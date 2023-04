«Ghosted»: il n’y aura pas de second rendez-vous

Sadie a tendance à fuir les relations humaines en général, et amoureuses en particulier. Il est vrai que son travail l’amène souvent à partir à la dernière minute pour des périodes prolongées. Cole est, pour sa part, un type sensible qui ne craint ni la communication, ni les marques d’affection, même après un seul rendez-vous. Évidemment, ces deux êtres que tout oppose sont voués à tomber amoureux, comédie romantique oblige. Le hic ? Elle est une formidable agent secret, et lui, un fermier casanier peu outillé pour ce genre d’existence. Qu’à cela ne tienne, l’y voici plongé malgré lui ! Mettant en vedette Ana de Armas et Chris Evans, Ghosted (V.F.) est, hélas, affublé d’un titre prophétique.

En cela que, à l’instar de cette personne qu’on n’a nulle intention de rappeler après un malencontreux premier rendez-vous, le film est à éviter. Il n’empêche, cette production Apple Studios a manifestement joui d’un budget appréciable. Comme il s’agit d’une intrigue globe-trotter d’action et d’aventure fertile en séquences d’action, on n’a pas lésiné sur les moyens.

Lesdites séquences d’action s’avèrent tantôt efficaces, tantôt tout juste adéquates, tantôt ratées. Une poursuite dans un car de touristes au Pakistan n’en finit plus de finir.

C’est toutefois au niveau du scénario, écrit par quatre scénaristes, rien de moins, que ça coince le plus. Quantité n’est pas gage de qualité. Pourtant, deux des scribes, Rhett Reese et Paul Wernick, avaient déjà collaboré sur le pas mal plus réussi Zombieland, en plus d’avoir coécrit les désopilants Deadpool. On est loin du compte.

Ici, on nage dans la formule et le recyclage.

Aucune surprise

C’est comme si, satisfait d’avoir inversé le paradigme traditionnel en faisant du personnage féminin l’alpha du duo dissonant face à un personnage masculin en poisson hors de l’eau, le quatuor s’était ensuite borné à écrire sur le pilote automatique. Dans le genre « espionne plus redoutable que ses collègues masculins », Spy (Espionne), avec Melissa McCarthy, et The Spy Who Dumped Me (L’espion qui m’a dompée), avec Mila Kunis et Kate McKinnon, sont beaucoup plus drôles et enlevés.

Car malgré ses scènes de combat et autres fusillades, ça traîne, dans Ghosted. Le temps paraît d’autant plus long qu’aucun développement ne surprend.

Dans les rôles principaux, Ana de Armas (Knives Out, Blonde) et Chris Evans (Captain America, The Gray Man) sont charismatiques à souhait, mais ne partagent pas une bien grande chimie. Raison de plus pour ne pas donner suite.

Ghosted (V.O. et V.F.) ★ 1/2 Comédie d’action de Dexter Fletcher. Avec Ana de Armas, Chris Evans, Adrien Brody, Mike Moh, Anna Deavere Smith. États-Unis, 2023, 116 minutes. Sur Apple TV +.