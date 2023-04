Debora Cahn, «showrunneuse» de tous les pouvoirs

Showrunner, ça vous dit quelque chose ? Le terme n’apparaît dans presque aucun dictionnaire français. Le Wiktionnaire propose par contre les variantes orthographiques showrunneur et showrunneuse pour cet anglicisme, et ajoute des synonymes plus ou moins inappropriés : réalisateur (non), auteur-producteur (ce n’est pas ça non plus) ou directeur de série, la recommandation de l’OQLF (on s’approche de quelque chose).

Le mot commence à peine à s’étendre ici, parce que la chose existe à peine. Aux États-Unis, par contre, cette fonction se retrouve au cœur du système de production télévisuelle. On a même en partie lié le nouvel âge d’or de la série télé au développement généralisé de cette fonction.

Alors, qu’est-ce à dire ? Showrunneur, quessé ça ?

Debora Cahn, « showrunneuse » américaine émérite, explique elle-même son travail de base en téléentrevue au Devoir : « Je trouve une idée pour une série et après je rassemble une équipe de scénaristes qui transforme cette idée en une histoire qui s’étend sur huit heures. Je travaille avec cette équipe pour trouver le bon chemin. Chacun des scénaristes écrit et, à la fin, je refaçonne le tout pour créer une voix cohérente. Après, je supervise la transposition des textes dans la production télévisuelle et à l’étape finale de la postproduction. »

Bref, elle imagine, conçoit et dirige l’écriture de la série. Mme Cahn vient de « showrunner » et de diriger la production de The Diplomat, qui paraît cette semaine sur Netflix. Elle a agi auparavant comme productrice pour 184 épisodes de Grey’s Anatomy (en plus d’en écrire 17 elle-même) et comme scénariste de 34 épisodes de The West Wing (À la Maison-Blanche, 1999-2006). Elle a aussi combiné les deux fonctions de productrice et de scénariste pour Homeland (2011-2020), reprise étasunienne d’une création originale israélienne.

C’est en travaillant sur ce thriller d’espionnage anxiogène que l’idée de base de la nouvelle création diplomatique de Mme Cahn lui est venue. « Pour Homeland, nous avons rencontré une sélection incroyable d’experts du monde politique, des militaires, des professionnels du renseignement, des journalistes, raconte-t-elle. Nous avons aussi reçu un certain nombre d’ambassadeurs. Les histoires qu’ils racontaient étaient à couper le souffle. Ils vont dans des zones de guerre ou en des zones en crise qui pourraient se transformer en zones de guerre. Le service diplomatique est le premier à entrer et le dernier à sortir des régions touchées par des catastrophes, et personne ne sait qui l’anime en faisant quoi. »

Ma souricière bien-aimée

The Diplomat suit l’arrivée en poste très tumultueuse de Kate Wyler (Keri Russell, l’espionne du chef-d’œuvre The Americans), nouvelle ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni. Un navire de guerre britannique vient d’être durement attaqué dans le golfe Persique. Les soupçons se portent sur l’Iran et la Russie. La pro aide à démêler les responsabilités tout en essayant d’éviter le déclenchement d’une guerre majeure.

Cet enjeu planétaire s’entortille autour d’un autre, intime celui-là, concernant le mariage au point de rupture de l’ambassadrice. Hal Wyler (Rufus Sewell), conseiller surdoué des relations internationales, vit avec sa femme à Londres et magouille en coulisses pour dénouer des impasses politiques.

Il faut quelques épisodes pour que les rouages narratifs s’activent à plein régime et que les rebondissements fassent mouche. Mme Wyler n’imite pas les diplomates qui « vont dans les zones de guerre ». La série se déroule en lieu et place entre l’ambassade de Londres, la magnifique résidence de fonction et les bureaux du Foreign Office. C’est surtout un show de très beaux bureaux.

« J’ai expliqué à Netflix que je voulais une facture qui faisait penser à The Crown, et Netflix savait bien de quoi je parlais, évidemment », commente Mme Cahn en référence à cette autre série du géant du Web portant sur la vie de la reine Élisabeth II. « On a essayé, on a bâti quelque chose qui tient et qui répond à notre vision de départ. »

Cela dit, The Diplomat traite effectivement d’un monde méconnu, celui des ambassades et des consulats, que le cliché réduit à des postes distribués à de vieux hommes avec des noms à particule pratiquant encore le baisemain. Kate Wyler a fait ses classes à Kaboul et souhaitait y retourner. Elle sacre comme une coach de hockey « pour bien montrer qu’elle n’incarne pas une version maniérée de la diplomatie », justifie sa créatrice.

Le monde selon Kate

Mme Cahn a aussi l’évident mérite de développer une autre série autour d’un personnage de femme forte. Et sans atteindre les sommets de pédagogie captivante de The West Wing, The Diplomat renseigne sur les manières de faire des avant-postes de la politique étrangère dans le monde.

« On voulait être réalistes autant que possible pour faire comprendre les enjeux », explique Mme Cahn en ajoutant avoir multiplié la recherche en amont de l’écriture. « Je trouve intéressant d’exposer comment les décisions qui ont des conséquences importantes se prennent de manière significative et intense. »

Dans The West Wing, le miroir déformant du pouvoir à Washington prenait des allures uchroniques. La nouvelle série londonienne colle beaucoup plus à la réalité. Le président fait immédiatement penser à Joe Robinette Biden ; une remarque parle de son prédécesseur à moitié zinzin. L’ombre de la guerre en Ukraine et des tensions renouvelées avec la Russie et la Chine plane sur toute l’action.

« Je ne voulais pas créer un reflet de ce qui se passe dans le monde, corrige la “showrunneuse”. Seulement, pendant que nous écrivions et produisions ce show, la nature des relations internationales des États-Unis a complètement changé. Nous étions dans une ère déterminée depuis des décennies par la guerre contre le terrorisme, et tout a basculé soudainement avec la guerre qui se ramène en Europe et en Ukraine et donne une impression de nouvelle guerre froide. Ça nous semblait donc fou de parler de diplomatie sans parler de ce nouveau contexte mondial. »

Le résultat tranche aussi avec certaines productions culturelles américaines surchargées de propagande militariste et patriotique. Dans une scène, l’ambassadrice Wyler mentionne les mensonges américains jusqu’à l’ONU qui ont servi à déclencher la guerre en Irak.

« Nous voulions poser un regard honnête mais optimiste sur ce genre de travail diplomatique, conclut la “showrunneuse” Cahn. C’est souvent facile pour des commentateurs d’écrire sur les gens en politiques pour les décrire comme corrompus et méchants. Mon expérience, en tant que personne qui a beaucoup écrit sur ce milieu, c’est qu’il est rempli de bonnes personnes avec de bonnes valeurs. Mais le monde bascule en enfer constamment. Ce contraste m’intéressait. Nous avons fait des choses horribles et des choses grandioses. Je cherche autant que possible à raconter ces deux aspects en même temps. »

The Diplomat Netflix, dès le 20 avril