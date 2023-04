Red Ketchup, de la case à l’écran

Barrez vos portes, cachez vos enfants, vos médicaments et vos bidons de liquide antigel : l’agent du FBI Red Ketchup revient dans nos chaumières en y entrant par la télévision. Le 20 avril, Télétoon diffusera le premier d’une série de 20 épisodes des aventures du personnage culte de la bédé québécoise créé en 1982 dans les pages du magazine Croc par le scénariste Pierre Fournier et le scénariste et dessinateur Réal Godbout, lequel voit ainsi aboutir 20 ans de démarches pour adapter à l’écran son oeuvre. Les Soviétiques et les nazis ne s’en remettront pas !

Très exactement 10 secondes après le début du premier épisode (Du Ketchup sur la neige), Red Ketchup interrompt un voleur de bombe sur une piste d’atterrissage dans les Territoires du Nord-Ouest en lui fracassant le crâne d’un coup de clé à molette. Le sang gicle partout, et nous voilà vite rassurés : cette adaptation des aventures de Red Ketchup sera fidèle à l’esprit original de la bande dessinée, c’est-à-dire violente, grotesque, osée et dopée aux multiples substances qui alimentent notre antihéros polytoxicomane et paranoïaque.

Cela dit, dans les albums de Red Ketchup — trois édités par Dargaud au début des années 1990, l’intégrale des neuf albums racontés dans les pages de Croc publiée par La Pastèque à partir de 2007 —, « on remarque que la violence était plus présente au début », relève le bédéiste. « On en voit moins avec le temps, pas parce qu’on voulait se censurer, mais parce qu’on ne voulait pas seulement miser là-dessus. En regardant de près les albums, on voit qu’il n’y a pas tant de violence que ça, mais on sait que le personnage en est capable. »

Il s’agit d’une production de Télétoon la nuit, donc diffusée à 22 h, « mais bon, ça se peut que les enfants qui se couchent trop tard tombent dessus », s’imagine le coscénariste et réalisateur de la série, Martin Villeneuve.

« Une forme de consécration »

« La création de Red Ketchup remonte aux années 1980, alors on joue dans ce contexte, et avec son ton que je qualifierais de politically incorrect qui, je crois, a sa place dans notre paysage télévisuel. Ça a été un défi de faire aujourd’hui une série dans ce ton, car je ne voulais absolument pas dénaturer le personnage. » Fan de l’oeuvre de Fournier et Godbout, Villeneuve les avait approchés il y a 20 ans pile pour transposer cet univers en dessin animé ; des projets de long métrage ont même été échafaudés (deux scénarios ont été écrits), puis abandonnés. Sphère Animation et Télétoon/Adult Swim (Red Ketchup sera diffusé au Canada anglais, peut-être un jour aux États-Unis) ont donné vie au projet, pour notre plus grand bonheur.

Réal Godbout a agi à titre de conseiller à la scénarisation et à l’image durant la production de la série, qui reproduit fidèlement l’univers graphique du dessinateur, son trait, sa ligne claire : « Visuellement, je trouve ça satisfaisant, entre autres le travail sur les décors, qui ont toujours été importants pour moi. Ils font partie du récit, il faut les mettre en évidence. » Le comédien Benoît Brière a complètement transformé sa voix pour incarner, de manière convaincante, le Red Ketchup animé, « un personnage qu’on a essayé de rendre le plus antipathique possible », ce qui « ne l’a pas empêché de devenir populaire », dit Godbout en rigolant.

« Il y a une satisfaction de voir que ce sera enfin diffusé à la télé, c’est pour moi une forme de consécration. Mais c’est aussi comme voir son enfant quitter la maison : ce n’est plus mon projet », ajoute Godbout. Il l’a remarqué sur le plan du scénario, qui, s’il s’appuie sur le matériel source (divulgâcheur : oui, la fameuse scène du massacre de la colonie de pingouins est portée à l’écran !), s’accorde plusieurs libertés.

Par exemple, le personnage, très secondaire dans la bédé, de l’agent Peter Plywood prend un rôle prépondérant ; celui du journaliste d’enquête Bill Bélisle, central dans les aventures de Michel Risque, où est pour la première fois apparu Red Ketchup, mais peu vu dans les albums, occupe lui aussi un rôle important. Sally Ketchup (la soeur de, incarnée par France Castel) arrive plus tôt dans le récit que dans les albums — cette première saison puise dans le récit des deux premiers albums, Kamarade Ultra (1988) et Red Ketchup contre Red Ketchup (1992), ainsi que dans la toute première histoire La vie en rouge (La Pastèque, 2007).

Comme dans le récit original, le dessin animé se déroule au milieu des années 1980, en pleine guerre froide, avec la menace soviétique qui plane sur le monde, ce qui résonne drôlement avec la conjoncture géopolitique. Ketchup cherchera à contrer les plans du machiavélique Dr K (Alain Zouvi), lequel compte sur l’aide de la vicieuse agente russe Olga Dynamo (Émilie Bibeau).

Planches inédites

Enfin, les aventures de Red Ketchup se poursuivront bientôt sur papier, promet Réal Godbout : un recueil de planches inédites devrait paraître d’ici la fin de l’année, et le bédéiste travaille présentement sur un 10e album, intitulé L’Agent orange, dans lequel Donald Trump occupera un rôle « important » — « déshydraté » à la fin du 9e album, Red Ketchup sera « réhydraté » en 2015 dans ce nouveau récit de « politique-fiction ».

Il s’agira du premier album de Red Ketchup imaginé sans son vieil ami Pierre Fournier (par ailleurs créateur du personnage Capitaine Kébek), décédé en novembre dernier, à l’âge de 72 ans. « C’était le fun de travailler avec Pierre, parce qu’on avait deux fois plus d’idées, explique Godbout. L’avantage de travailler avec un coscénariste, c’est qu’on dirait que ça enlève un peu le doute. Si je travaille seul et que j’ai une idée, je me demande toujours : Est-elle bonne ? Est-ce que ça va pogner ? Si on est deux à être d’accord sur une idée, elle aura plus de chances de marcher. C’est sans doute pour ça que je travaille avec mon fils. » Robin Bourget-Godbout et son père ont récemment fait paraître le roman graphique Heureux qui comme Ugo.

À voir en vidéo

«Red Ketchup» sera diffusé sur Télétoon la nuit, à 22 h, à compter du 20 avril.