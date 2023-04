«Salade grecque»: Tom n’est pas tout seul

En 2002, le jeune Aliocha Schneider n’avait que neuf ans lorsque ses grands frères l’ont emmené voir L’aubergeespagnole au cinéma. Séduit par les vingtenaires évoluant dans l’univers de Cédric Klapisch, celui qu’on a découvert en 2008 dans Maman est chez le coiffeur, de Léa Pool, a suivi l’évolution du Français Xavier (Romain Duris) et de l’Anglaise Wendy (Kelly Reilly) dans Les poupées russes (2005), puis Casse-tête chinois (2013), qu’il a vus à plusieurs reprises.

« C’est un univers que j’adorais, qui me donnait envie de voyager, d’avoir l’âge des personnages pour partir de chez moi, d’avoir des colocs. Aujourd’hui, je dirais de cet univers-là qu’il a quelque chose d’irréel », raconte l’acteur et auteur-compositeur-interprète joint à Paris en visioconférence.

C’est après avoir tourné un court métrage publicitaire sans paroles sous la direction de Cédric Klapisch, la campagne How Far Would You Go For Love pour la maison Cartier, qu’Aliocha Schneider constate qu’il s’était retrouvé « au bon endroit, au bon moment ».

« On tournait à Lisbonne pendant trois jours, c’était un tournage vraiment simple et cool. Il n’y avait pas de texte, on improvisait. À ce moment-là, Cédric commençait à réfléchir à une série qui serait la suite de L’auberge espagnole. Je ne peux pas parler à sa place, mais peut-être que je lui ai rappelé un jeune Romain Duris en me voyant en casting. Ensuite, je n’ai pas eu de nouvelles pendant un an et demi et j’ai un peu abandonné l’idée. Puis il m’a dit qu’il voulait me revoir pour voir si je n’avais pas trop vieilli. »

Voilà donc l’acteur catapulté dans Salade grecque, série de huit épisodes, où il incarne Tom, fils de Xavier et Wendy, aujourd’hui séparés. Comme on l’a découvert dans Casse-tête chinois, campé à New York, Tom a aussi une soeur cadette, Mia (Megan Northam). Dans les deux premiers épisodes présentés à la presse, on rencontre brièvement Xavier et Wendy, de même que William (Kevin Bishop), le frère de Wendy, et l’ami allemand Tobias (Barnaby Metschurat) — que Mia connaît très bien. Plus tard, on reverraégalement Isabelle (Cécile de France), l’amie belge.

Ne s’étant pas vus depuis quelque temps, Tom et Mia ne partagent pas du tout les mêmes idéaux. Vivant à New York, le premier est un petit-bourgeois décomplexé qui rêve de lancer une start-up d’économie verte. Squattant un immeuble avec les membres d’un OBNL à Athènes, la seconderejette en bloc son statut de privilégiée pour militer contre le capitalisme sauvage et secourir les migrants.

« Ce sont des personnages que tout oppose. Même si on est dans la même famille, on a des interactions complètement opposées. Je trouve ça intéressant parce qu’on ne peut pas parler d’une génération sans parler de 1000 facettes et de 1000 points de vue différents. Ni de toutes ses contradictions aussi. Ce qui fait une génération, c’est des questions qui se posent, mais pas nécessairement des réponses qui se trouvent. »

Roulez, jeunesse !

Premier constat en découvrant la série : Cédric Klapisch n’a pas perdu la main. Bien ancrée dans l’Europe post-Brexit, sa Salade grecque possède le charme pimpant et insolent du premier volet de sa trilogie et devrait ravir les fans de la première heure ainsi que gagner le coeur des jeunes spectateurs. Second constat : la jeunesse qu’il nous présente semble beaucoup moins insouciante et plus politisée que celle de L’auberge espagnole.

« L’ambition de L’auberge espagnole et de Salade grecque, c’était de faire un portrait d’une génération, de la jeunesse européenne. Pour la série, Cédric a eu l’intelligence de faire appel à des scénaristes de cette génération-là. Forcément, la jeunesse d’aujourd’hui est plus engagée et plus politisée que celle d’il y a 20 ans à cause du contexte actuel, qui est différent, des questions qui sont soulevées. La situation environnementale, la crise migratoire, le mouvement #MeToo, les questions d’identité de genre : tout ça, c’est des choses dont on ne pouvait ne pas parler en présentant cette jeunesse-là. »

Aux funérailles de leur grand-père maternel, où Mia brille par son absence, au grand dam de Wendy, Tom apprend que sa soeur et lui ont hérité d’un immeuble à Athènes. Ne pouvant joindre Mia, qui cache à ses parents qu’elle a quitté le programme Erasmus, grâce auquel Xavier et Wendy s’étaient rencontrés à Barcelone, Tom se rend à Athènes pour lui annoncer la nouvelle. En plus de constater le mode de vie de sa soeur, il comprend que l’immeuble de son grand-père est en piètre état et occupé en partie par des étudiants étrangers.

« Je sais que Cédric s’était posé la question longtemps, mais je trouve que la Grèce était parfaite pour y camper l’action. Il s’y passe tellement de choses. On sent que la crise économique de 2008 a fait mal. On y trouve les ruines antiques au milieu des immeubles des années 1980, abandonnés et en ruine aussi. Partout, il y a des graffitis. Athènes, c’est à la fois le berceau de la démocratie et le berceau de l’anarchisme en Europe ; il y a des quartiers anarchistes où la police ne paraît plus. La jeunesse y est hyperengagée, hypervivante, fait la fête énormément. C’est aussi l’endroit où beaucoup de migrants arrivent, ce qui crée des tensions politiques, des choses inhumaines, comme récemment les pushbacks des bateaux, mais aussi des choses magnifiques, tels l’accueil et la solidarité. »

À l’instar de Paul Négrel, personnage de jeune bourgeois développant une conscience sociale au contact des mineurs qu’Aliocha Schneider incarnait dans la série Germinal, Tom changera de point de vue sur la société au contact des militants et des migrants.

« C’est vrai que Tom va se révéler dans l’action au moment critique. On se rend compte qu’avant d’arriver en Grèce, d’être confronté à cette réalité-là, il était naïf, ignorant, dans sa bulle. Au fond, c’est un personnage qui a de super belles valeurs de générosité et de compassion. Il a une super belle évolution et c’est pour ça finalement qu’on ne peut pas le détester. C’est important de rejoindre les gens, de parler de ce qui se passe, de déranger. Du coup, la série, je l’aime pour ça : elle n’est pas moralisatrice et elle porte vraiment à réflexion. »

Salade grecque Prime Video, dès le 14 avril