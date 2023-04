«Espèces d’ordures»: suivre à la trace nos déchets

« L’eau est le dépotoir ultime de nos déchets ! » À l’approche du Jour de la Terre, l’animateur Frédéric Choinière ne mâche pas ses mots lorsqu’il évoque ce sujet dont il raffole et qui l’a mené jusqu’à la série documentaire réalisée par Émilie Ricard-Harvey, Arnaud Bouquet et Ariane Moisan, Espèces d’ordures. Lui et son équipe ont ainsi parcouru la planète pour s’intéresser à ce que devient le contenu de nos poubelles. Selon lui, l’épisode consacré à Rio de Janeiro est sans doute l’un des plus percutants. « On pense souvent, à tort, que l’eau va amener ça ailleurs, mais ça reste, ça va et ça revient », dit-il.

Frédéric Choinière se souvient particulièrement du tournage d’Espèces d’ordures sur la plage de São Conrado en bas de Rocinha, l’une des plus grandes favelas de Rio, en compagnie d’enfants d’une école de bodysurf pour une opération de nettoyage. « En quelques minutes, ils ont rempli une vingtaine de sacs. Ce jour-là, les vagues n’étaient que des vagues de déchets qui viennent de la favela », explique-t-il. D’après lui, la défaillance des infrastructures, voire leur absence, est en cause. « Par inadvertance ou de façon volontaire, car il y a peu de ramassage de déchets, les gens vont vers la facilité. La plupart du temps, les poubelles partent dans un égout à ciel ouvert, puis dans l’océan, qui les ramène sur la plage », fait-il également remarquer.

Le sort de nos détritus captive Frédéric Choinière tant pour des raisons environnementales que sociétales. « Les déchets sont un super beau point d’entrée pour faire un peu de sociologie, ou même d’anthropologie, et arriver à comprendre notre société ou d’autres cultures. C’est très révélateur », souligne-t-il. Grâce à Espèces d’ordures, l’animateur s’est vite rendu compte qu’appréhender des villes, qui sont souvent touristiques, à travers le prisme des poubelles et de la salubrité permet une connaissance très intime de l’endroit et de sa population. « C’est en ça que le sujet est complètement fascinant », affirme-t-il.

Celui-ci ose même parler d’apprentissage archéologique. « Pour l’épisode qui se passe à Londres, on a trouvé des déchets historiques dans l’argile de la Tamise : de la vaisselle de l’ère victorienne, des clous de bateau, des os de baleine, des pièces romaines, etc. » Rio, Londres ou encore Singapour… Frédéric Choinière estime de ce fait qu’un parallèle semble évident à établir. « Nos déchets finissent toujours par se retrouver dans l’eau », martèle-t-il.

New York contre Venise

Plus près de nous, New York est la manifestation la plus franche de notre mode de vie fondé sur la surconsommation, croit Frédéric Choinière, qui était à ce propos en déplacement dans la mégapole américaine lors de l’entrevue. « Aujourd’hui, je vois encore des choses qui pour moi n’ont techniquement aucun sens », constate-t-il. L’animateur fait notamment référence à l’interdiction des plastiques à usage unique qu’on continue pourtant à voir dans les marchés alimentaires de la Grosse Pomme, à la différence de Montréal. « Ces réflexes ne sont toujours pas ancrés dans les habitudes, autant chez les commerçants que chez les citoyens et les touristes, qui sont super nombreux », relève-t-il.

En ce qui concerne le tourisme de masse, Frédéric Choinière cite en contre-exemple celui de Venise. « La ville italienne est littéralement noyée sous les touristes, mais elle reste super propre. Ça nous a étonnés de voir à quel point elle l’était », se rappelle-t-il. Bien qu’il admette que les efforts en matière de gestion des déchets ne doivent pas s’arrêter là, le présentateur d’Espèces d’ordures note une différence culturelle de taille avec l’Amérique du Nord susceptible d’expliquer qu’on génère moins de poubelles là-bas qu’ici. « Quand tu visites Venise, ton café, tout comme ton repas, tu ne le prends pas pour emporter, mais sur place. C’est assez saisissant », mentionne-t-il.

Un mythe à déconstruire

Alors que le Québec produit quant à lui toujours plus de déchets, Frédéric Choinière pense enfin que le « mythe du bac de récupération » est une illusion qui nous fait miroiter que le problème du traitement des ordures était localement réglé. « On a massivement adopté ce comportement, mais, en fait, on apprend maintenant que les matières recyclables se ramassent à l’autre bout du monde », regrette-t-il. Avec la série documentaire, l’animateur se rend aussi — et plus que jamais — compte « de la quantité astronomique de trucs qu’on envoie à l’enfouissement, à l’incinération, au recyclage, au compostage… » Et par conséquent, qu’une bonne partie d’entre eux se retrouvent inéluctablement dans nos eaux.

« On doit faire de réels changements en amont, refuser certaines choses, réduire les déchets directement à la source, revoir nos habitudes. On en est là », observe-t-il. Pour ce faire, des changements profonds sont nécessaires, par exemple la façon de concevoir les produits de consommation courante. Mais Frédéric Choinière en est convaincu : si le plus difficile reste à venir, l’espoir d’un avenir meilleur pour les océans et les habitants de la planète est toujours permis.

Le Jour de la Terre à la télévision, c’est aussi… La semaine télévisuelle précédant le Jour de la Terre, qui cette année a lieu le samedi 22 avril, s’annonce riche en contenu thématique. Radio-Canada propose, entre autres, deux documentaires passionnants. Notre-Dame-de-l’Arsenic, des réalisateurs Christian Mathieu Fournier et Martin Frigon, remonte d’abord le temps jusqu’à l’été 2022 pour une immersion au coeur de la mobilisation citoyenne de Rouyn-Noranda. Celle-ci était ainsi survenue après des révélations fracassantes sur les émissions toxiques de la Fonderie Horne, provoquant une colère inédite. Dans le quartier Notre-Dame, les taux d’arsenic, de plomb et de cadmium dans l’air sont anormalement élevés. Pour leur part, Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere donnent suite à la campagne pour protéger la rivière Romaine. Une quinzaine d’années plus tard, l’acteur Roy Dupuis incarne cette quête incessante dans Chercher le courant. Après la Romaine et s’interroge sur l’avenir de sa voisine nord-côtière, la rivière Magpie, site potentiel d’un nouveau projet hydroélectrique évoqué par François Legault. De son côté, Unis TV braque ses projecteurs sur cinq jeunes Québécois engagés pour la justice climatique. Après nous dévoile en effet leur détermination à faire évoluer les mentalités et, surtout, à insuffler un brin d’optimisme pour le futur.

