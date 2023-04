«Evil Dead», l'irrésistible terreur

Le 21 avril, dans la plupart des cinémas, on pourra suivre deux soeurs et leur progéniture lors d’un séjour dans une cabane au fond des bois. Le film s’intitulant Evil Dead Rise (L’opéra de la terreur : renaissance), gageons que rien de bon ne les y attend, même si l’action se transporte ensuite dans un immeuble en ville. De fait, s’il est une leçon à tirer de la saga Evil Dead, dont le film originel, The Evil Dead (L’opéra de la terreur), prit l’affiche il y a plus de 40 ans, c’est qu’il ne faut jamais, au grand jamais s’aventurer dans une cabane au fond des bois. Ce dont attestent, avec sanguinolence et humour, les suites, remakes, séries télé et autres spectacles musicaux.

Sam Raimi, futur réalisateur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange dans le multivers de la folie), vient d’avoir 20 ans lorsque s’amorce le tournage de The Evil Dead, ou le cauchemar de cinq jeunes gens attaqués par une entité démoniaque lors de « vacances » dans ladite cabane.

Une cabane, et un argument, qui inspirera maints films subséquents, de Cabin Fever (Fièvre noire) à Knock at the Cabin (La cabane isolée) en passant par le bien nommé Cabin in the Woods (La cabane dans les bois). À la réflexion, toutefois, on pourra voir dans ce décor typé une simple évolution de l’auguste château hanté ou du manoir gothique perdu dans la lande.

Quoi qu’il en soit, c’est fort d’un petit budget et du soutien de ses proches que Raimi s’enfonce dans une zone marécageuse du Tennessee, à la fin de 1979. Bruce Campbell, son meilleur ami, incarne le protagoniste Ash, et Robert Tapert, son cochambreur au collège, agit comme producteur.

Imparti de ressources très limitées, le réalisateur en herbe doit user d’ingéniosité, notamment pour les séquences où une entité invisible fonce à travers les arbres : on bricole d’improbables armatures, on arrime la caméra à un vélo, on la fait même glisser sur de la vaseline…

De nombreux fans de « The Evil Dead » apprécient la manière dont le film alterne suspense, atmosphère, chocs, gore et comédie [...].

Raimi privilégie des angles outrés et multiplie les trouvailles visuelles tributaires de son passé récent de magicien. Caméraman sur le film, Tim Philo confie dans l’ouvrage The Un­seen Force: The Films of Sam Raimi : « Il y avait des moments sur The Evil Dead où je disais “Sam, c’est une bonne idée, mais ça va être comique”, et il répondait “Ça n’a pas d’importance, tant que le public et moi, on ne s’ennuie pas. Qu’il ait peur, qu’il panique ou qu’il rie, ce sont toutes de bonnes réactions”. »

Les effets spéciaux fauchés rendent compte de ce parti pris, surtout les passages recourant à l’animation en volume (stop motion). Constantes, les ruptures de ton vont de l’humour quasi burlesque à la franche épouvante. De noter Kate Egan en 2002 dans son essai The Evil Dead : « De nombreux fans de The Evil Dead apprécient la manière dont le film alterne suspense, atmosphère, chocs, gore et comédie, une stratégie qui permet au film de s’amuser avec le public tout en conservant son côté dérangeant. »

Et côté dérangeant, il y a. On songe à cette séquence lors de laquelle Cheryl est violée en forêt par un entrelacs de branches « possédées ». Au San Diego Reader, Sam Raimi avouera en 2012 regretter l’inclusion de cette scène : « C’était inutilement gratuit et brutal. »

Film culte instantané

À sa sortie en 1983, après une première en 1981 et un passage au marché de Cannes en 1982, le film fait de grosses recettes malgré sa classification X, qui, aux États-Unis, le prive de quantité de salles. Avec en guise de publicité une citation élogieuse du déjà très populaire écrivain Stephen King, le public est néanmoins au rendez-vous. Plus encore lorsque le film paraît en VHS. Banni au Royaume-Uni, où il est inscrit à l’infâme répertoire des « Video Nasties », The Evil Dead voit son statut culte croître rapidement.

De telle sorte qu’en 1987, Raimi, Campbell et Tapert reviennent avec Evil Dead II: Dead at Dawn (L’opéra de la terreur 2), grosso modo un remake du premier film doté d’un peu plus de moyens, de maîtrise et d’humour (la main coupée vivante à la Addams Family, la tronçonneuse greffée au bras, etc.). À l’instar du premier film, la suite reçoit un accueil enthousiaste. Dans le Chicago Sun-Times, l’influent Roger Ebert commence ainsi sa critique : « Evil Dead II: Dead by Dawn est une comédie déguisée en “choc-a-rama” imbibé de sang. En surface, ça ressemble à un film d’horreur routinier, à un vomitorium conçu pour séparer les adolescents de leur déjeuner. Mais regardez d’un peu plus près, et vous vous rendrez compte que le film est une satire assez sophistiquée. »

Si le box-office est ce coup-ci plus décevant, on s’arrache le film dans les clubs vidéo. D’où, en 1992, Army of Darkness (L’armée des ténèbres), dans lequel Ash (toujours Bruce Campbell) est projeté au Moyen-Âge par le Necronomicon, un grimoire maléfique présent dans tous les films.

Ici, Raimi se gâte en intégrant à son univers cinématographique une pléthore d’oeuvres ayant marqué son enfance, dont le roman de Mark Twain Un Yankee à la cour du roi Arthur, et le film Jason and the Argonauts (Jason et les Argonautes) : le mémorable bataillon de squelettes en animation en volume imaginé jadis par Ray Harryhausen est l’objet d’un hommage loufoque.

Les critiques sont encore plutôt positives, et les recettes, correctes, mais on sent l’essoufflement. Raimi, qui dans l’intervalle a réalisé Darkman, sur un superhéros vengeur, souhaite par ailleurs démontrer l’étendue de sa palette. En témoignent The Quick and the Dead (Instinct de vengeance), un western hyperstylisé, A Simple Plan (Un plan simple), un néonoir ultracynique… Jusqu’à Spider-Man, en 2002, premier d’une lucrative trilogie consacrée au célèbre superhéros.

Un spectacle participatif

Or, malgré son succès comme réalisateur et producteur (par l’entremise de sa société Ghost House Pictures), Raimi revient irrésistiblement à Evil Dead. D’abord en 2013, avec un « reboot » (ou semi-remake ou suite : il y a désaccord sur la question) signé Fede Alvarez, et dont il est l’un des producteurs avec Bruce Campbell et Robert Tapert, puis entre 2015 et 2018, avec la série Ash vs Evil Dead, où il renoue avec Campbell en Ash chasseur de démons. Sans oublier le sanguinolent Evil Dead: The Musical, créé sur les planches en 2003, avec sa permission.

Quant à Evil Dead Rise, il ramène le trio original — Raimi, Campbell, Tapert — à titre de producteurs. C’est le réalisateur irlandais Lee Cronin (The Hole in the Ground) qui écrit et réalise. Lors de sa première à South by Southwest (SxSW), le film a plongé public et critique dans une liesse macabre : un phénomène récurrent dans la saga, que le critique Vincent Canby relevait dès 1983.

« [The Evil Dead] est un grand spectacle participatif. C’est assez intrigant pour captiver le public […] et assez absurde pour inviter celui-ci à lui répondre », écrit-il alors dans le New York Times.

C’est dire que, contre toute logique, on a à nouveau hâte de se hasarder dans cette damnée « cabane au fond des bois ». Et au-delà.