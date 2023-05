Sur vos écrans: prendre la vague

Spiritualité moderne ?

Tarot, astrologie, sorcellerie, voyance, lithothérapie… Les arts mystiques ont particulièrement la cote en ce moment. Face à cet engouement inédit, les animateurs Joanie Gonthier et Félix-Antoine Tremblay croient en leur bonne étoile et parlent ouvertement de ces sujets ésotériques pour mieux les démystifier aux yeux du public de Véro.tv. Plus encore, ils vont vivre ensemble des expériences, qu’on y adhère ou non, pour le moins surprenantes en devenant, face à la caméra, les cobayes de cinq formes d’arts divinatoires.

Quête de sens ? Nouvelle spiritualité ? Compréhension de l’impénétrable ? Leurs rencontres avec des spécialistes et des adeptes de longue date permettent ainsi de s’éloigner des clichés et amènent quelques éléments de réponses à ces interrogations. Ésotérique ? est d’autant plus intrigante qu’elle apporte différents points de vue — Joanie Gonthier pratique certains arts divinatoires depuis un certain temps, alors que Félix-Antoine Tremblay est un néophyte — et laisse place à l’interprétation.

Soulignons également l’arrivée de la série jeunesse radio-canadienne Premier trio, qui suit une joueuse de hockey de 14 ans qui vient d’être sélectionnée par une nouvelle équipe AAA masculine !

Véro.tv, dès le 30 maiICI Tout.tv Extra, dès le 1er juin

Destin autochtone

Un an après Pour toi Flora, la fiction continue de s’intéresser à l’histoire tragique des pensionnats pour Autochtones. Cette fois, Little Bird, série diffusée sur Crave et présentée au Festival Séries Mania, raconte l’histoire de Bezhig Little Bird (incarnée par la jeune comédienne Darla Contois), une Saskatchewanaise qui a été retirée à sa famille à l’âge de cinq ans pour être adoptée par une famille juive de Montréal. Plus d’une décennie plus tard, celle-ci, alors âgée d’une vingtaine d’années, entreprend des recherches afin de renouer avec ses origines…

À noter que Little Bird est inspirée de la vie de sa créatrice, la cinéaste torontoise Jennifer Podemski, qui fut élevée par un père juif après avoir été enlevée à sa mère autochtone. Cette série captivante évoque ainsi différents niveaux de traumatismes : ceux des communautés autochtones du Canada, qui se sont vu arracher leurs enfants, et celui de l’Holocauste, dont la mère adoptive de Bezhig est une survivante.

Crave

Faire des remous

Historia s’inspire de la saison estivale qui approche et donne un coup de projecteur sur les courses d’hydroplanes. L’émission Splash embarque les téléspectateurs pour la Montérégie, de Valleyfield à Beauharnois en passant par Sorel-Tracy, afin de suivre les équipes québécoises Bull Shark, Canada Girl, La Bête noire et Supernova — dont les engins vont à plus de 250 km/h ! — dans leurs courses folles vers les podiums.

La série documentaire promet, bien sûr, sensations fortes et compétitions acharnées, mais aussi des tranches de vie qui font découvrir aux téléspectateurs tant des performances originales que des personnalités au caractère bien trempé qui jonglent sans cesse entre adresse, stratégie et endurance pour parvenir à leurs fins.

Historia, jeudi, 20 h, dès le 1er juin

Tempête en Amérique

Il est l’un des pionniers du rock’n’roll aux États-Unis, une âme rebelle et éclatante qui a toujours eu de l’énergie à revendre. Richard Wayne Penniman, qui se faisait appeler Little Richard, est un auteur-compositeur-interprète afrodescendant qui, dès les années 1950, a séduit tous les pans d’une Amérique ségréguée aux côtés, par exemple, de Chuck Berry, de Fats Domino et de Bo Diddley. C’est à Little Richard que l’on doit en effet des titres comme le légendaire Tutti Frutti et Long Tall Sally.

Trois ans après son décès, PBS lui consabre un riche documentaire, American Masters. Little Richard: King and Queen of Rock’n’Roll, qui explore, entre autres, l’impact de ce musicien extraordinaire sur ses pairs et la société.

PBS, le 2 juin, 21 h