le mercredi 7 juin, 19 h