La série québécoise «L’air d’aller» victorieuse au festival des séries de Cannes

La série québécoise L’air d’aller a remporté le Prix des étudiants pour la meilleure série courte au Festival des séries de Cannes (Canneseries), mercredi.

La production d’Urbania, scénarisée par Jean-Christophe Réhel et réalisée par Sarah Pellerin, suit les tribulations de quatre jeunes adultes atteints de fibrose kystique qui cherchent à profiter de chaque instant de la vie.

Elle met en vedette Catherine St-Laurent, Antoine Olivier Pilon, Joakim Robillard et Noémie Leduc-Vaudry.

L’offrande québécoise s’est démarquée parmi dix finalistes, dont la série canadienne Des fleuves naissent des rivières.

Le jury de la catégorie Séries courtes était présidé par Javier Ambrossi et Javier Calvo, qui sont à la tête de la société de production Suma Content et qui ont produit plusieurs séries primées. L’humoriste et comédienne franco-suisse Marina Rollman, ainsi que la comédienne italienne Simona Tobasco, figuraient aussi parmi le panel de jurés, qui comptait aussi une douzaine d’étudiants.

Canneseries en est à sa cinquième année. Ce festival, qui célèbre le meilleur des séries à travers le monde, se déroulait du 14 au 19 avril en France.

Il est possible de visionner L’air d’aller sur Télé-Québec et sur plusieurs plateformes en ligne.

La série de Jean-François Rivard et Mathieu Cyr Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) était en compétition officielle, mais c’est la norvégienne Power Play qui s’est mérité le prix de la meilleure série.

Du côté des séries documentaires, où celle de Philippe Falardeau, Lac-Mégantic — ceci n’est pas un accident concourait, l’oeuvre belge Draw for Change! a remporté le trophée.