Sur vos écrans: santé!

Redécouvrir l’histoire si étonnante de la médecine et de ses traitements, voilà l’invitation faite par les réalisatrices Karina Marceau (Quand l’amour rend aveugle) et Geneviève Tremblay (Les grands reportages personnalités) aux téléspectateurs dans une nouvelle série documentaire diffusée à Savoir média. Qu’il s’agisse d’oncologie, d’ophtalmologie, d’orthopédie ou encore de soins dentaires, De la scie au bistouri met ainsi en lumière des dizaines et des dizaines d’anecdotes et de faits tout aussi passionnants les uns que les autres. Mais ce qui rend l’émission d’autant plus captivante, c’est sans aucun doute le ton drôle et super impertinent de la narratrice Catherine Éthier, qui met sa prose légendaire au service de la vulgarisation scientifique. Avec, en outre, des prises d’images inédites qui ne pourraient pas être plus réelles — comme une opération à cerveau ouvert sous anesthésie locale et une césarienne, toujours introduites par un traumavertissement, évidemment — il faut toutefois avoir le coeur bien accroché… mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, tant on apprend de choses intéressantes.

Dans l’épisode consacré à la gynécologie-obstétrique, justement, le regard porté sur le passé permet notamment de constater qu’aujourd’hui, ce sont peut-être les femmes les mieux placées pour comprendre le fonctionnement de leur corps et, de fait, accompagner et soigner leurs semblables de la meilleure façon qui soit. On y apprend en effet énormément sur l’évolution des techniques d’accouchement, à l’origine pas toujours rassurantes et parfois compliquées, mais aussi sur le rôle que les sages-femmes peuvent avoir tout au long de la grossesse. Puis, quand De la scie au bistouri porte notre attention sur la neurologie, on a le privilège d’assister à la pose d’une sonde qui, grâce à l’envoi d’un courant électrique dans le cerveau, est censée améliorer la qualité de vie des patients atteints de la maladie de Parkinson. Une véritable prouesse, tellement fascinante !

Des histoires d’éclosion

Du côté de la santé mentale, Hugo Rozon (The 108 Journey) propose une autre série documentaire, sur un ton plus grave, peut-être, mais tout aussi absorbante et saisissante. Huit artistes ont ouvert la porte de leur intimité au réalisateur et se confient sans langue de bois, avec bienveillance et générosité, sur leurs états d’âme, actuels ou passés. Comme des papillons donne en effet la parole à des personnalités comme Mariana Mazza, Marc Dupré, Louise Latraverse ou encore le beatmaker High Klassified, qui n’hésitent pas à dévoiler une partie de leur histoire personnelle ponctuée, à un moment donné, d’épreuves difficiles.

Le comédien et scénariste Claude Legault revient par exemple, avec beaucoup de sincérité et de sensibilité, sur le traumatisme qui lui a, à son insu d’abord, causé de l’anxiété, des idées suicidaires et une dépression majeure dans sa jeunesse. Il se souvient par ailleurs des bienfaits de l’improvisation sur sa santé mentale : un soir qu’il regardait Télé-Québec, l’artiste dit avoir été foudroyé par un appel presque divin, qui l’a a « fait sortir de sa coquille pour cracher les bobos ».

Si l’anxiété et la panique l’ont longtemps isolé, comme lors de cette journée où il travaillait avec Pierre-Yves Bernard sur le scénario de Dans une galaxie près de chez vous et que la pire crise d’angoisse de sa vie vint frapper à sa porte, Claude Legault évoque dans Comme des papillons la nécessité d’effectuer son « coming out d’anxieux » et d’entamer des traitements. « J’étais sur le bord du précipice », « l’impression d’être sur une île déserte », se souvient-il. Il nous incite aujourd’hui à revoir notre rapport au bonheur et au moment présent, et à ouvrir la discussion sur l’empathie, l’amour et l’amitié dans nos quotidiens afin de nous extraire de la solitude. Selon lui, il est plus que jamais important de parler pour se soulager et s’accepter dans la douceur. Parce qu’il n’a jamais perdu son humour pour autant, l’acteur aime faire dans la « psycho pop » et enjoint au public de « s’aimer plus », un pas nécessaire pour avancer. En résumé, cette émission est aussi touchante qu’elle est essentielle pour affronter les tabous.

Enjeux d'avenir

Radio-Canada se penche sur le futur de nombreuses fermes laitières québécoises dans le documentaire Ferme familiale. Celui-ci, réalisé par Mathieu Quintal (2050 dans votre assiette), brosse le portrait de deux frères et de leurs trois fils, qui exploitent la ferme centenaire Montcalm et Frères, à Saint-Louis-de-Gonzague, en Montérégie. Face à l’incertitude à venir, ces derniers ont décidé d’investir quelque 3 millions de dollars dans une étable moderne et une technologie haut de gamme pour apporter de la stabilité aux générations futures. À noter la discussion très enrichissante que la famille a avec Hansi, le monteur de la structure de la nouvelle grange, sur les réalités très différentes de l’agriculture à travers le Canada.

Pour sa part, Tout déballer, de Sophie Lambert (Amours criminels) et Sylvain Allard, décortique le système complexe de l’emballage pour mieux informer sur notre façon de consommer. De la pollution plastique des océans à la crise du recyclage en passant par le suremballage, le documentaire sonde les causes d’un désastre écologique et suggère quelques pistes de solution.

Du suspense

Diffusée au Canada sur Disney+, la série Saint X de Leila Gerstein (GossipGirl) raconte le mystérieux décès d’une jeune femme pendant ses vacances dans les Caraïbes… Elle met en vedette Alycia Debnam-Carey (The 100) et West Duchovny, fille de David Duchovny et Téa Leoni.

Resurrections

The

Avec une distribution cinq étoiles — Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville, Stanley Tucci et Richard Madden —, de David Weil, pour Prime Video, est une série d'espionnage où les agents secrets perdent soudainement la mémoire…

