Sur vos écrans: vivre sa vie

L’amour sous toutes ses formes

Parce que la notion de couple, bien souvent présentée de manière traditionnelle et hétéronormative pour le grand public, évolue constamment, Debbie Lynch-White s’intéresse de près aux différentes relations qui existent dans une nouvelle série documentaire fort intéressante. Amour libre, réalisée par Maude Sabbagh (Le deuil en héritage), donne ainsi la parole à celles et à ceux qui ont une vision bien précise de leur vie amoureuse, sexuelle, mais aussi amicale, et qui la pratiquent comme bon leur semble.

C’est donc plus ouverte d’esprit que jamais et sans jugement aucun que l’actrice et animatrice part à la rencontre de ces individus qui font avancer la société petit à petit. Si des personnalités comme Janette Bertrand et Catherine Dorion se sont confiées sans détour à Debbie Lynch-White, cette dernière n’hésite pas non plus à s’immiscer dans le quotidien plus confidentiel d’autres personnes qui ont des choses tout aussi passionnantes à dévoiler.

Moi et Cie, lundi, 21 h, dès le 17 avril

Le colorisme scruté

Après la santé mentale et l’inclusivité, Varda Étienne met désormais son éloquence au service d’une cause qui lui tient également à coeur : la lutte contre le colorisme, forme de discrimination qui, au sein des communautés noires, valorise les personnes à la carnation plus claire. Ce phénomène, qui n’a par ailleurs toujours pas sa place dans nos dictionnaires, fait pourtant des ravages au sein des communautés racisées, ici comme ailleurs.

Au fil de quatre épisodes captivants, l’animatrice dénonce le phénomène et interroge les personnes concernées de près ou de loin pour expliquer l’ampleur et les répercussions souvent alarmantes du colorisme chez les Noirs du monde entier. Varda Étienne met notamment en lumière une industrie de plusieurs milliards de dollars qui englobe la modification de la nature des cheveux, les crèmes éclaircissantes et la chirurgie esthétique, entre autres. Plus encore, et c’est peut-être l’essentiel, T’es belle pour une Noire, dont la réalisation est signée Ky Vy Le Duc (Essentiels), se réjouit du multiculturalisme québécois et offre une précieuse tribune pour que la représentativité des diversités soit plus juste.

Véro.tv, ICI Tou.tv extra, dès le 16 avril

La conquête spatiale vue d’aujourd’hui

« C’est un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité », a dit Neil Armstrong le 21 juillet 1969 lorsq’il est débarqué sur la Lune. Plus de 50 ans plus tard, alors que personne n’y a jamais remis les pieds, notre satellite naturel fascine toujours autant. Avec sa curiosité contagieuse, Pierre-Yves Lord invite dans son Bulletin spatial les téléspectateurs à revisiter les moments les plus marquants de la conquête cosmique, du programme Apollo à la mission Perseverance, et remet gentiment en question cette exploration de notre point de vue de Terriens.

Ici Explora, lundi, 21 h, dès le 17 avril

À l'international

Prime Video adapte le thriller psychologique de David Cronenberg sorti en 1988 Dead Ringers en une minisérie tout aussi sombre. Rachel Weisz (La favorite) y reprend notamment les rôles de gynécologues jumeaux tenus à l’époque par Jeremy Irons (Le mystère von Bülow).

À noter également l’arrivée de Drops of God sur Apple TV+, inspirée par la série de mangas japonais du même nom. Créée par Quoc Dang Tran (Dix pour cent) et réalisée par Oded Ruskin (Absentia), celle-ci plonge le public dans l’univers de l’oenologie lorsqu’une jeune femme hérite d’une prestigieuse collection de vins à Tokyo. Sur Crave, enfin, la série Mrs. Davis, présentée en première mondiale au festival South by Southwest en mars, explore les thèmes de la foi et de la technologie.

À voir en vidéo

Prime Video, dès le 21 avrilApple TV+, dès le 21 avrilCrave, dès le 20 avril