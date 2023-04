«Love Death»: au pays de Candy

Basée sur Evidence of Love : A True Story of Passion and Death in the Suburbs (1984), des journalistes John Bloom et Jim Atkinson, Amour et mort (V.F. de Love Death), série de sept épisodes de l’incontournable David E. Kelley (Anatomie d’un scandale), nous transporte dans une petite ville du Texas où, le vendredi 13 juin 1980, un meurtre sanglant a ébranlé l’Amérique. Ce jour-là, Betty Gore (Lily Rabe), enseignante et mère de famille, est tuée à coups de hache par son amie Candy Montgomery (Elizabeth Olsen), reine du foyer et mère de deux enfants.

Deux ans auparavant, Candy, insatisfaite de son union avec Pat Montgomery (Patrick Fugit), et Allan Gore (Jesse Plemons), las des troubles dépressifs de Betty, ont vécu une liaison. Méthodistes pratiquants, très impliqués dans leur paroisse, Candy et Allan avaient mûrement réfléchi à leur aventure extraconjugale, allant jusqu’à établir une liste de « pour » et de « contre ».

Si l’histoire vous semble familière, peut-être avez-vous déjà vu le téléfilm de Stephen Gyllenhaal avec Barbara Hershey, Une preuve d’amour (A Killing in a Small Town, 1990), ou suivi la minisérie de Nick Antosca et Robin Veith avec Jessica Biel, Candy (2022). Si Amour et mort avait été tournée il y a une vingtaine d’années, Nicole Kidman, déjà vue dans l’univers de Kelley (Nine Perfect Strangers, The Undoing), y aurait trouvé un rôle dans lequel elle excelle, celui d’une femme placide brûlant de l’intérieur. Il n’est donc pas surprenant de l’y retrouver à titre de productrice.

À défaut de l’actrice australienne, c’est la non moins talentueuse Elizabeth Olsen qui prête ses traits angéliques à celle qui faisait figure de ménagère idéale auprès de ses voisins. De presque toutes les scènes, elle incarne à la perfection cette femme qui cache ses failles derrière un masque de bonté.

Banlieue idyllique

Bercé par la voix sublime de Nina Simone chantant Don’t Let Me Be Misunderstood, le générique résume en quelques images le drame à venir : un panneau annonçant la ville de Wylie, Texas, une croix portant l’inscription « Jesus Saves », une église blanche, des automobiles familiales aux appliques de faux bois, des mains qui s’effleurent, la façade d’un motel, une beauté désespérée se coupant au doigt en tranchant des légumes, de la vaisselle ébréchée, du sang sur le carrelage…

Par une mise en scène ample, une caméra fluide et une utilisation judicieuse de plans en plongée, Lesli Linka Glatter (Homeland) suggère la présence d’un dieu bienveillant flottant au-dessus de la petite communauté où le soleil ne cesse de briller, où les paroissiens vivent en harmonie, où il est difficile pour les brebis égarées de se cacher pour pécher en paix.

En contrepoint, la réalisatrice, qui tire profit de la minutieuse reconstitution d’époque, compose des huis clos suffocants d’où les ménagères frustrées veulent s’échapper, où les amants vont se réfugier pour y reproduire les gestes d’un couple traditionnel. Dans la seconde portion de la série, où le récit se concentre sur le procès de Candy, où la cour de justice remplace l’église, où l’étude de moeurs au ton décalé fait place au drame judiciaire aux airs de déjà-vu, la caméra s’immobilise pour ensuite mieux traquer la fautive.

Chère voisine

« Ceci est une vraie histoire », est-il écrit, blanc sur noir, avant chaque épisode. S’étant permis quelques libertés avec la réalité, David E. Kelley surprend par sa manière de faire évoluer ses personnages comme s’ils jouaient dans un Feydeau revisité par Burton. À se tenir ainsi à distance, il semble regarder de haut, voire se moquer de, cette communauté déchirée entre les valeurs de Papa a raison et les tentations de La fièvre du samedi soir.

Très présentes dans Love Death, les références à la culture populaire révèlent les traits de caractère des personnages. Découvrant sa fille déguisée en « bad » Sandy de Grease, Betty, bigote décomplexée, en profite pour blâmer Candy d’avoir emmené leurs filles voir cette comédie musicale qu’elle juge peu convenable pour la famille. Pour fuir son morne quotidien, Pat se projette dans La croisière s’amuse. Quant à Candy, qui plaidera la légitime défense à son procès, elle s’éclate au volant sur Take a Chance on Me d’ABBA.

Lorsqu’on lui demandera pourquoi elle a assené 41 coups de hache à Betty plutôt que d’esquiver l’attaque, Candy répondra candidement : « J’avais peur qu’elle se relève… » Rappelons qu’un mois plus tôt, un long métrage sorti en salle en avait traumatisé plus d’un : Vendredi 13 (Friday the 13th), de Sean S. Cunningham.

D’ailleurs, même si les images de la scène de meurtre apparaissent dès le premier épisode, ce n’est qu’au dernier épisode que l’on dévoile le meurtre en entier. La scène est d’une telle violence que l’on se croirait devant un film d’horreur. Montrer à plusieurs reprises le cadavre de Betty gisant dans une mare de sang ne suffisait-il pas ? Si Love Death s’avère une fascinante série à dévorer en rafale bien qu’on en connaisse l’issue, force est de se demander pourquoi David E. Kelley y a mis autant d’humour noir pour relater les circonstances ayant entraîné la mort d’une femme croulant sous la charge mentale.

Amour et mort (V.F. de Love Death) ★★★ 1/2 Crave, dès le 27 avril