Marc Labrèche, l’homme Noovo

Marc Labrèche a le sentiment d’être sur son X avec son nouveau talk-show Je viens vers toi, qui prendra l’antenne la semaine prochaine à Noovo. Un concept qui mélange tout ce qu’il recherchait : des entrevues, un groupe maison, des collaborateurs déjantés, des sketchs où il peut laisser libre cours à sa folie. Après 40 ans de carrière, le comédien et animateur s’estime privilégié d’avoir toujours autant de plaisir à exercer son métier, surtout dans une industrie qui n’est pas particulièrement réputée pour ses prises de risque.

À 62 ans, Marc Labrèche sait très bien que les chances auraient été minces qu’une chaîne généraliste lui offre d’animer une émission à heure de grande écoute s’il était une femme. « Ce serait fantastique qu’on puisse donner un show à une femme de mon âge. On va sans doute y arriver, car le public vieillit. C’est complètement absurde qu’une drag-queen animait un talk-show il y a 25 ans en Angleterre [Lily Savage], alors qu’au Québec, on hésite encore aujourd’hui à donner un show, “un show un tant soit peu fantaisiste”, à une femme de 62 ans », regrette-t-il.

Pour sa nouvelle émission, Marc Labrèche a prêché par l’exemple en s’entourant d’une équipe de collaborateurs de tous les âges, de toutes les origines et de tous les milieux. Un groupe éclectique qui rassemble autant des amies de longue date de Marc Labrèche, comme Guylaine Tremblay et Élise Guilbault, que des humoristes de la relève, tels qu’Erich Preach, Matthieu Pepper ou encore Jo Cormier. À cette bande de joyeux lurons s’ajoutent des personnalités que l’on n’attendait pas là, à savoir Ricardo Larrivée et Régis Labeaume.

« On voulait une grande table qui mélangeait des gens de différentes sensibilités, explique Marc Labrèche. On veut que tout le monde puisse s’y retrouver, que ce soit le plus rassembleur possible. C’est sûr que ça pourrait être encore plus éclaté, mais de penser que le maire Labeaume puisse se retrouver face à quelqu’un comme Preach, c’est déjà énorme. Ce n’est pas une émission de débats. Ça reste de la variété. Mais on ne s’interdit pas de glisser vers des sujets plus pointus. »

Pas écrasé par le poids des perruques

Chaque soir, l’animateur sera entouré de trois de ses collaborateurs réguliers, auxquels se greffera un invité. Pour la première, qui sera diffusée mardi à 20 h, Marc Labrèche recevra Katherine Levac. Christine Morency visitera, elle, le plateau de Je viens vers toi le lendemain.

Jusqu’en juin, le nouveau talk-show sera en ondes à raison de deux soirs par semaine, les mardis et mercredis. Un format qui n’est donc ni quotidien ni hebdomadaire, ce qui est plutôt rare en télévision. Et même si l’émission était renouvelée pour la saison d’automne, Marc Labrèche ne tient pas à occuper la case horaire laissée vacante par la, du lundi au jeudi, en fin de soirée.

« Quatre soirs par semaine, c’est énorme, pour l’avoir déjà fait. Ça a son thrill, mais tu n’as pas le temps de faire autre chose. De tourner des parodies, par exemple. Tu es toujours dans l’urgence d’aller en ondes. Deux jours, c’est une formule intéressante », explique celui qui vient de mettre fin au magazine culturel Cette année-là, qu’il animait depuis cinq saisons sur les ondes de Télé-Québec.

Lorsque Cette année-là est entrée en ondes, Marc Labrèche ne devait pas renouer avec la parodie. Il est revenu sur sa décision lors de la deuxième année. Idem pour Info, sexe et mensonges,qui a été diffusée de 2016 à 2018 à ICI Artv, et qui devait au départ être un simulacre de bulletin de nouvelles avec un ton plus sérieux.

Cette fois, Marc Labrèche a préféré ne plus se mentir à lui-même, et il le dit d’emblée : oui, il y aura des imitations dans Je viens vers toi. Depuis 3600 secondes d’extase, le grand public s’attend de lui qu’il personnifie telle ou telle personnalité.

Ses imitations délirantes de Céline Dion, de Nathalie Petrowski ou encore de Christian Bégin font un tabac sur les réseaux sociaux. Mais Marc Labrèche assure de ne pas sentir de pression pour continuer. « Je le fais parce que j’aime vraiment faire ça. Si je n’avais pas de plaisir, j’arrêterais », laisse-t-il clairement savoir.

De l’audace, s’il vous plaît

À l’âge qu’il a, de toute façon, Marc Labrèche s’est donné pour mantra de faire les choses seulement s’il en a envie. S’il a dit oui à Claude Meunier pour participer aux six nouveaux épisodes de La petite vie, c’est que le projet l’allumait sincèrement. Selon les rumeurs, il était plutôt sceptique lorsqu’il a été approché pour reprendre son rôle de Rénald Paré, ce qu’il nie fermement.

Certes, il est conscient que plusieurs appréhendent le retour de La petite vie. Mais Marc Labrèche demeure convaincu que la sitcom culte des années 1990 peut s’adapter à la réalité de 2023. « Évidemment, il y a des choses dans les premiers épisodes de La petite vie qui ont mal vieilli. Mais tout vieillit mal en télévision de toute façon. Moi, je pense que le langage que Claude [Meunier] a réussi à créer avec La petite vie parle encore à beaucoup de gens. C’est un langage unique que seulement lui a réussi à transposer à l’écran. Avec des personnages qui seraient capables de finir les phrases des autres, mais qui sont incapables de se comprendre. »

Sans tomber dans l’excès de nostalgie, Marc Labrèche plaint les nouveaux humoristes de ne pas connaître la même liberté à la télé dont il a bénéficié au temps de La petite vie et de La fin du monde est à 7 h. « Les diffuseurs sont beaucoup plus frileux qu’à cette époque, et souvent à raison. Mais ce serait quand même le fun qu’il y ait plus d’audace à la télé, surtout à la télé publique. Maintenant, tout ce qui est plus champ gauche se passe sur les réseaux sociaux, sur YouTube. La télévision essaye de rattraper son retard, mais c’est impossible », se désole-t-il.

Je viens vers toi sera-t-elle l’émission qui réconciliera la télévision et l’audace ?

Je viens vers toi Noovo, les mardis et mercredis, 20 h, dès le 11 avril